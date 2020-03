Lisaks sellele, et Tallink aitas kodumaale tuua Saksamaal lõksus olnud eestlased, paistab ettevõte silma veel teistegi nutikate sammude ja suuremeelsete tegudega. Tallinki Facebooki lehelt võib lugeda, et osade laevaliinide sulgemise tõttu üle jäänud toiduvarud leidsid prügikasti asemel tee sinna, kus neid päriselt vaja on: 450 kilogrammi koduviinereid saadeti üheskoos muu hea ja paremaga Toidupanka.