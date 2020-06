Rahvusooper Estonia tänab eesliinitöötajaid ja kutsub nad teatrisse

28. augustil kutsub Rahvusooper Estonia teatrisse Tallinna Kiirabi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Politsei ja Piirivalveameti ning Selveri töötajad. Teater väljendab sellega tänu inimestele, kes koroonaviiruse puhangu kõige kriitilisematel päevadel andsid meie kõigi tervise ja turvalisuse hoidmiseks oma hindamatu panuse. Eesliinitöötajad on kutsutud vaatama Marina Kesleri balletti "Anna Karenina", mille ametlik esietendus toimub 1. septembril.

Estonia teatrijuhi Aivar Mäe sõnul on etendus eesliinitöötajatele sümboolne kummardus märkimaks teatritegijate tänu. "Eriolukorra ajal olid teatrid suletud. Meie oma tööd päriselt teha ei saanud, samal ajal kui paljud Eesti inimesed andsid eesliinil endast kõik. Nüüd on meie kord teha tööd, et eesliinitöötajad saaks hetkeks aja maha võtta ning nautida kaunist tantsu ja imelist muusikat."

"COVID-19 haiguse levik tabas eri inimesi eri viisil. Kui meil tervishoiu eesliinil tõi see kõvasti tööd ja kliinilisi väljakutseid, siis kultuurivaldkonda tabas see teisti, pannes nende töö pausile. Seda vahvam on meil meedikutena tunda tugevat toetust kultuuriinimeste poolt – olgu see näitlejate videotervitused või praegune Estonia kutse uut lavastust nautima," ütles Regionaalhaigla juhatuse liige-ülemarst prof Peep Talving.

Rahvusooper Estonia 115. hooaeg saab ametlikult alguse 29. augustil Tartus ja 30. augustil Tallinnas, mil toimub traditsiooniline Vana Tallinn Gala. Hooaja esimese esietendusena tuuakse 1. septembril publikuni Marina Kesleri ballett "Anna Karenina" Dmitri Šostakovitši muusikale, lavastus pidi algselt esietenduma märtsis.