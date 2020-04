Aitame Toidupanka! Toiduabi vajavate inimeste hulk on hüppeliselt kasvanud

Eesti Toidupanga projekti- ja kommunikatsioonijuhi Liina Peäske sõnul on toidupankade igapäevatöös muutunud seoses eriolukoraga nii mõndagi. Muutunud on ka seni kehtinud toimimimisviis — kui tavaolukorras koosneb toiduabipakk ettevõtete ja eraisikute poolt annetatud ning poodidest “päästetud” toidust, st kaubast, mis mingil põhjusel müüki enam ei sobi, siis nüüd Peäske sõnul sellest kindlasti enam ei piisa ja Toidupank on hakanud ka ise toitu juurde ostma. Olukorda aitaksid leevendada rahalised annetused.

“Tavapärastest annetustest ei piisa meile enam sel põhjusel, et toiduabi vajajate hulk on kasvanud hüppeliselt ja kasvab veelgi. Piirkonniti on see protsent erinev — näiteks Lasnamäe ja Mustamäe sotsiaaltöötajad on sel nädalal edastanud meile abivajavate perede nimekirjad, mis on juba poole pikemad kui eelmisel nädalal,” lisas Peäske.

Kontaktivalt abivajajani

Eriolukorraga on muutunud ka töökorraldus. Peäske selgitab, et kui varem said abivajajad laost teatud koguses ise toidukraami ise valida, siis nüüd komplekteeritakse kõigile juba valmis toiduabi kotid. Seda selleks, et järgida Terviseameti ettekirjutusi — vältida inimkontakti ja rahvakogunemisi. Enam ei ole lubatud ka toidupankade territooriumil niisama aega veeta ja sotsialiseeruda.

Kuidas abivajajad Toidupangani jõuavad? Peäske selgitab, et kui inimene on sattunud raskustesse ja tunneb, et vajab toidu hankimisel abi, siis peaks ta pöörduma enda elukohajärgse sotsiaalosakonna poole. "Sotsiaaltöötajad on need, kes tõendavad abivajadust ja lisavad inimesed toidupanga abisaajate hulka," lisab ta.

Aidatakse nii toidu kui ka transpordiga

Peäske sõnul olid enne eriolukorda Toidupanga peamised annetajad toidukauplused ja on praegugi. Juurde on tulnud annetajaid väga erinevatest valdkondadest — farmaatsiatööstusest automüügipoodideni. “Võiks öelda, et abipakkujaid on varasemast rohkem ja ka eraisikute rahalised annetused on jõudsalt kasvanud. Tundub, et inimesed on valmis toetama valdkondi, mis aitavad eriolukorra tõttu süvenenud igapäevaseid probleeme lahendada.” Päeske ütleb, et see on loomulikult väga tervitatav, aga Toidupank ei taha kindlasti jätta valemuljet, et asutust juba piisavalt toetatakse. “Abivajate hulk kasvab väga kiiresti ja Toidupanga jaoks on väga suur väljakutse nii kiiresti nii palju rohkem toitu hankida.”