L’Oréal annetab Baltikumis haiglatele, apteekidele ja kauplustele suures koguses desinfitseerimisvahendeid

L’Oréali tehastes toodetakse La Roche-Posay, Garnier ja L’Oréal Paris kaubamärgi all kätepuhastusvahendeid, mida annetatakse lähinädalate jooksul Eesti haiglatele, arstidele, apteekritele ning jaemüüjatele üle 6000 ühiku. Kuna jätkuvalt on oluline toetada meditsiinitöötajaid, kes seisavad silmitsi ekstreemsete töötingimustega, annetab L’Oréal Baltic Eesti haiglatele lisaks ka üle 9000 naha- ja juuksehooldusvahendi.

Pandeemia tõttu on keerulisse olukorda sattunud ka kohalikud juuksurisalongid. L’Oréal profitoodete valikusse kuuluvate kaubamärkidega (L’Oréal Professionnel, Kerastase, Matrix, Biolagex) salonge toetatakse samuti kätepuhastusgeelidega. Samuti pakutakse tuge veebiseminaridega, et salongid oskaksid luua klientidele turvalise keskkonna.

L’Oreal Baltikumi ja Poola tegevjuhi Niels Westerbye Juhl’i sõnul on nende soov näidata üles solidaarsust kohalike kogukondadega, kes seisavad silmitsi keerulise kriisiolukorraga. „Me soovime avaldada tänu ja toetust kõigile, kes panustavad igapäevaselt pandeemiaga võitlemisse. Meie kohuseks on olla neile toeks. Olen uhke ka meie meeskonna üle, kelle visadus ja ümberkohanemisvõime aitab meil võitlusel kaasa lüüa. Meie tugiprogramm võimaldab meil aidata haiglapersonali ja teisi abivajajaid, kes seda kõige rohkem vajavad,” kommenteeris Juhl.

Lisaks tugiprogrammile on L’Oréal Grupp Covid-19 pandeemia tõttu tekkinud sotsiaalsete ja keskkondlike probleemide lahendamiseks loonud ka ülemaailmse „L’Oréal For the Future“ tulevikuprogrammi. Programmi eesmärk on toetada 50 miljonilise euro suuruse annetusfondiga majanduslikult ja sotsiaalselt haavatavaid naisi ning majanduskriisi tõttu kannatanuid. 100 miljonilise euro suuruse annetusfondiga panustatakse kahjustada saanud ökosüsteemide taastamisse ja kliimamuutuste leevendamisse.

Allikas: goodnews.ee