VÕIMAS! Saaremaa elanikud ja ettevõtjad on annetanud haiglale kaitsemaske, sadu liitreid mahepiima, mett ja muud vajalikku

SELJAD KOKKU: Viime kokku abivajajad ja -pakkujad Tallinnas!

Avatud Ühiskond: ÜLESKUTSE - AITA LEIDA ABIVAJAJAD! Alates esmaspäevast on kõikide koolide töö kolinud digiõppe vormi. Väga paljudel lastel ei ole ligipääsu haridusele, sest kodus puudub arvuti või internet. Kriisiolukorra lõppemiseni annab Avatud Ühiskond MTÜ abivajajatele Rapla maakonna ja Kose valla piires tasuta kasutada 20 arvutikomplekti! Meie arvutiparki kuulub 20 Lenovo lauaarvutit koos monitoride, klaviatuuride, hiirtega. Vajaduse korral aitab Telia ruuteritega ja internetiga. Initsiatiivi ja seadmete eest täname: AVATUD ÜHISKOND MTÜ - Lenovo lauaarvutid TALLINNA TEENINDUSKOOL - LG monitorid ITERACTION OÜ - Klaviatuurid ja hiired TELIA AS - Ruuterid, internet. *TEHNILINE SPETSIIFIKA: Intel Core i5/i7, RAM 8 GB, HDD 500 GB, Pordid: VGA, DisplayPort, 6xUSB2 + 4xUSB3, LPT parallel port, 2x COM port, OS Windows 7 Professional. * KUIDAS SAAD SINA AIDATA? Kriisiolukorras on abivajajaid palju rohkem kui meie suudame aidata. Juhul kui Sinul on olemas mõni vana, aeglane või kasutuseta lauaarvuti/sülearvuti - anna meile teada. Teeme selle korda ja saadame abivajajatele. Jaga informatsiooni, et ringlusesse minevat hulka suurendada! * KUIDAS KÜSIDA ARVUTIT? Selleks, et abi jõuaks kohale täpselt sinna kus seda kõige enam on vaja, võta Sina palun ühendust meiega emaili teel. Facebookis või telefonis on meil keeruline infot hallata, seega palun austa meie soovi emaili teel. Me proovime koguda informatsiooni kokku ja korraldada nädala jooksul arvutite üleandmine õigetele inimestele: info@uhiskond.ee.

Kristina Mg: Pakume transporditeenuseid külmikautodel ja tavakaubikutel. Meie autopark sisaldab spetsiifilist transporti, kus kaubikutes on kahekambrilised jahutusseadmed( temperatuuri saab reguleerida +20 kuni -30 kraadini). Kaks kambrit võimaldavad vedada üheaegselt sügavkülmutatud toitu ja nt külmutatud kaupa. Mahtude vähenemise tõttu võime olla abiks toiduvedudel! Samuti pakume L3H3 kaubikuid töödeks ja kolimiseks! Täpsem info www.kullerteenused.ee, www.a-kolimisteenus.ee või tel:55504021

Tallinna linn teatab: Tallinna kodulehele oleme koondanud vajaliku praktilise info linnaelu korraldusest koroonaviirusest tingitud eriolukorra ajal https://www.tallinn.ee/Koroona-tokestamine. Linnaasutused ja linnaosavalitsused töötavad endiselt, kuigi pigem soovitame suhtlemist e-posti või telefoni teel. Mure korral saab alati pöörduda oma elukoha linnaosavalitsuse poole https://www.tallinn.ee/est/Linnaosavalitsuste-kontaktandmed. Kuna koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on tõesti väga tähtis hoiduda omavahelistest kokkusaamistest, siis tegime Tallinna Keskraamatukogu kaudu tasuta ligipääsu e-raamatukogule https://ellu.keskraamatukogu.ee/help/how-to-read. E-raamatu kaudu nakkused ei levi, ainult tarkused J

Kui soovid leida ajutiselt töötajat või soovid tööle asuda, siis Eesti Töötukassa on loonud võimaluse ajutiste töökohtade vahendamiseks, et viia kokku tööandjad, kes hetkel vajavad abikäsi, tööotsijatega, kes momendil ei saa oma põhitöökohal tööd teha või kellel praegusel hetkel töökoht puudub. Tööd pakuvad ettevõtted, kes praegust olukorda silmas pidades vajavad ajutiselt lisatööjõudu. https://www.onlineexpo.com/ee/ajutised-tookohad

Kui oled ettevõtja või eriväljaõppega spetsialist ja soovid kriisiolukorras riigile abi pakkuda, kasuta portaali www.eesti.ee/pakunabi. Tegemist on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Riigi Infosüsteemi Ametiga koostöös loodud portaaliga, kuhu kogutakse kokku nende ettevõtete andmed, kes soovivad kriisiolukorras riigile abi pakkuda.

