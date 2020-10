Millist lehepuhurit valida?

Lehepuhur on hea abimees nii suurte kui ka väikeste pindade koristuseks. Kuna puhurite valik on lai ja lisaks bensiinimootoritega puhuritele on kasutusel ka akupuhurid, siis aitame valimisele kaasa ning loome selgust, milliseid töid puhuriga teha saab ja millisteks töödeks millist puhurit valida.

Lisaks lehtede puhumisele saab puhureid kasutada ka teisteks töödeks:

terrassi puhastus liivast, lehtedest ja muust lahtisest mustusest;

auto või muu tehnika kuivatus pärast pesu;

vagunelamu, bussi, kaubaauto kaubaruumi jms pindade sisepuhastus;

garaaži, ehitusobjektide, lao puhastus;

lumekoristus;

vihmaveerennide puhastus;

katuse puhastus;

staadionite, parklate, parkide, väljakute ja muude avalike kohtade üritustejärgne või tavapärane koristus.



Võimalike tööde nimekiri on lai ja tõenäoliselt on nutikamatel STIHL-i puhurite kasutajatel siia nii mõndagi huvitavat lisada. STIHL-i lehepuhurite lisavarustus on mitmekesine, mis teeb ülalmainitud tööd veelgi lihtsamaks. Näiteks spetsiaalne vihmaveerennide puhastuskomplekt käeshoitavale puhurile BG 56, lisaks imukomplektid lehtede kokkukogumiseks ja samal ajal purustamiseks. Samuti erinevad otsikud suurematele ja väiksematele puhuritele õhujoa suunamiseks või efektiivsemaks muutmiseks, näiteks lumekoristusel või suuremate pindade koristamisel.

Milline on STIHL-i puhurite valik?

Põhimõtteliselt jagunevad puhurid kaheks: kodukasutaja puhur ja professionaalne puhur. Kodukasutajale sobivad puhurid on BG 56 ja BR 200 seljaskantav puhur, professionaalseks kasutamiseks sobivad BR 700 ja BR 800, viimane on ühtlasi ka kõige tugevama puhumisjõuga lehepuhur Eesti turul. Valikus on olemas ka akutoitel puhurid BGA 200 PRO, BGA 86 PRO, BGA 56, BGA 57 BGA 45. Need sobivad eriti hästi kasutamiseks kohtades, kus on oluline vaikne töö (koolid, lasteaiad, haiglad, avalikud pargid, kortermajade ümbrus), ning kindlasti ka koduaedadesse.

Akupuhurite valimisel on oluline hinnata reaalset tööaega, mis kulub lehtede koristamisele. Kui vanasti kasutati elektrikaabliga puhureid, siis nüüdseks on see ajalugu ja akupuhurid on sama võimsad kui bensiinimootoriga puhurid. Seega tõenäoliselt on akupuhur sulle õige valik. Akupuhur on mõistlik valik koduseks kasutuseks, väiksema maatüki ja väikesemahuliste tööde puhul; koolide, lasteaedade, haiglate jms müratundlike kohtade ümbruse koristuseks. Akupuhur sobib hästi ka keerukamatesse aedadesse, kus puid-põõsaid palju, kuid pind pole samas suur.

Akupuhurite soetamisel on hea võimalus neid esindustes järele proovida, nii saab parima ettekujutuse puhuri võimekusest ja kui alguses võis tunduda, et akupuhur pole piisavalt võimas, siis selle eelarvamuse saab lihtsasti ümber lükata.

Milliseid tehnilisi andmeid jälgida?

Puhuri valimisel ei saa võtta aluseks ainult ühte tehnilist näitajat, sest kvaliteetse töötulemuse annab erinevate tehniliste näitajate kombineerimine. Nii näiteks ei piisa lehtede koristamiseks ainuüksi suurest õhukiirusest või tohutust õhuhulgast. Kui suure õhuhulga juures on kiirus väike, siis töötulemust praktiliselt pole. Sageli näidataksegi tehnilistes andmetes maksimaalset õhukiirust või maksimaalset õhuhulka ja seda viimast otse seadmelt ilma puhumistoruta.

Lisaks tehnilistele andmetele on oluline ka see, mis pole kohe silmaga näha, näiteks puhumistoru kuju, konstruktsioon ja ka ventilaatori või turbiini konstruktsioon.

Stihli andmed:

Akupuhur STIHL BGA 200 näide

Parim töötulemus ja ergonoomika on saavutatud, optimeerides omavahel puhumistoru läbimõõdu, puhumisjõu (21 N) ja akupuhuri kohta väga võimsa õhukiiruse (84 m/s) näitajaid. Ehk siis õhu kiirus tõstab lehed maapinnalt ja õhu hulk puhub need ära. Kõik see kokku on STIHL-i kvaliteedile vastav töötulemus, mida sa tegelikult ootad!

Mida veel jälgida?

Bensiinimootoriga puhurid sobivad talumajja, kus pinnad suured, lehevaip paks ja vaja rohkem võimu. Kui lehti koristatakse 1–2 korda sügise jooksul, siis maha jäänud lehevaip on kindlasti ka märg ja raske, sellisel juhul on võimsus oluline ning tööaeg ka kindlasti pikk, seega tuleks valida võimsad ja suutlikud bensiinimootoriga puhurid.

Töö tegemisel on alati oluline ergonoomika. STIHL paneb oma seadmete arendamisel suurt rõhku just kasutaja mugavusele ja lihtsusele. Puhuri ostmisel on oluline jälgida, kas seade on hästi tasakaalus või vajab see töö ajal kuidagi ebaloomulikku hoidmist ja pidevat sättimist, mis käe kiiresti ära väsitab. Seljaskantavate puhurite juures on oluline see, kui mugavalt ja hästi seade seljas istub ning kas joatoru on lihtne suunata või nõuab see ebaloomulikku keha asendit. Mida mugavam tööriist käes tundub, seda lihtsam on tööd teha ja seda vähem väsitav töö on.

Detailides peitub mugavus. STIHL BR 800 on kõige võimsam lehepuhur Eesti turul. Mõeldud on see professionaalseks kasutamiseks haljastuses ja linnahoolduses ning ka suurtes kodumajapidamistes. See on esimene bensiinimootoriga lehepuhur, mida ei pea käivitamiseks seljast võtma. Puhuri seadistamine vastavalt töötajale ja töö iseloomule on samuti tehtud ülimalt lihtsaks ning mugavaks: ei ole vaja kasutada lisatööriistu, kõik on võimalik seadistada otse töökohal lisavahendite abita!

Vaata kogu STIHL-i lehepuhurite valikut