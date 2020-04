FOTOD ja VIDEO | Kristjan Rahu 1 miljoni eurone kingitus Eesti riigile – ärimees ostis haiglatele maske ja kaitseülikondi

Ligi kolm nädalat tagasi Hiina riigiettevõtte China National Corporation for Overseas Economic Cooperation ja Richard Tomingasele kuuluva OÜ Novutech vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt saabus Eestisse 30 000 kaitseülikonda ja 600 000 kaitsemaski. Eesti meditsiinile vajalik saadetis ja transport läks kokku maksma ca 950 000 eurot ning kõik kulud kattis Kristjan Rahu.

Transpordi Hiinast Eestisse korraldas DSV.

„Mul oleks hea meel, kui mingi osa täna saabunud varustusest läheks Saaremaale, me kodusaarele. Aga oleme kokku leppinud, et riik otsustab, kuidas kaitseülikonnad ja maskid Eesti meditsiiniasutuste vahel jagunevad,“ lausus Rahu. „Pidasin vajalikuks aidata Eesti meditsiinisüsteemi, sest arstidest, õdedest hooldajatest ja nende töövahenditest sõltub hetkel väga palju.“

Keerulise tehingu detailide ja logistikaga tegelenud Tomingas tunnustab Eesti riiki kui ladusat partnerit. „Meie koostöö riigiga oli väga konstruktiivne, sest mõlemal osapoolel oli soov võimalikult kiiresti isikukaitsevahendid Eestisse toimetada“, kinnitas Tomingas.

Riik tänab

Riigihalduseminister Jaak Aabi sõnul on Rahu annetus äärmiselt tänuväärne ja märgiline. "Olen siiralt tänulik Kristjan Rahule ja tema äripartner RIchard Tomingale. Oleme nendega teinud head koostööd," ütles Aab.

Kristjan Rahu on juba varem annetanud oma kodusaarele, Saaremaale 100 000 eurot koroonaviiruse leviku ja tagajärgedega võitlemiseks.

Ministri meeskond on saanud sadu abi- ja koostööpakkumisi. "Olen peaaegu iga päev suhelnud erinevate ettevõtjatega, kes soovivad riiki ühel või teisel viisil aidata. Mõned kaaluvad oma tootmise ümberkorraldamist, teised soovivad aga annetada raha või tooteid," ütles Aab.

"Mitmed projektid ja tegevused on käivitunud. See teeb südame soojaks, et paljud ettevõtted soovivad tulla riigile ja Eesti inimestele appi. Aitäh!" teatas Aab.

Aabi sõnul on üheks eredamaks näiteks Eesti inimeste abivalmidusest lisaks Rahu suurannetusele veel ka uuel nädalal lansseeritav andmete kogumise platvorm, mille osas lubab Aab jagada lisainformatsiooni uue nädala algul.