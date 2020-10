Lehepuhurite lipulaev – STIHL BR 800. Võimas, mugav ja ergonoomiline

.

Masina käivitamiseks ei pea seda enam seljast võtma. Käivitushoob on toodud masina küljele, kust seda on käega mugav haarata ja seade lihtsasti käivitada. Eriti käepärane on lahendus siis, kui töödes on pausid ja käivituskordi on palju. Poleks ju mõistlik iga kord masin seljast võtta, see käima tõmmata ja siis taas mugavaks töötegemiseks seadistada!



Töötegemise juures on oluline mugavus. Selleks on STIHL välja töötanud ergonoomilise kandesüsteemi.

S-kujulised õlarihmad

Rinnakinnitus

Puusavöö



Kasutajamugavust lisab ka see, et puhumistoru on hõlpsasti reguleeritav. Toru pikkust saab tööriistadega muuta – lihtne ja kiire!



Suur puhur võib võtta palju ruumi, BR 800 puhul on puhuri hoiustamine muudetud kompaktseks. Puhumistoru ei pea lahti monteerima, selle saab riputada seadme aasa külge. Kandesang on hästi tasakaalus ja masina riputamiseks on seadme tagaküljel konksu pesa.

Puhur on varustatud STIHLi patenditud antivibratsioonisüsteemiga, sedasi on töötaja kaitstud liigse vibratsiooni ja ebamugavustunde eest.

Seadme hooldus on muudetud lihtsaks, välisküljele on lisatud hooldusklapp. Nii saab hooldetöökojas masina kiiresti arvutiga ühendada ja teha vajalikud häälestused.

STIHL BR 800

Suurepärane võimsuse ja kaalu suhe – masinat on lihtne kanda

4-MIX mootor – väiksem kütusekulu

Lihtne käivitusloogika – käivituslüliti on alati asendis ON, seda pole vaja kontrollida

Lihtne käivitusprotseduur – automaatne õhuklapi lähtestamine

Mis näitab puhuri võimsust?



Parimal viisil näitab seadme võimsust õhukiiruse ja õhuhulga suhe, lisaks optimeeritud puhumistoru kuju ja selle suurus. Seega ei saa puhuri võimsust määrata ainüksi maksimaalse õhukiiruse või õhuhulga järgi. Samuti pole korrektne see, kui õhuhulk või -kiirus on arvestatud otse seadmelt, mitte puhumistoru otsast.