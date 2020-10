Uskumatu! Lehepuhurit võib kasutada ka täiesti mõistlikul viisil

No mille jaoks see lehepuhur välja on mõeldud! Täiesti mõttetu riist. Ära tuleks keelata! Umbes selliseid emotsioone võib kuulda nende suust, kes on kohtunud lehepuhuritega.

On iseloomulik, et nad on näinud nende masinatega töötavaid inimesi, kuid ise pole neid kasutanud. Kõrvaltvaatajale võivad need moodsad õhuluuad tõesti totrad tunduda, eriti siis, kui neid kasutatakse valesti.

Ometi toodetakse ja müüakse lehepuhureid aina rohkem. Järelikult on neid siiski tarvis – muidu ei paneks ju nende alla raha ei tootjad ega tarbijad. Uurime veidi lähemalt, kellele, millal ja miks.

Sinna rehaga ei pääse

Kas te olete proovinud lehti riisuda suure kastani või vahtra all? Eriti siis, kui kõrvuti on mitu puud, mis kõik korraga lehed maha visata otsustavad? Kui olete, siis ilmselt teate ka seda tunnet, kuidas kogu see biomass rehapulkade vahele kinni jääb ning töö sugugi ei suju. Muidugi pole mõtet paari üksikut lehte puhuriga mööda linna taga ajada, aga paksu lehevaibaga kohtades, näiteks parkides, on see tööriist asendamatu.

Või kas olete sügisel püüdnud puhastada näiteks kiviktaimlat või lillepeenart? Nii, et veel kenad taimed ja püsikud ikka terveks jääksid? Puhurita on see paras väljakutse. Paarimeetrise peenra annab muidugi kasvõi käega puhtaks kraapida, aga kui pinda on rohkem, läheb keeruliseks.

Ka hekkide ja põõsaste alustest on reha või luuaga lehti üpris raske kätte saada. Ühtpidi võiks need lehed sinna ju jäädagi – siilidel hea talvituda. Teistpidi talvituvad taolistes kohtades ka mitmesugused kahjurid, näiteks hispaania teetigu, kes on viimasel ajal meie aiapidajatele palju meelehärmi valmistanud. Võõrliigina ei rõõmusta tema kohaolu üle ka meie pärismaine elurikkus. Nii et mõned kohad tasub siiski ka lehtedest puhtaks rookida.

Kiviklibust, killustikust või kruusast tee kattub suve jooksul lehtede, oksakeste ja taimejäänustega. On igati loodussõbralik tegu toimetada need kompostihunnikusse. Kui aga kasutad selleks luuda või reha, satuvad biojäätmete hulka ka kivid ja rikuvad tulevase aiarammu. Lehepuhurit kasutades seda muret ei ole. NB! Tark aiapidaja ei tolmuta ega kasuta puhurit kruusateel või muul tolmuse kattega kuival teel! Siin on just oluline tähele panna märksõna „kuival“ teel. Kui teed ja rajad on sügiseselt niisked, siis need ei tolma.

Saab kasutada muukski kui lehtede tagaajamiseks

Koduseks kasutamiseks on välja mõeldud veel üks hea asi, mis teeb elu kõvasti kergemaks: nimelt lisavarustus räästarennide puhastamiseks. Kas pole see tunduvalt parem mõte kui redeliga maa ja taeva vahel kõõlumine? Tõsi, tuleb silmas pidada, et kõigi puhurite külge see lisa ei käi, seega tuleb rennide puhastamise vajadust silmas pidada juba tööriista soetades. Lehepuhurite lisavarustus vihmaveerennide ja lehtede purustuseks ning kogumiseks on saadaval STIHL BG 56 puhurile.

Loomulikult ei ole lehepuhurid mõeldud ainult kodukasutajale. STIHLi valikust leiavad sobivalt võimsa isendi ka need, kes vastutavad asulate haljastuse eest, kelle ettevõtte territoorium vajab puhastamist või kes näiteks peavad hoolt kandma mõne staadioni eest.

