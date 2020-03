Soovid eriolukorras abi pakkuda? Loe, kuidas hakata vabatahtlikuks

Teadmatus teeb murelikuks ning närviliseks, seda enam, et meil pole vähematki aimu, millal see kõik läbi saab ja elu enam-vähem tavalistesse rööbastesse tagasi pöördub. Linnatänavad on jäänud tühjemaks ning juhuslikud vastutulijad mööduvad üksteisest mõõduka kaarega. Olen tähele pannud, et üksteisele ei vaadata enam otsa, ei naeratata.

Ometigi on tekkinud suur hulk inimesi, kes tahavad tekkinud kriisis oma abi pakkuda ning kaasa aidata sellele, et me hakkama saaksime. Samuti on tekkinud inimesi, kellel on ärajäänud kultuuri- ja spordiürituste arvelt on ootamatult tekkinud hulgaliselt vaba aega, millega pole suurt mõistlikku peale hakata.

Mida siis teha?

Kui oled ise terve ega kuulu riskirühma võid pakkuda end eriolukorras appi: mitmed inimesed on jäänud koduseinte vahele kinni, sest neil on haigusnähud või nad kuuluvad ise riskirühma. Neile on vaja abi näiteks toidu, esmatarbekaupade ja ravimite kojuviimisel. Kuidas oma abi pakkuda? Selleks on mitmeid võimalusi, uuri lähemalt siit.