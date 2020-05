Automüüja pakub töökoha kaotamise puhuks tagasiostugarantiid

Tagasiostugarantii kehtib Topautos esialgu kasutusrendiga müüdud Hyundai Tucson mudelitele. Kui eraisikust ostja peaks kaotama ettevõtte likvideerimise või ametikoha koondamise tagajärjel oma töö, ostab Topauto masina jääkväärtuse alusel tagasi.

„Me ei tea täna keegi, kui kauaks jääb segane olukord kestma, seega soovime pakkuda oma klientidele veel pisikest lisakindlust selle vastu, kui töökoht kaob,“ kommenteeris Topauto juhatuse esimees Janel Sell. „Praegu kehtib pakkumine Tucsoni mudelitele, ent kui tarbijad võimaluse hästi vastu võtavad, kaalume ka teiste mudelite lisamist programmi.“

Tagasiostugarantii rakendumiseks peab ostja esitama Töötukassa poolt väljastatud tõendi enda koondamise ja töötuna arvele võtmise kohta. Liisinglepingu ennetähtaegse lõpetamise eest lisatasu ei võeta. Tagasiostugarantii tingimus on, et liisinguandja ees ei ole võlgnevusi.

„Topauto tagasiostugarantii on hea algatus. Meile on oluline, et kliendid ei jääks makseraskuste tekkimisel üksi. Pangana saame pakkuda vajadusel maksepuhkust ning tagasiostugarantii Topauto poolt on täiendav kindlustus liisingvõtjale,“ ütles Swedbanki partnersuhete valdkonnajuht Ardo Pajur.

Tagasiostugarantii saamiseks peab auto aastane läbisõit olema mitte rohkem kui 20 000 kilomeetrit ning autot ei tohi kasutada takso-, kuller- või mõne muu veoteenuse osutamiseks.

„Soovime selle võimalusega julgustada just eraisikuid autoostu mitte edasi lükkama, sest nemad on praeguses kriisis tuleviku osas kõige suuremas teadmatuses. Garantii on mõeldud neile, kes tahavad suurte ostude osas olla hästi kindlustatud ning saada südamerahu, et töö kaotuse korral ei jää liising edasi kestma,“ ütles Sell.