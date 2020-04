Marat, Sangar ja Eesti Ekspress tõid koroonakriisi leevendamiseks müügile särgid ja maskid. Tulu annetatakse heategevuseks.

SELJAD KOKKU: Viime kokku abivajajad ja -pakkujad Tallinnas!

eid_152133f7c52dec: Handies Solutions OÜ on Eesti startup, kes on toonud Eesti turule uudse ja innovaatilise platvormi, mis viib kiirelt, mugavalt ja turvaliselt kokku väiketööde tegijad ja lõpptarbijad kes vajavad oma igapäevategemistes appi ehitajat, koristajat, elektrikut, maalrit, õmblejat või muud Tegijat. Oleme kindlad, et meie rakendus aitab tänases olukorras tuhandeid inimesi, kes on jäänud ilma töökohast ja sissetulekuallikast. Meie rakendus uueneb igapäevaselt ja lisame sinna ka jooksvalt juurde uusi teenusekategooriaid ja laiendame oma teenuste nimekirja. Meie platvorm koosneb kahest toimivast rakendusest, mis on saadaval nii iOS kui ka Android operatsioonisüsteemide kasutajatele. Handies mobiilirakendus aitab leida kiirelt ja mugavalt sobiva töömehe majapidamis- ja muudeks pisitöödeks. Handies Tegija mobiilirakendus annab võimaluse teenida lisaraha olles ise kellegi jaoks see õige töömees ning pakkuda kvaliteetset teenust sobivas valdkonnas, sobival ajal ja sobivas kohas. Handies Tegija rakendus sobib suurepäraselt raha teenimiseks neile, kes oskavad ja soovivad aidata teisi inimesi nende koduste töödega nagu elektritööd, remont- ja ehitustööd, transport- ja kullerteenused, koristustööd, triikimine, õmblemine, aiatööd ja paljud muud. Handies Tegija rakenduses saab registreeritud tööde Tegija ise määrata oma töö tegemise aja, tunnihinna ja ka töö piirkonna - Tegijal on õigupoolest täielik vabadus valida kuidas ta soovib tööd teha. Ka maksmine toimub mugavalt ja automaatselt rakenduse kaudu ilma, et peaks ise kliendilt raha välja nõudma või tasu pärast muretsema. Rakenduse kasutamine on imelihtne, vaata ja proovi järgi! www.handies.com #seljadkokku Handies Solutions OÜ on ettevõtlike eestlaste poolt loodud platvorm, mille idee alguse aastal 2016 ning põhineb täielikult Eesti kapitalil. Ambitsioonikas idee sai kaitstud juba ülikoolipingis, 98 punkti peale ning sealt said alguse pidevad mõttearendused algidee täiustamise nimel. Sellest hetkest on tiim järk-järgult kasvanud ning tänaseks on kokku 10-liiget, millele on peagi oodata lisa. Teame, et Handies idee väärib suurelt teostamist, kogu välise pildi taga peitub missioon mõjutada ettevõtlusmaastikku paindlikuma ja hoolivama juhtimis- ning töökultuuri poole, luues mugava ja turvalise teenusplatvormi igapäevaseks kasutamiseks.

Tule #maaleappi algatus otsib vabatahtlikePiim ei tule poest, nafta diivanist ega raha seina seest. Eriolukord ja sellele järgnev eriline olukord mõjutab meid kõiki veel pikka aega. Eriti aga valdkondi ja ettevõtteid, millest sõltub meie igapäevane toit. Eesti oma toit ja toidujulgeolek. Seepärast käivitame algatuse - Tule #maaleappi, mille käigus soovime kokku viia selliste ettevõtete vajaduse ja vabatahtlike panuse ajutise abikäte järele.Tegu võib olla nii jõukohaste hooajatöödega kui ka erioskusi nõudvate töödega, milleks tegijad ja töökäsi napib. Lisaks on põllumajandus ja sellega seonduv ajakriitiline. Tööd, mis tuleb ära teha kevadel ei saa lükata suvele ja suviseid toimetusi heita sügise kaela.Seega - tule tee midagi erakordselt vajalikku, ole meie aja kangelane põllul, aias, metsas, farmis, väiketööstuses või mujal, ja tea, et just sinu abi võib olla sama oluline kui töö, mida teevad täna arstid haiglates. Palun täida järgnev ankeet, et saaksime sinu võimalused kaardistada ja siis omakorda need kokku viia abivajajatega maal. ANKEET ON LEITAV SIIT. FB-s leiad meid grupist Tule #maaleappi. Helistada saab meile tel: 502 8846 ja e-posti saata aadressil maaleappi@gmail.com.#maaleappi kogukond

