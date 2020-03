Tõnu Väät: E-müük päästab pankrotist

Selleks, et hetkel ellu jääda, oleks vaja kiiresti avada e-müük, kõigil, kes see võimalik. Korraliku e-poe tegemine, kui sul on tuhandeid tooteid, võtab aega kuid ning sadu tuhandeid eurosid. Meie soovitus on “parem varblane pihus, kui tuvi katusel” ehk, et pane kiirelt, nädalaga püsti e-pood, kasvõi osaliselt tooted müüki ning hakka digiturundama! Meeles tuleb pidada, et e-poodi ei satu inimene niisama sisse vaid on vaja suunata!

E-kaubanduse Liidu käest küsitakse viimasel ajal palju soovitusi ja abi, e-äriga alustamisel. E-müügile kehtivad aga teatud äriloogikad, mida tuleb jälgida, et edukas olla ning lisaks spetsiifiline seadusandlus, mida peab teadma!

Kuidas alustada e-äriga?

• E-poega alustades ei ole vaja koheselt kõiki tooteid e-poodi- tee lihtne lahendus, mille saab 1-2 nädalaga püsti. Arendajad, kes aitavad kiirelt, on küllaga;

• Arenda platvormile, mis tagab SSL turvalisuse, et andmed oleks kaitstud. Peamine andmete vargus on RIA hinnangul turvasertifikaatide mitte uuendamine- uuenda pidevalt e-poe turvalisuse sertifikaate ka jooksvalt!

• Loo koheselt integratsioon välistele müügikeskkondadele- Facebook, Instagram, Amazon, Ebay (neist kaks esimest peaks olema ühed peamised turunduskanalid)

• Ära unusta lisada automaatturunduse tööriistu- sest 80% inimesi hülgab esialgu ostukorvi, millest küll 50% tuleb hiljem ostu vormistama, kaotad ikkagi kontakti 30-40% potentsiaalse ostjaga, kui sa neid üles ei otsi!

• Arvesta, et erinevates riikides on erinevad väljakujunenud makselahendused ja kättetoimetamise viisid. Eestlased eelistavad 80% pangalinki ning peamiselt pakiautomaati- need lahendused peavad olema tagatud tarbijale