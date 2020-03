Inimeste infonälg võiks olla motivatsiooniks turundustegevuste planeerimisel

Erinevaid formaate sisuturunduse tegemiseks on maailmas ja Eestis küll igale maitsele ning sihtgrupile. Soovid kõnetada noort, enamasti sotsiaalmeedias ringi liikuvat tarbijat – palun väga, loo talle mõne tuntud influencer’iga saatesari, milles sinu toode figureerib kesksel kohal. Tunned, et peaksid paremini jõudma meesterahvani, kelles tunned ära oma toote tarbija, kuid tahaksid teda kõnetada hoopis mõne muu formaadiga kui bänner? Palun väga – lahenduseks on podcast’ide sari, milles võimalus põimida üldhariva jutu sisse ka oma toote või teenuse reklaam. Tead, et sinu e-poes ei käi piisavalt 45+ vanuses külastajaid? Kas oled proovinud lükata ümber nende hirmud seoses e-poodidest ostmisega, kirjutades pika ja põhjaliku long-read-artikli, milles avad kogu e-kaubanduse maailma, muutudes seeläbi teema eestkõnelejaks? Need on vaid mõned näited võimalikest formaatidest, mida tasuks kaaluda. Lisaks muidugi isegi sisuturunduse mõttes suhteliselt „klassikalised“ lahendused: artiklid, galeriid või product placement.

Sama kehtib ka trükimeedias. Sisuturundus annab suurepärase võimaluse tulla turule kas või oma ajakirja või erilehega. Sellised meediaväljundid annavad jällegi kordi suurema võimaluse luua püsiv ja väärtuslik kontakt nendega, kellega soovid. Tahtmata kaudseltki klassikalisemale reklaamile liiga teha, on siiski selge, et teiste reklaamide vahel peidus olev sisu on niigi kirjul pinnal kehvemini eristatav kui ettevõtte nime ja nägu edasi andev eriväljaanne.

Meediatarbimine on suurem kui kunagi varem. Mida päev muutunud maailmas edasi, seda rohkem vajavad inimesed informatsiooni. Ja mitte ainult koroonaviiruse, võimaliku majanduslanguse ja karantiiniolukorra kohta, vaid üldisemalt. Sest inimestele meeldib, kui nende aeg on sisustatud kvaliteetse, ägeda või omanäolise sisuga. Ja selleks kõigeks annab suurepärase võimaluse sisuturundus oma erinevates formaatides. Ole sina see, kes räägib kaasa sisuloome juures. Oleme alati valmis sind aitama!