Hooli enda ja teiste turvalisusest ning tervisest. Ärge pange endid teisi aidates ohtu ning ärge levitage ise viiruseid edasi. Kui kuulud ise riskigruppi – oled vanuses 60+ või põed mõnd kroonilist haigust – on mõistlik kodus püsida ning mitte panna end asjatult ohtu. Riskigruppi kuuludes saaksid inimesi aidata näiteks toetava telefonivestlusi.Jälgi ametlikke kutseid ja kasuta usaldusväärseid kanaleid vabatahtliku tegevuse osas. Kui soovid pakkuda abi organisatsioonidele vabatahtlikuna või vajad tuge vabatahtlikuna tegutsemiseks, soovitab Siseministeerium kasutada Vabatahtlike Väravat aadressil www.vabatahtlikud.ee. Sinna on kokku koondatud ka juhised vabatahtlikele ja vabaühendustele praeguses olukorras tegutsemiseks. Portaali haldab Eesti Külaliikumine Kodukant.

Kristiina Vahter: Moduland Building OÜ toodab Rummu alevikus asuvas tootmishoones katuseferme ja sarikaid, posi- ja vahetalasid, betoonraketisi ning muid erinevaid ehituslike ogaplaatidega puitkonstruktsioone. Ettevõtte eesmärgiks on pakkuda laia valikuga kvaliteetseid puit-metalltaladest valmistatud ehituskonstruktsioone. Seoses ümberkorraldustega tootmises otsime oma meeskonda: OGAPLAATKONSTRUKTSIOONIDE TOOTMISLIINILE OPERAATOREID. Oled sobiv kandidaat kui sa oled kohusetundlik, tulemustele orienteeritud, hea füüsilise vormiga ja täpne. Eriti vahva on, kui Sa omad eelnevat töökogemust antud valdkonnas ja sul on soov teha tööd kvaliteetselt. Lisaks kokkuhoidvale meeskonnale ja väljaõppele oma ala spetsialistidelt, pakume Sulle kindlat sissetulekut tulemustasuga. Huvi ja lisainformatsiooni soovimise korral võta ühendust: +372 5354 3639, margus.karu@moduland.ee või +372 512 4446, kaido@moduland.ee

Tauri Tiitsaar: iSmile.ee on Eestis ning lähiriikides tegutsev hammaste valgendus, kosmeetika, keha- ning näohooldus toodete jaemüügi, kui ka hulgimüügiga tegelev ettevõte. Meie eesmärgiks alates loomisest on alati olnud tuua inimesteni kvaliteetsed ning turvalised tooted. Meile annavad motivatsiooni ning jõudu rahulolevad kliendid ning maksimaalselt kliendisõbralik teenus. Kui ka sina soovid, et inimestele pakutaks kvaliteetseid ning häid asju siis ootame sind meiega liituma! Hetkel otsime endale abiks kahte inimest: 1) Eelneva kogemuse ning võrgustikuga müügi inimest, kes on tegelenud kosmeetika, näo-, kehahooldus, hammaste valgendus jne toodete edasimüügiga jaemüüjatele (ilusalongid, e-poed, supermarketid jne) ning maaletoomisega. Inimese asukoht peaks olema Tallinn. Võimalik, kas täiskohaga või konsultatsiooni raames. 2) Sisuloojat, kes kirjutaks tootekirjeldusi, suuremaid ülevaateid brändidest, blogi jne. Vajalik hea kirjaoskus, Eesti keel emakeelena, teiste keelte oskus on boonus, varasem kogemus sisu kirjutamisel, Microsoft Word, Google Docs või analoogi kasutusoskus, arvuti olemasolu. Inimese asukoht ei ole oluline. Võimalik, kas täiskohaga või tükitöö. Võta kindlasti ühendust, sest arutamisel ning info vahetamisel ei ole midagi kaotada! Võta meiega ühendust info@ismile.ee vahendusel! Kõik tingimused ning tasu kokkuleppel.

Mermi Kangur: Freezedry OÜ vajab käsitsi pakkijaid marjapulbritele seoses suurenenud tellimuste mahuga. Töökoht asub Simunas, Lai t 4. Totmishoone hoovis asub maja, kus saame Teile pakkuda ka tasuta majutust omas toas, ühiskasutuses köök ja pesuruum.Tasu vastavalt tehtud töömahule. Palun võtta ühendust 5014985 Mermi Kangur Mermi. Kangur@gmail.com

"Tallinn on Eesti suurim linn, kus elab üle 420 000 inimese. Nende seas on palju ka neid, kell hakkamasaamine keeruline ja toetuseta elu vaevaline. Seda ka tavaolukorras. Kriisiajast rääkimata. Püüame siin blogis üles leida need, kes tahavad panustada ja need, kes vajavad abi. Inimesed vajavad väga erinevat toetust. Kindlasti on peresid, kel vaja arvutit, et kõik saaks kodus e-õppida; kuskil on kindlasti vanureid, kes pelgavad poes käimist ja on mures, kui tihti ja kuidas sisseoste teha; samal ajal on kuskil inimesed, kes tahaks oma empaatiat ja aktiivsust kaaskodanikele suunata. Saame kõik kokku siin, Seljadkokku blogis. Ja üks asi veel: oleme ettevaatlikud ja juhindume sellest, mida terviseamet on inimestega suhtlemisel soovitanud. Seljad kokku!"

