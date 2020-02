Jaan Männik: Peame muutma Rail Balticu endale sobivaks - see võiks kulgeda läbi Tartu

Seoses Suurbritannia lahkumisega EList on arutatud, kuidas seda auku ELi eelarves täita, mida britid kui neto maksjad jätavad. Rail Baltic peaks plaani kohaselt valmis olema aastal 2026, aga kuna paljud, kes on projektiga seotud, väidavad, et projekt on kehvasti juhitud, siis ei saa välistada väga suurt hilinemist.

Rail Baltic on Euroopa Liidu bürokraatide poolt meile kaela määritud ja selle ehitamine ei lähtu sellest, mida meil vaja on. Uus olukord on, kas saab enam rääkida kingitud hobusest, sest Rail Baltic võib Eesti rahvale väga kalliks minna. Karta on, et Eesti osakaal Rail Balticu maksumusest suureneb kõvasti.

Eestis oleks Rail Balticu teemal aeg alustada uut debatti. Ja arutada tuleks seda, mida meil vaja on. Leian, et kõige tähtsam oleks üks raudtee, kus saab sõita 250 km/h Tallinna ja Tartu vahel. Eesti üks kasvu piirkond on Tallinn ja Harjumaa, mis täna toodab 60 protsenti meie sisemajanduse kogutoodangust. Aga meil oleks vaja veel ühte kasvupiirkonda.