TTJA koostas juhendi, kuidas valmistada nii meditsiinilisi kui isetehtud maskeTarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) töötas koostöös Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) ekspertidega välja juhendi kaitsemaskide valmistamiseks nii eraisikutele kui ka ettevõtjatele. TTJA peadirektori Kaur Kajaki sõnul on juhendi koostamine tingitud suurest kaitsemaskide puudusest. „Olukorras, kus kogu maailmas on maskide puudus ning maskide tarned viibivad, peame leidma kiireid ja alternatiivseid võimalusi kaitsemaskide tootmiseks. Seetõttu koostasime kaks juhendit – ühe ettevõtetele, kel on maskide tootmise võimekus ning teise juhendi inimestele, kes soovivad ise maske õmmelda,“ rääkis Kajak.Soovitused isetehtud maski valmistamisele:1. Riidemask peab olema õmmeldud mitmekordsest riidest, mis kannatab 60 kraadist pesu ja kuumutamist.2. Maskiks sobivad muuhulgas näiteks puhastuslappide ja mikrokiududega rätikutes kasutatavad materjalid, tihedam nõude kuivatusrätiku kangas, antimikroobsete omadustega padjapüür.3. Materjal peab olema selline, millest saab mugavalt läbi hingata.4. Maski materjal ei tohiks olla liiga jäik vaid naha vastas mugav, sest maski pidev kohendamine vähendab oluliselt maskikandmise efektiivsust.5. Mask tuleb kinnitada kõrvade taha ning kinnitamiseks kasutada kummipaela või paelu.Soovitused isetehtud maski kasutajale:1. Mask peab olema korralikult näo ees nii, et suu ja nina on kaetud.2. Läbi maski peab olema mugav hingata.3. Mask ei tohi olla niiske. Niiske mask tuleb välja vahetada, sõltuvalt valitud materjalist 2-3 tunni järel. Pideva kasutamise puhul kulub ühel inimesel keskmiselt päevas 4-5 maski.4. Kui mask on korra lõua peale tõmmatud, seda on käega korduvalt kohendatud, katsutud või see on niiskeks läinud, tuleb mask välja vahetada.5. Kasutamise järel tuleb mask panna kinnisesse plastikkotti, panna otse pesumasinasse või visata prügikonteinerisse. Mitte mingil juhul ei tohi kasutatud maski jätta vedelema.6. Kui maski kasutatakse korduvalt, tuleb maski pärast kasutamist pesta pesumasinas vähemalt 60 kraadi juures ja pärast üle triikida või panna praeahju 60 kraadise kuumuse juurde.Rohkem infot TTJA kodulehelt saad lugeda SIIT.

Otsime oma meeskonda pakkijaid!Sinu põhiülesanneteks on plastiktoodete pakkimine ja etikeerimine ning toodangu jooksev kvaliteedikontroll.Töötasu: keskmine tunnitasu 4,77 € bruto (sisaldab lisatasu öötöö eest)Töö toimub graafiku alusel: 2 päeva (08:00-20:00), 2 ööd (20:00-08:00) seejärel 4 päeva vaba.Pakume tasuta transporti.Kandideerimiseks saada oma CV e-posti aadressile:eehr@greiner-gpi.com või küsi lisainfot tel +372 603 1595

Nii nagu meie lubadus klientidele on tuua neile rõõmu, on meie lubadus töötajale pakkuda rõõmu töötamisest Omnivas ja toredat töötajakogemust. Selleks võimaldame töötajatele 5 tööpäeva lisapuhkust ja võimalusel paindlikku graafikut. Ühe Eesti sportlikuima ettevõttena hoolime oma töötajate tervisest, tagades soodsad võimalused sportimiseks ning tervise edendamiseks. Väärtustame Sinu lähedasi ning pakume oma töötajatele rahalist toetust ja puhkepäevi oluliste isikliku elu sündmuste puhul.Toetame kõrgharidust omandavaid töötajaid ja premeerime Omniva teemal kirjutatud koolilõputöid stipendiumiga, võimaldame karjäärinõustamist ja julgustame töövarjutamist ja rotatsiooni. Loomulikult motiveerime me oma töötajaid ka tulemustasuga hästi tehtud töö eest ja võimaldame arvukaid sooduspakkumisi nii enda teenustelt kui koostööpartneritelt (kütus, pangateenused, vaba aja veetmise võimalused, tervisekaubad jne).Tutvu Omniva kõikide vabade töökohtadega siin: www.omniva.ee/toopakkumised

