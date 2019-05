Riskid välismajanduskeskkonnas tähendavad investoritele nii ohte kui võimalusi

Seoses eesseisvate mõõdukamate kasvuaastatega seisab riikidel aga ka ettevõtetel ees üha rohkem valikuid ja mõtlemiskohti, kuidas senist lisandväärtuse kasvutempot hoida järgjärgult kasvavate kulude (sh tööjõukulud) kontekstis. Kui keskmisest kõrgema tarbijakindlustunde ja eratarbimisest kantud Eesti majanduskasvu juures õnnestub ettevõtetel osa kuludest ülekanda tarbijahindadesse, siis eksporditurgudel on hinnatõstmise võimalused piiratud. See olukord ei lahene, sest rahvusvaheline konkurents kasvab sh arenevate majanduste ja ka tehnoloogia edusammude toel.

Tehnoloogia loob uusi võimalusi. Kiirema tulude kasvuga tehnoloogiaettevõtted demonstreerisid taaskord esimese kvartali finantstulemusi raporteerides, et nõrgem globaalne kasv ei ole valmistanud ületamatuid kasvuprobleeme. Näiteks mitme pilvetehnoloogia lipulaevade tulud kosuvad jätkuvalt kahekohalises tempos, mis viitab võimalustele kui kaubandustõrked õnnestuks tulevikus tahaplaanile lükata.

Kokkuvõttes ei tähenda investorite jaoks majanduste küpsesse arengufaasi jõudmine automaatselt seda, et aktsiaturgude 10-aastane kasvutsükli lõpp oleks nüüd loetud päevadega. Sellele panustamine oleks samuti riskantne. USA Föderaalreservi endine president, Janet Jellen on maininud, et see on müüt, et majanduskasvu tsüklid surevad vanadusse. Siia juurde saab lisada väite, et ka rahahulga kasv ei saa maailmas päriselt kunagi otsa, sest vajadusel on võimalik raha juurde trükkida.

Küll aga võiks küpsemas arengufaasis riskide hajutamisse (geograafilises ja varaklasside lõikes) seda-enam tõsisemalt suhtuda, sest tõusudele järgnevad langused ja soodsate varade leidmine on raskendatud. Tänast investeerimise keskkonda on hiljuti ilmekalt kirjeldanud üks suurinvestor, et aktsiaturud teavad kuidas tulla toime mõõdukama majanduskasvuga, kuid oluline on stabiilsus, sest finantsturgudele ei meeldi kuidagi määramatus. Lihtsuses peituvad kuldsed sõnad.