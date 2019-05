Ettevõtja, ära sõida rallit kiivrita

Kontrollimatu tururisk tuleks maandada

Ometi on vähe neid, kes selliseid riske tõsiselt teadvustavad ja isegi kui teadvustavad, siis ei võeta sellega midagi ette. Paljud kliendid väidavad, et nad ei maanda oma tururiski ehk ei kindlusta hindasid või kursse ära, kuna nad ei tegele spekuleerimisega. Tegelikult aga on just see spekuleerimine, kui jäetakse kursid ujuma ja sõltutakse sellest, kuidas maailma finantsturud liiguvad. Ettevõte on ekspert oma teenuse valdkonnas, kuid enamasti mitte finantsturgude valdkonnas, mistõttu peaks selle tundmatu likvideerima, et saaks keskenduda tuumikärile.

Üldine loogika riskide maandamise juures on see, et kui teil on väljundihind fikseeritud, siis peaks ka sisendihind olema fikseeritud. Kui aga üks on ujuv, siis peaks ka teine olema vastavalt ujuv. Kui te näiteks müüte kindla hinnakirja alusel, mida väga ei saa ühepoolselt muuta, ja samal ajal ostate materjali USA dollarites, siis on müügihind fikseeritud, aga ostuhind kursiliikumiste tõttu muutuv. Seega tuleks kindlustada ära ka USD kurss, millega saate materjalikuluks vajalikku dollarit tuleviku perioodidel ette teada hinnaga osta.

Tuletistehingud kindlustavad hinnataseme tulevikuks