Toidupankade tegevus eriolukorra ajalPraeguses eriolukorras kasvab toiduabi vajajate hulk pidevalt. Samas on oluliselt langenud kaubandusest päästetava toidu hulk. Kui varem on Toidupanga toiduabi koosnenud annetatud ja päästetud toidust, siis nüüd peame hakkama ise toitu juurde ostma. Toiduabi vajadus on väga suur. Kõikide järgnevate kuude jooksul meieni jõudvate rahaliste annetuste eest ostame ainult toitu.Teeme siinkohal üleskutse toiduainetööstustele, maaletoojatele ja muudele ettevõtetele: kui teil on võimalus Toidupangale midagi annetada või jaekaubandusega võrreldes parema hinnaga müüa, siis palun tehke seda!Toidupanga tegevuse toetamiseks on kriisiolukorras mitmeid võimalusi:1) Tee meile rahaline annetus.2) Toeta meid teenuste või toodetega.3) Anneta meile toitu.4) Hakka meie kõneisikuks ning jaga teistele teavet Toidupanga vajaduste kohta.Toiduabi jagamisel sõltume eriolukorras oluliselt rahalistest annetustest. Kõikide järgnevate kuude jooksul meieni jõudvate rahaliste annetuste eest ostame toidupankadele toitu. Iga meieni jõudnud annetus on meile sel ebakindlal ajal suureks abiks! Rahalisi annetusi saab teha katusorganisatsioonile Eesti Toidupank (s.h Tallinna Toidupank) või igale kohalikule toidupangale eraldi.a) Annetuskeskkond "Ma armastan aidata"b) AnnetustelefonHelistades numbrile 9009005, annetad 2 EUROT.Helistades numbrile 9009010, annetad 8 EUROTAnnetada saavad kõik Telia, Elisa ja Tele2 kliendid. Operaatorid vahendavad Toidupangale teenust tasuta.* Annetus läheb arvesse siis, kui kõne kestab vähemalt 10 sekundit.c) PangaülekandegaPank: Swedbank ASAnnetuse saaja: SA Eesti-Hollandi Heategevusfond (Eesti Toidupank)Konto number: a/a EE98220022104902771Kui soovite annetuselt tulumaksu tagastust, lisage kirjeldusse ka oma nimi ja isikukood.

Kriisiabi info ettevõtjaleTallinna Ettevõtlusamet pakub endiselt tasuta ettevõtlus- ja tööõigusalast nõustamist. Võta julgelt ühendust!

Rezete Karu: https://www.facebook.com/KOORwoodEesti/photos/a.1411139125815745/2556225347973778/?type=3&theater

MTÜ Peaasjad tegeleb vaimse tervise edendamise, probleemide ennetuse, varase sekkumise ja häbimärgistamise vähendamisega meie ühiskonnas.Rohkem infot: www.peaasi.ee

Kuidas saavad meditsiini väljaõppega inimesed kriisisituatsioonis abiks olla?Märtsi keskpaigas toimunud 2 päevasel Hack the Crisis hackathoni raames sai loodud kommunikatsiooniplatvorm, mis viib kokku meditsiinilise väljaõppega inimesed ja asutused, kes neid kriisi ajal vajavad. Platvormi leiad www.vaab.ee. Platvormil vahendatakse nii vabatahtlikke üleskutseid kui ka tasulisi abipakkumisi.Loe täpsemalt SIIT.

eid_155d1af3e78389: Lp. Valitsusasutused, erasektor Pakume nõuetele vastavaid tervet nägu kaitsvaid visiire/kaitsemaske. Sobivad näiteks med.töötajatele, klienditeenindajatele, politseinikele jt eesliinil töötajatele. Tootmisvõimekus 1000 TK PÄEVAS. Ootame suuremat tellimust. Tarne aeg tellimuse esitamisest ainult ÜKS NÄDAL. Tootmine Tallinnas ning tarne Eestisse ja välismaale. Lisainfo tel 6 777 309 e-mail promarketer@mail.ee Töötame ja vastame ka nädalavahetusel!

eid_1540edae860a36: "RÄÄGI MINUGA!" "KUULAN ÄRA." "OTSIME LAHENDUSI." "MUL ON KOGEMUS KEERULISEST OLUKORRAST VÄLJA TOETAN SIND!" Kogemusnõustajate Koja all pakuvad praeguses kriisis vabatahtlikuna nõustamist üle 40 kogemusnõustaja. Kõik meie nõustajad on läbinud riikliku väljaõppe. Kontakt: 535 17218 kogemusgrupp@gmail.com Karin Kiigemägi www.kogemuskoda.ee

Rezete Karu: https://www.facebook.com/KOORwoodEesti/photos/a.1411139125815745/2551945655068414/?type=3&theater

Meediagrupi OÜ: https://www.meediagrupi.ee/kaitsemaskid-meditsiinitootajatele/

Reimo Weissbach: NTC desinfitseerib ruume! tel 56 479 479

Karmo Järv: Tere, pakun sarnase disainiga 3D-prinditud kaitsevisiire, tootmismaht 24tk/päevas. Huvi korral kirjutage meilile jarv.karmo@gmail.com

LC Oü: Paljud ettevõtted on võtnud kasutusele meetmed, et kaitsta oma kliente ja klienditeenindajaid, et vähendada hetkel levivat viirust. Laimincom OÜ panustab ka omalt poolt sellega, et meie inimesed oleksid kaitstud ja otsene lähikontakt oleks viidud miinimumini, pakkudes erilahendusena kaitseklaase. http://www.laimincom.ee/2020/03/25/kaitseklaasid/ Uue tootena ka, eriolukorra tarbeks loodud, läbipaistvaid kaitsemaske. http://www.laimincom.ee/2020/03/26/kaitsemask/

eid_15bd4eccf3435c: ABISTAME RAKVERE LINNA EAKAID TODUPAKKIDE KOJU TOOMISEL ANNA ENDAST MÄRKU KALLIS ABIVAJAJA:TEL:58828668 VÕI E-MAILILE KIRJUTADES:carmela200@hot.ee