Lehepuhureid saab kasutada ka mujal kui haljastuses. Väga populaarsed on need näiteks ehitusel – saab tööjärje kiiresti lumest, saepurust või muust sodist puhtaks. Sama lugu transpordis – võimsamate puhuritega puhastatakse isegi raudteed, väikesed akupuhurid on aga head näiteks kaubiku kastist liigse sodi minemapühkimiseks.

Lehepuhuri kasutusvõimalusi talveks

Mürast saame ka jagu!

Nagu ennist selgus, siis ei ole lehepuhur sugugi nii tobe riistapuu, kui seda õigesti kasutada. Teine mure tobeduse kõrval on müra, mis paljusid inimesi segab.

Kõige lihtsam lahendus on siin akutoitel tööriista muretsemine bensiinimootiriga mudeli asemel, mida tasuks kindlasti eelistada rahvarohkemates kohtades kasutamisel. Kindlasti annab ka tööaega reguleerida – kui ümberringi on elumajad, siis ei ole ju vaja alustada kell viis hommikul. Ega keegi ju hommikul nii vara muru ka niitma lähe.

Näiteks on võimsaima akupuhuri müratugevus ainult 93 dB, samas kui väiksel bensiinipuhuril BG 56 on see 104 dB. Allolevas tabelis tehniliste näitajate võrdlus:

Kolmas probleem, mille üle sageli kurdetakse, on tolm, mis koos lehtedega üles keerutatakse. Siin on taas lahenduseks tööaja valimine – tuleb leida hetk, kus liikumist on vähe ja tolm inimesi ei sega. Kui aga tööpiirkond on selline, kus tolmutamise oht, siis võiks pigem kasutada luuda või reha. Samas leiab lahenduse ka neljas tõrge, mis võib tekkida – mööda teed sõitvad autod tekitavad tuult, mis ajab kokku puhutud lehed tagasi sinna, kuhu neid vaja ei ole. Nii et tipptunnil pole mõtet seda tööd ette võtta.

Uus STIHL BGA 57 on koduseks kasutamiseks ideaalne



Tiheasustusega aladel on kindlasti mõistlik valida vaiksem akupuhur. See on ka praktiliselt hooldusvaba. Bensiinimootiriga puhurid on võimsamad, kuid nendega on rohkem jändamist. Alates sellest, et kogu aeg peab kütus käepärast olema ning lõpetades filtrite ja muude vidinate puhastamisega.

Akupuhurid on ka kergemad ja ergonoomilisemad, nendega on mugav töötada. Kui rihmad on õigesti seadistatud, ei väsita nad selga ega pane seda ka valutama.

Raskemad bensiinimootoriga mudelid on aga asendamatud siis, kui tööd on vaja teha iga ilmaga, samuti suurte pindade ja raske koristusmaterjali puhul. Paksu kihi märgi lehti suurelt alalt saab kindlasti bensiinijõul töötava puhuriga oluliselt kiiremini ära kui kerge ja mugava, kuid mitte nii võimsa akutööriistaga.

Farron



Lisaks puhurivalikule on mõistlik endale selgeks teha ka õiged töövõtted. Lehepuhuriga töötades tuleb arvestada reljeefi, tuule suunda, puhastatava pinna materjali. Sarnaselt muru niitmisele tuleb valida õige koristussuund ja mõelda välja plaan, kuidas puhastataval alal nii liikuda, et töö kõige efektiivsem oleks. Kui endal mõistus otsas, saab näpunäiteid kindalsti nii STIHli veebilehelt kui ka edasimüüjalt.

Kui teil on aga puhastada ainul mõnikümmend meetrit asfalteeritud kõnniteed või hoida korras väike platsike hoovis, siis ei ole teil lehepuhurit vaja. Saate kenasti hakkama ka reha ja luuaga. Raha jääb alles, naabrid on rahul ja lisaks kulub ju igale meist ära ka väike trenn!

Kõik STIHLi lehepuhurid leiad siit.