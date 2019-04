Ekspert soovitab: millist kindlustust vajab ettevõtja?

Iga ettevõtja oskab hinnata oma ettevõtet ja tegevusvaldkonda puudutavaid riske. Toon näite ladude kindlustamisest, mis on väga levinud, sest enamjaolt on laod ja seal hoitav kaup märkimisväärse maksumusega. Ettevõtjad mõistavad, et mida suurem on võimaliku kahju suurus, seda tähtsamaks muutub selle kindlustamine.

Tihtilugu on laos kindlustatava vara väärtus suuremgi kui laohoone enda ehitusmaksumus, sellest tulenevalt on muutunud oluliseks ka kaupade kindlustamine.

Laod võib laias laastus jagada kaheks - konkreetse ettevõtte enda tarbeks rajatud laod ja laoteenust pakkuvad ettevõtted. On ettevõtjaid, kes ei ole veel suurte riskide mõju arvestanud, aga järjest enam on neid ettevõtjaid, kes saavad aru võimaliku õnnetuse mõju ettevõtte majandustulemustele. Suurema laoseisuga ettevõttele võib kauba hävimine olla katastroofilise mõjuga. Seda on näidanud ka juhtumite kahjusummad, millest mitmed on ületanud 200 000 euro piiri.

Ladude kahjud on alguse saanud erinevatest põhjustest, näiteks hoone elektrijuhtmestikust, kõikvõimalikest elektrivõrku ühendatud seadmetest, akude laadimisest, piksest, hooletusest parandus- ja remonttöödel kui ka süütamistest.

Laoteenust pakkuvatel ettevõtetel on aga enamasti kindlustatud nii hoone kui ka seal sees ladustatav kaup. See on tehtud juba seetõttu, et laopidaja kliendid on huvitatud, et kahju korral hüvitatakse kahjustunud kauba maksumus.

Peamised riskid on tuli, vesi, vargused ja töötajate tehtud vead

Enne kindlustuslepingu sõlmimist võiks mõelda läbi just selle lao ja kauba spetsiifilistele riskidele. Ettevõtjad tunnevad hästi oma igapäevaseid ja potentsiaalselt kaupa kahjustavaid riske ja tihti on võimalik oma tegevusega neid vähendada. Kindlustusselts saab appi tulla suuremate ja mõjukamate kahjude hindamisel.