Margit Nagel: Tere Raskes olukorras sooviga abistada võin kodus õmmelda kaitsemaske. Kontakttelefon 51902909

Rene Pere: Pakun abi talutöödel, põllumajanduses või loomade talitamisel. Harjumaa, Rene Pere, pere.rene@gmail.com

Otsime oma meeskonda pakisorteerijat (õhtune vahetus) AJUTINE!Pakkide sorteerimine ning lindile tõstmine. Antud ametikohal toimub töötamine graafiku alusel õhtuti (19:00-03.00).Sorteeritavate pakkide kaal on kuni 30kg, millest tulenevalt ootame töötajalt head füüsilist vormi.Kandideeri viktoria.krutova@omniva.ee või helista 5383 4481

Otsime oma meeskonda lehekandjaid (jalgsi/autoga)!TööülesandedTöö toimub ajavahemikus kell 3.30 - 7.30, esmaspäevast laupäevani. Reklaamikanne kuni kolmel päeval nädalas päeva jooksul.Oled sobiv kandidaat kui vajad osalise ajaga tööd või lisateenimise võimalust. Sulle teeb rõõmu liikumine ja aktiivne eluviis.Saada oma CV: personal@expresspost.ee või helista 617 7717

Серега Назарук: ESRA Takso Rakveres pakub Taksojuhtidele sõidukisse PVC materjalist kaitse seina, et taksitada Covid-19 levikut ning kaitsta (vähemalt niipalju kui võimalik) nii juhi kui kliendi tervist. Plastikust sein esi- ja tagaistmete vahel, mis kaitseb juhti otseselt pritsmete eest- teada olevalt levib piisknakkus just nimelt nii. Paigaldamine on ajutine, seega ei tekita autole kahjustusi ja peale demonteerimist jälgi maha ei jäta. Teostame töid üle Eesti - tuleme kohale kokkulepitud ajaks ja paigaldame tunni aja jooksul. Samuti kleebime teavituse klientidele ning koolitame juhte hügieeni eetikat järgima. Meie algatusega saab tutvuda facebooki lehel @RakvereTakso Broneerida saab telefoni teel või e-kirjaga Eesti/Vene/Inglise keeles Tel. 58518856 Sergei Eesti/Inglise keeles Tel. 55620224 Estelle E-post poolnelioy@gmx.com #SeljadKokku Esra Takso Rakvere

Jüri Ratase tänane üleskutse Eesti ettevõtjatele Riigikogu infotunnis: Nüüd kõik Eesti ettevõtted – nagu te ütlete, seda ülekannet kuulatakse –, kes kuulavad seda ülekannet, kes suudavad toota isikukaitsevahendeid, siis ma palun, et võtke ühendust minuga, võtke ühendust Vabariigi Valitsuse liikmetega, Riigikogu liikmetega. Andke see info edasi. Me oleme Vabariigi Valitsuse tasemel leppinud kokku, et erasektor, kui soovib panustada, siis selle eest vastutab Vabariigi Valitsuse liige Kaimar Karu. Nii et võib ka temaga otse ühendust võtta. Nagu ma eile ütlesin, Riigikantselei minu ametikaaslased käisid Sillamäel, ... oli üks selline ettevõte, kes FFP3 maske toodab, ja said sealt head uudised. Täna me otsustasime need Vabariigi Valitsuse komisjonis ära, et me teeme vastava tellimuse pooleks aastaks ja nendega lepingu.

Materjalide sorteerijaEesti üheks töötaja- ja perekonnasõbralikumaks ettevõtteks hinnatud Ragn-Sells otsib oma tiimi sorteerijat, kelle ülesandeks on taaskasutatavate materjalide (papp, paber, plastik) sorteerimine.Lisaküsimuste korral võta meiega julgelt ühendust telefonil 524 8740 või kirjuta meile aadressil tiina.naab@ragnsells.com

Kuressaare haigla vajab mitmesuguseid kaitsevahendeid, sest meedikud kasutavad igal testimisel ja ravikorral uut komplekti.Kuressaare haigla juhi Märt Kõlli sõnul vajab haigla mitmesuguseid kaitsevahendeid, sest meedikud kasutavad igal testimisel ja ravikorral uut komplekti. „Kui leidub veel sarnaseid ettevõtteid, kes saavad meid aidata, oleksime väga tänulikud, kuna see muudaks meie olukorra oluliselt lihtsamaks. Vaja on jätkuvalt nii kaitsemaske, mütse, kindaid kui ka keepe.” Kõlli rõhutas, et haigla tohib kasutada siiski ainult kvaliteetseid meditsiinilisi kaitsevahendeid. Seega ei ole mõtet pakkuda kodus ise õmmeldud maske, vaid kõik kaitsevahendid peavad vastama standarditele.Kui mõnel ettevõttel või eraisikul on võimalik Kuressaare haiglat selliste vahenditega aidata, võtke palun ühendust aadressil haigla@saarehaigla.ee.

