EAS avab homme kaubandus- ja teenindusettevõtjate renditoetuse taotlusvooru

„Eriolukorra tõttu sattus kaubandussektor tõsise majandusliku löögi alla, kuid samas olid piirangud hädavajalikud kriisi peatamiseks,“ ütles rahandusminister Martin Helme. „Suurem osa müügipindadest on kaubanduskeskustes olnud suletud, kulud olid kaupmeestel aga ka sel ajal ja esialgu võivad ka taasavamise järgsed müüginumbrid olla mullusest väiksemad. Leidsime, et riik peaks siin õla alla panema ja poodide uuesti käivitamisel kaupmeestele appi tulema, et nad suudaksid oma tegevusega jätkata.“

Valitsus toetas Eesti Kaupmeeste Liidu ettepanekut, mille järgi jagatakse kaubandusettevõtetele rendimaksete toetust põhimõttel, et riik kompenseerib rentnikule rendileandja poolt tehtud soodustusega sama suur osa rendist, kuid mitte rohkem kui 25%. Toetuse andmise eesmärk on ühekordse tagastamatu abi andmine kaubandus- või teenindusettevõtjatele, et elujõulised ettevõtted suudaksid vahepealsed ajutised raskused selja taha jätta ja oma tegevusega edasi minna.

Toetust saab taotleda kaubandus- või teenindusettevõtja, kes kasutab rendi- või üürilepingu alusel kaubandus- või teeninduspinda kaubanduskeskuses, mis oli 24. märtsil kehtestatud kaubandusettevõtetes liikumisvabaduse piirangu tõttu osaliselt või täielikult suletud. Samuti saavad toetust taotleda ka väljaspool kaubanduskeskuseid asuvate laste mängutubade pidajad.

Taotlusi saab esitada läbi EASi e-teeninduse (aken.eas.ee) perioodil 02.06 kell 9.00 kuni 15.06. kell 16.00. Tegemist on voorulise taotlemisega, mis tähendab, et taotlusi saab esitada kogu perioodi jooksul. Taotluse esitamise järjekord ei ole toetuse saamisel määrav, ehk selle toetuse puhul ei kehti „kes ees, see mees“ põhimõte ning kõik taotlused vaadatakse läbi. Taotlusi saab esitada kuni 15.06 kell 16.00ni, kuid taotlemist ei ole soovitatav jätta ka viimasele päevale, et ei tekiks olukorda, kus süsteem ei luba liiga palju kasutajaid korraga taotlust esitama. Kui tähtajaks esitatud nõuetele vastavate taotlustega taotletav kogusumma ületab meetme eelarvet, rahuldatakse toetused proportsionaalselt.