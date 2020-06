HEA TEGU. Hulgimüüja annetas Toidupangale 20 tuhat sarvesaia

Pole üllatav, et sarvesaiad tegid heameelt kõige enam lastele. Enamiku meie toetatud peredes kasvavate laste jaoks on maiustuste tarbimise võimalus äärmiselt haruldane. Seetõttu soovime meie kõigi nimel südamest tänada ettevõtet selle abi eest,” ütles Ojakivi.

Toidupanga esindaja lisas, et COVID-19 viiruse levik on mõjutanud paljusid Eesti ettevõtteid. Kuid veelgi enam on pandeemia mõjutanud heategevusorganisatsioone ja inimesi, kelle elukvaliteet sõltub teiste toetusest ja heast tahtest.

“Epideemia on olnud kõigi jaoks väljakutse. Kuid kõige enam on see mõjutanud inimesi, kellel puudub stabiilne sissetulek ja kes kannatavad igapäevaselt puuduse käes. Seetõttu oleme otsustanud toetada just neid, kes seda enam vajavad. Loodame, et see innustab ka teisi ettevõtteid Toidupanka toetama,” ütles MV Eesti tegevjuht Aleksei Otkidatš.

Otkidatši sõnul on Toidupank oma 10-aastase tegutsemisaja jooksul näidanud ennast hästitoimiva ja tänuväärse organisatsioonina, mis suudab sujuvalt võtta vastu ja välja jagada ka sedavõrd suurt kogust toiduabi.

Suurel hulgal 7 Days sarvesaiade annetus ei ole Toidupanga jaoks esmakordne – MV Eesti on ka varem jaganud abivajajatele samu maiustusi. Lisaks toetab ettevõte regulaarselt mitmesuguseid sotsiaalseid projekte ja üritusi, mille eesmärk on sotsiaalse tõrjutuse vähendamine ja kogukondade tugevdamine.

Toidupank pakub tuge peredele ja üksikisikutele, kes on rahalistes raskustes ega saa endale lubada piisavalt toitu lühemat või pikemat aega. Kümne aasta jooksul on selline ajutine tugi aidanud tuhandeid eestimaalasi.

Toiduabi on eriti oluline praeguses olukorras, kuna paljud inimesed on kaotamas epideemia tagajärjel töö ja elatusallikad, mis on nad vaesuse äärele viinud. Kuna Toidupangal pole kõigi abivajavate perede jaoks piisavalt toitu, teeb organisatsioon abisaajate valimisel koostööd sotsiaalosakondadega.