Koolitööks vajalikud nutiseadmed just neile, kel neid enim vaja on.Kuigi nüüd on kõik koolilapsed ametlikult koduõppel, ei ole paljudel ikkagi kodus töötamiseks vajalikke nutiseadmeid. Kodanikualgatus “Igale koolilapsele arvuti” koostöös koolide ja kohalike omavalitsustega viib abivajajad kokku organisatsioonidega, kellel on seadmeid kas ajutiselt kasutusse anda või annetada. Nii tagame, et seadmed jõuavad nendeni, kes neid kõige enam vajavad.Kas teil on nutiseadmeid üle? Pakkuge abi! Rohkem infot: https://igalekoolilapselearvuti.ee/

OOTAME SIND KIIRE JA TÄPNE TOOTMISTÖÖTAJA!Sinu tööülesanneteks on maitseainesegude pakendamine, maitseainesegude segamine ja nende teisaldamine.Töö sobib Sinule, kui oled:heas füüsilises vormis (töö eeldab kuni 25 kg raskuste tõstmist)valmis õppima ja omandama uusi teadmisitöökas, iseseisev ning täpne ja omad vastutustunnetPakume Sulle:tulemusliku töö eest brutotöötasu 1400 eurot (lõplik töötasu sõltub Sinu töötulemustest)erinevaid ettevõtte soodustusi (sh spordikompensatsioon ja toitlustamine tööl)tasuta transporti Tallinn – Saue -TallinnTöökoht asub SauelTöötamine toimub kahes vahetuses E-R 07:00-15:05 ja 15:00-23:00Kui sul on lisaküsimusi või soovid kandideerida, siis palun võta meiega ühendust e-mailil personal@solina-group.ee või telefonil +372 509 9802solina-group.com

Otsime kaubapaigutajaid Tallinna Rimidesse!Rimi Eesti lähtub oma töös kolmest põhiväärtusest: lihtsus, pühendumus, ettevõtlikus. Meil on oluline, et tunned ennast tööl turvaliselt ja saad meid usaldada. Soovime, et tunneksid meie juures hästi ja olulisena. Toetame Sinu soovi areneda ja saavutada enamat.Kontakt: iivi.kytt@rimibaltic.comTutuvu kõikide meie aktiivsete töökuulutustega siin : TÖÖ RIMIS

AITAME VANAEMAL ELLU JÄÄDA | Ajakirjanik Igor Taro kutsub üles eriolukorras vastutustundlikult poes käimaAjakirjanik Igor Taro jagas sotsiaalmeedias vajalikku üleskutset, mis seotud eriolukorras toiduvarude täiendamisega. Selleks, et kaitsta ohustatud sihtrühma, vanemaealisi inimesi, tuleks hoida sotsiaalset distantsi epideemia leviku seljatamiseni. Poeskäigu peaks peres ette võtma vaid üks inimene, tehes seda täpselt nii vähe kui võimalik ning nii palju kui hädapärast vaja.AITAME VANAEMAL ELLU JÄÄDA: 1) Poes käime nii harva kui võimalik ja nii tihti kui vaja - kaks korda nädalas võiks olla piisav, et piim ja liha ei lähe koduses külmkapis hukka. Seega tuleb krõpsud, saunaõlled ja jäätised ka nädala sisseostudega varuda.2) Poodi läheb leibkonnast üks inimene. Kui oleme teel autoga mööda sõites, siis ootab ülejäänud seltskond autos või jalutab õues. Pole mõtet riiulite vahele tunglema minna.3) Kui teil on kaasas läbimõeldud ostunimekiri, siis see kiirendab tunduvalt poeskäiku ning välistab, et midagi olulist jääb maha ja peate tegema tarbetuid korduskäike.4) Hoiame distantsi, kus vähegi võimalik. Meeter üksteisest järjekorras seista on selgelt liiga vähe. Seisa kaks sammu tagapool. Keegi ei hakka praegusel ajal nagunii vahele trügima.Kahjuks oli veel eile näha, et poodi tuli ka neljaliikmelisi seltskondi, kes saabusid end mõnusaks olenguks varustama. Iseenesest on see okei, kui veedate toredasti aega oma lähedaste ringis. Kui te ei saa oma sõpradest paariks nädalaks lahku minna, siis peaksite selle aja elama ühises kommuunis ning mitte kohtuma vahepeal füüsiliselt teiste inimestega väljaspool seda. Poes käib seltskonnast endiselt üks inimene ja täpselt nii vähe kui võimalik ning nii palju kui hädapärast vaja.Miks see on oluline? Sest riskigrupp pole nimetu 80-aastane pensionär, vaid ta on teie enda vanaema, vanaisa, võibolla on need teie vanemad ja naabrid. Kui teie põete oma koroona läbi paaripäevase palaviku ja kerge köhaga, siis nemad ei pruugi epideemia kontrolli alt väljumisega eelolevat Jaanipäeva näha. See on ärahoitav. Seni kriitilisse seisu sattunud riikide kogemuse baasilt võib öelda, et kõige lollikindlam ja odavam tee inimelude päästmiseks on inimestevaheliste kontaktide räige piiramine mõne nädala jooksul. Toimib ainult siis, kui peame sellest ise korralikult kinni. Vaevalt soovib keegi meist elada olukorras, kus kodunt väljumiseks peab hakkama luba taotlema ning iga poeskäiguga kaasneb dokumendikontroll. Selle vältimiseks tuleb ise hakata arukamalt käituma. Olge terved ja püsige terved!

