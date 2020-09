Uus akupuhur BGA 57 – aiapidaja lemmik

Uus akupuhur STIHL BGA 57 puhub lehed kokku ilma tüütu müra ja heitgaasideta. Kompaktset ja käepärast abilist on lihtne kasutada ja sellega on kerge töötada, sest see on ideaalses tasakaalus.

Reguleeritava pikkusega puhuritoru võimaldab tööriista seadistada vastavalt kasutaja pikkusele. See tähendab, et aiatöid saab alati teha selga koormamata ja puhumisjõudu optimaalselt ära kasutada. Puhuri kaal koos akuga on ainult 3,5 kg. Väike kaal ja madal vibratsioonitase võimaldab puhuriga töötada pikka aega. Samas on BGA 57 ülivõimsa puhumisjõuga, mis võimaldab kiiret ja tõhusat tööd. Nende funktsioonidega on BGA 57 suunatud peamiselt kodu- ja aiaomanikele või hooldustöötajatele.

Ergonoomiline disain ja madal müratase

Kasutajamugavus ennekõike! Kompaktne, hästi tasakaalustatud disain ja pehme käepide muudavad selle kasutamise mugavaks. Lisaks saab puhuri toru kolmes pikkuses reguleerida vastavalt töötaja pikkusele. BGA 57-l on meeldivalt madal müratase (ainult 79 dB) ja seda saab kasutada ilma kuulmiskaitseta. Tänu madalale vibratsiooniväärtusele (0,6 m/s) saab puhuriga töötada ka pika aja vältel, ilma et see väsitaks käsi ja selga.

Mugav akusüsteem

STIHL AK akusüsteemi 36-voldised liitiumioonakud on võimsad. BGA 57 jaoks on soovitatav aku AK 20, millel on energiat kuivade lehtede eemaldamiseks kuni 760 m² pinnalt. Nutikas detail on aku kaks lukustusasendit: esimeses asendis on aku kindlalt klambris ja alles teise lukustusasendisse viimisega on puhur tööks valmis. Lisaks puhurile saab selle akusüsteemiga käitada tööriistu mitmesugusteks aiatöödeks, alates muruniitmisest ja õhutamisest kuni hekilõikurite ja mootorsaagideni välja. Valikus on erineva võimsusega akud ja laadijad. On otstarbekas, kui teil on rohkem kui üks tööriist ja saate seetõttu akut ja laadijat tihti kasutada.

Võimas ja kerge

STIHL BGA 57 akupuhuril on võimas alalisvoolumootor, mille puhumisjõud on 9 N. Puhur tekitab seega õhuvoolu 620 m³/h kiirusega 55 m/s. See tähendab, et lehed, oksad, murulõiked ja muud jäätmed pole selle tööriista jaoks probleem. Lisaks standardsele ümmargusele otsikule on lisavarustusena saadaval ka lame otsik, mis on mõeldud spetsiaalselt raske või niiske materjali puhumiseks. Vaatamata suurele jõudlusele kaalub puhur koos soovitusliku AK 20 akuga vaid 3,5 kg.

KOKKUVÕTTEKS

Hästi tasakaalustatud, pehme haarde ja reguleeritava pikkusega puhuritoruga: uus BGA 57 on eriti mugav kasutada ja seda saab kohandada vastavalt kasutajale

Tänu intensiivsele puhumisjõule, suurele vooluhulgale ja suurele voolukiirusele ei ole lehed, murulõiked, oksad ega muu rämps BGA 57 jaoks probleem.

Nutikus peitub detailides: aku laetuse olekut saab LED-ekraanil alati näha. Esimeses lukustusasendis on aku kindlalt klambis, ainult teises lukustusasendis saab tööriista kasutada.

STIHL BGA 57

Akutehnoloogia: litium ioon

Mootor: DC mootor

Puhumisjõud (N): 9

Maksimaalne õhukiirus 55

Õhu hulk (m³/h):620

Helirõhk (dB(A)):79

Müratase (dB(A)):90

Vibratsioon (m/s²):0,6

Kaal ilma akuta/akuga AK 20 (kg): 2.3 /3.5

Varustus: reguleeritav puhumistoru ümar/lame

Jõudlus AK 20 akuga

· Aku kaal (kg) 1.2

· Aku pinge (V) 36

· Aku võimsus (Wh): 144

· Tööaeg (min) 22

(hinnanguliselt 760 m² kuivi lehti asfaltil)

· Laadimisaeg AL 101 laadijaga 80%/10% (min): 135/180

Tutvu kogu STIHLi puhurivalikuga.