Kuidas hakata vabatahtlikuks? Loe siit: https://arileht.delfi.ee/news/seljadkokku/soovid-eriolukorras-abi-pakkuda-loe-kuidas-hakata-vabatahtlikuks?id=89317995

Kristina Amor: Ka eriolukorras vajame abi ja abistame oma kogukonnas elavaid inimesi Helpific on veebipõhine tugikeskkond, mille kaudu erivajadusega inimesed ja eakad saavad tellida vabatahtlikke abistajaid või tasulisi teenuseid ning kogukonnaliikmed pakkuda nii oma füüsilist abi kui ka emotsionaalset tuge. Soovime jõuda võimalikult paljude inimesteni, sh noored, lastega kodus olevad vanemad, korteriühistute liikmed, kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajad ja spetsialistid, töötud või need, kes on eriolukorra tõttu saadetud sundpuhkusele. Helpificu kaudu abi tellimiseks või pakkumiseks, tuleb logida sisse aadressile www.helpific.com ja täita oma profiil ehk registreerida kasutajakonto. Pärast seda saad sisestada oma abisoovi, lisada abipakkumise või vastata abisoovile. Kui abivajaja ei saa arvutit kasutada, saab ta helistada meie klienditoe telefonil (+372) 5660 4642 ning me avaldame Helpificu nimel tema abisoovi. Millist abi saab küsida või pakkuda? 1. Abi toidukaupade, majapidamistarvete ja ravimite kojutoomisel või kasvõi näiteks prügikoti väljaviimisel. Soovitus: hetkel tuleb eakate ja teiste riskigruppi kuuluvate inimestega lähikontakti piirata, seega on kõige targem jätta poekott nt ukse taha ja hoida suhtlemise vajadusel teineteisest vähemalt kahe meetrist distantsi. 2. Emotsionaalne tugi hõlmab suhtlust nt telefoni teel ja sotsiaalmeedia vahendusel: Facebook, Skype või mõni muu pooltele sobiv kanal. Soovitus: Hea on luua harjumus suhelda teiste inimestega igapäevaselt. Aktiivne suhtlus aitab peletada muremõtteid. Pange koos paika väikesed eesmärgid, näiteks raamatu lugemine, pildi maalimine, pusle kokkupanemine. Vahetage kogemusi ja tekkinud mõtteid. Helpificu kaasasutaja ja Eesti Lihasehaigete Seltsi esimees Jüri Lehtmets ei soovita pikalt istuda arvuti taga ja surfata internetis, sest see ei too just kuigi palju uut hingamist – suured eesmärgid kaovad silmapiiri taha ja ainsaks eesmärgiks saab saata päevad mööda võimalikult väheaktiivsel viisil. 3. Õpeta teistele midagi uut. Kui Sa oled hea mõnes võõrkeeles või tegutsed juba aastaid kodukokana, siis saad oma näpunäiteid edasi anda ka videosilla vahendusel. Paljud eakad vajavad abi arvutis. Interneti vahendusel on hea õppida võõrkeeli. Valik on piiritu, see sõltub eelkõige Sinu tugevustest. 4. Paku ennast välja virtuaalse sünnipäeva või mõne muu ürituse juhiks. Erivajadusega inimene ei ole tomp toanurgas, seega vajab ka tema seltskondlikke üritusi. Kuna praegu tuleb piirata sõpruskondlikke kohtumisi, siis võib need läbi viia videosilla vahendusel. Viige läbi mänge, rääkige mõistatusi, lugege üksteisele ette luuletusi ja inspireerivaid tekstilõike jms. Tore mõte on luua ka raamatuklubi, mille liikmed kohtuvad videosilla vahendusel Elurõõm on eeskätt meis enestes. Seega ärgem kaotagem seda. Koos kujundame tugevamad kogukonnad! Lisainfo Helpificu kohta: kristina.amor@helpific.com. Abi vastuvõtmisel või pakkumisel palume tungivalt järgida Terviseameti juhiseid ja soovitusi.

Avatud Ühiskond: ÜLESKUTSE - AITA LEIDA ABIVAJAJAD! Alates esmaspäevast on kõikide koolide töö kolinud digiõppe vormi. Väga paljudel lastel ei ole ligipääsu haridusele, sest kodus puudub arvuti või internet. Kriisiolukorra lõppemiseni annab Avatud Ühiskond MTÜ abivajajatele Rapla maakonna ja Kose valla piires tasuta kasutada 20 arvutikomplekti! Meie arvutiparki kuulub 20 Lenovo lauaarvutit koos monitoride, klaviatuuride, hiirtega. Vajaduse korral aitab Telia ruuteritega ja internetiga. Initsiatiivi ja seadmete eest täname: AVATUD ÜHISKOND MTÜ - Lenovo lauaarvutid TALLINNA TEENINDUSKOOL - LG monitorid ITERACTION OÜ - Klaviatuurid ja hiired TELIA AS - Ruuterid, internet. *TEHNILINE SPETSIIFIKA: Intel Core i5/i7, RAM 8 GB, HDD 500 GB, Pordid: VGA, DisplayPort, 6xUSB2 + 4xUSB3, LPT parallel port, 2x COM port, OS Windows 7 Professional. * KUIDAS SAAD SINA AIDATA? Kriisiolukorras on abivajajaid palju rohkem kui meie suudame aidata. Juhul kui Sinul on olemas mõni vana, aeglane või kasutuseta lauaarvuti/sülearvuti - anna meile teada. Teeme selle korda ja saadame abivajajatele. Jaga informatsiooni, et ringlusesse minevat hulka suurendada! * KUIDAS KÜSIDA ARVUTIT? Selleks, et abi jõuaks kohale täpselt sinna kus seda kõige enam on vaja, võta Sina palun ühendust meiega emaili teel. Facebookis või telefonis on meil keeruline infot hallata, seega palun austa meie soovi emaili teel. Me proovime koguda informatsiooni kokku ja korraldada nädala jooksul arvutite üleandmine õigetele inimestele: info@uhiskond.ee.

Kristina Mg: Pakume transporditeenuseid külmikautodel ja tavakaubikutel. Meie autopark sisaldab spetsiifilist transporti, kus kaubikutes on kahekambrilised jahutusseadmed( temperatuuri saab reguleerida +20 kuni -30 kraadini). Kaks kambrit võimaldavad vedada üheaegselt sügavkülmutatud toitu ja nt külmutatud kaupa. Mahtude vähenemise tõttu võime olla abiks toiduvedudel! Samuti pakume L3H3 kaubikuid töödeks ja kolimiseks! Täpsem info www.kullerteenused.ee, www.a-kolimisteenus.ee või tel:55504021

Tallinna linn teatab: Tallinna kodulehele oleme koondanud vajaliku praktilise info linnaelu korraldusest koroonaviirusest tingitud eriolukorra ajal https://www.tallinn.ee/Koroona-tokestamine. Linnaasutused ja linnaosavalitsused töötavad endiselt, kuigi pigem soovitame suhtlemist e-posti või telefoni teel. Mure korral saab alati pöörduda oma elukoha linnaosavalitsuse poole https://www.tallinn.ee/est/Linnaosavalitsuste-kontaktandmed. Kuna koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on tõesti väga tähtis hoiduda omavahelistest kokkusaamistest, siis tegime Tallinna Keskraamatukogu kaudu tasuta ligipääsu e-raamatukogule https://ellu.keskraamatukogu.ee/help/how-to-read. E-raamatu kaudu nakkused ei levi, ainult tarkused J

Kui soovid leida ajutiselt töötajat või soovid tööle asuda, siis Eesti Töötukassa on loonud võimaluse ajutiste töökohtade vahendamiseks, et viia kokku tööandjad, kes hetkel vajavad abikäsi, tööotsijatega, kes momendil ei saa oma põhitöökohal tööd teha või kellel praegusel hetkel töökoht puudub. Tööd pakuvad ettevõtted, kes praegust olukorda silmas pidades vajavad ajutiselt lisatööjõudu. https://www.onlineexpo.com/ee/ajutised-tookohad

Kui oled ettevõtja või eriväljaõppega spetsialist ja soovid kriisiolukorras riigile abi pakkuda, kasuta portaali www.eesti.ee/pakunabi. Tegemist on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Riigi Infosüsteemi Ametiga koostöös loodud portaaliga, kuhu kogutakse kokku nende ettevõtete andmed, kes soovivad kriisiolukorras riigile abi pakkuda.

Hooli enda ja teiste turvalisusest ning tervisest. Ärge pange endid teisi aidates ohtu ning ärge levitage ise viiruseid edasi. Kui kuulud ise riskigruppi – oled vanuses 60+ või põed mõnd kroonilist haigust – on mõistlik kodus püsida ning mitte panna end asjatult ohtu. Riskigruppi kuuludes saaksid inimesi aidata näiteks toetava telefonivestlusi.Jälgi ametlikke kutseid ja kasuta usaldusväärseid kanaleid vabatahtliku tegevuse osas. Kui soovid pakkuda abi organisatsioonidele vabatahtlikuna või vajad tuge vabatahtlikuna tegutsemiseks, soovitab Siseministeerium kasutada Vabatahtlike Väravat aadressil www.vabatahtlikud.ee. Sinna on kokku koondatud ka juhised vabatahtlikele ja vabaühendustele praeguses olukorras tegutsemiseks. Portaali haldab Eesti Külaliikumine Kodukant.

Kristiina Vahter: Moduland Building OÜ toodab Rummu alevikus asuvas tootmishoones katuseferme ja sarikaid, posi- ja vahetalasid, betoonraketisi ning muid erinevaid ehituslike ogaplaatidega puitkonstruktsioone. Ettevõtte eesmärgiks on pakkuda laia valikuga kvaliteetseid puit-metalltaladest valmistatud ehituskonstruktsioone. Seoses ümberkorraldustega tootmises otsime oma meeskonda: OGAPLAATKONSTRUKTSIOONIDE TOOTMISLIINILE OPERAATOREID. Oled sobiv kandidaat kui sa oled kohusetundlik, tulemustele orienteeritud, hea füüsilise vormiga ja täpne. Eriti vahva on, kui Sa omad eelnevat töökogemust antud valdkonnas ja sul on soov teha tööd kvaliteetselt. Lisaks kokkuhoidvale meeskonnale ja väljaõppele oma ala spetsialistidelt, pakume Sulle kindlat sissetulekut tulemustasuga. Huvi ja lisainformatsiooni soovimise korral võta ühendust: +372 5354 3639, margus.karu@moduland.ee või +372 512 4446, kaido@moduland.ee

Tauri Tiitsaar: iSmile.ee on Eestis ning lähiriikides tegutsev hammaste valgendus, kosmeetika, keha- ning näohooldus toodete jaemüügi, kui ka hulgimüügiga tegelev ettevõte. Meie eesmärgiks alates loomisest on alati olnud tuua inimesteni kvaliteetsed ning turvalised tooted. Meile annavad motivatsiooni ning jõudu rahulolevad kliendid ning maksimaalselt kliendisõbralik teenus. Kui ka sina soovid, et inimestele pakutaks kvaliteetseid ning häid asju siis ootame sind meiega liituma! Hetkel otsime endale abiks kahte inimest: 1) Eelneva kogemuse ning võrgustikuga müügi inimest, kes on tegelenud kosmeetika, näo-, kehahooldus, hammaste valgendus jne toodete edasimüügiga jaemüüjatele (ilusalongid, e-poed, supermarketid jne) ning maaletoomisega. Inimese asukoht peaks olema Tallinn. Võimalik, kas täiskohaga või konsultatsiooni raames. 2) Sisuloojat, kes kirjutaks tootekirjeldusi, suuremaid ülevaateid brändidest, blogi jne. Vajalik hea kirjaoskus, Eesti keel emakeelena, teiste keelte oskus on boonus, varasem kogemus sisu kirjutamisel, Microsoft Word, Google Docs või analoogi kasutusoskus, arvuti olemasolu. Inimese asukoht ei ole oluline. Võimalik, kas täiskohaga või tükitöö. Võta kindlasti ühendust, sest arutamisel ning info vahetamisel ei ole midagi kaotada! Võta meiega ühendust info@ismile.ee vahendusel! Kõik tingimused ning tasu kokkuleppel.

Mermi Kangur: Freezedry OÜ vajab käsitsi pakkijaid marjapulbritele seoses suurenenud tellimuste mahuga. Töökoht asub Simunas, Lai t 4. Totmishoone hoovis asub maja, kus saame Teile pakkuda ka tasuta majutust omas toas, ühiskasutuses köök ja pesuruum.Tasu vastavalt tehtud töömahule. Palun võtta ühendust 5014985 Mermi Kangur Mermi. Kangur@gmail.com

"Tallinn on Eesti suurim linn, kus elab üle 420 000 inimese. Nende seas on palju ka neid, kell hakkamasaamine keeruline ja toetuseta elu vaevaline. Seda ka tavaolukorras. Kriisiajast rääkimata. Püüame siin blogis üles leida need, kes tahavad panustada ja need, kes vajavad abi. Inimesed vajavad väga erinevat toetust. Kindlasti on peresid, kel vaja arvutit, et kõik saaks kodus e-õppida; kuskil on kindlasti vanureid, kes pelgavad poes käimist ja on mures, kui tihti ja kuidas sisseoste teha; samal ajal on kuskil inimesed, kes tahaks oma empaatiat ja aktiivsust kaaskodanikele suunata. Saame kõik kokku siin, Seljadkokku blogis. Ja üks asi veel: oleme ettevaatlikud ja juhindume sellest, mida terviseamet on inimestega suhtlemisel soovitanud. Seljad kokku!"

Tere! Abi andmiseks või saamiseks, olgu siis töö või argisemates küsimustes, logige sisse ja kirjutage kommentaar. Meie moderaator vaatab laekunud soovid ja pakkumised üle ja avaldab. Kui me saame üksi või kellegagi koos teha elu kriisiajal paremaks, siis peaks seda püüdma igal juhul ka ellu viia. Paneme seljad kokku!