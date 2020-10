Võimas puhumisjõud – erakordselt paindlik ja mugav kasutamine

Uus akupuhur STIHL BGA 200 puhastab suured pinnad vaikselt ja efektiivselt.

Maastikuhooldajad ja haljastajad, kohalikud omavalitsused ja puhastusettevõtted vajavad vastupidavaid ning usaldusväärseid tööriistu, kuna töötavad suurtel pindadel pikki töötsükleid. Samal ajal soovivad nii seadme kasutajad kui ka ümbritsevad elanikud ja jalakäijad vaikseid seadmeid. Uus akupuhur STIHL BGA 200 täidab kõik need nõudmised!

STIHLi akupuhurite uusima mudelina on BGA 200 oma 21 N puhumisjõu ja suure õhukiirusega erakordselt võimas tööriist märgade puulehtede puhumisel ning paksu lehevaiba koristamisel. Uudne mugav kandesüsteem koos täiendava käepideme ja käsigaasifunktsiooniga võimaldab seadet olenevalt situatsioonist rakendada erineval viisil. Kitsamates tööpiirkondades käes kandes või suurema mahuga puhastustöödel kandesüsteemi külge riputatuna. Asendi vahetus toimub ühe käeliigutusega. Uudne lahendus tõhustab tööd, samuti kasvab oluliselt töömugavus ja säästetakse kasutaja jõudu. Madala mürataseme tõttu saab BGA 200 kasutada piiranguteta ka müratundlikes piirkondades.

Võimas, aga vaikne

STIHL BGA 200 puhumisjõud on 21 N, see on 20% rohkem kui senini võimsaim STIHLi akupuhur. Maksimaalse õhukiirusega 84 m/s ja õhu läbilaskevõimega 941 m3/h pakub BGA 200 maastikuhooldajatele ja kohalikele omavalitsustele parimaid eeldusi suurte pindade professionaalseks puhastamiseks. Sealjuures on akupuhuri müratase vaid 93 dB(A), seega ideaalne kasutamiseks müratundlikes piirkondades, nagu pargid ja elamurajoonid.

Nutikas ja lihtne

Puhumisjõudu reguleerib kasutaja vastavalt vajadusele kolmes astmes ergonoomiliselt pöidla all asuva lülitiga. Täiendava Boost-funktsiooniga rakendub seadme maksimaalne võimsus. Lisaks on puhuril uudne, nupuvajutuse abil reguleeritava pikkusega puhumistoru. Seega õnnestub kohandamine erinevatele töötingimustele ühe käeliigutusega.

Mugav ja jõudusäästev

BGA 200 töötamine on lihtne, kas klassikalisel viisil käes hoides või spetsiaalselt väljatöötatud rakmete küljes paikneva kandesüsteemi külge riputatuna. Asendi vahetamine toimub kiiresti ja vaevata ning ennetab tänu teisele käepidemele väsimust eelkõige aeganõudvate tööülesannete täitmisel. Jõudusäästvaks ja mugavaks töötamiseks jõulise BGA 200 abil ei ole vähem oluline, et vaatamata tugevale õhuvoolule ei teki seadmel pööret, mis koormaks randmeliigest. Lisaks saab kasutaja töötada ilma kuulmiskaitseta ja tajuda paremini ümbritsevaid helisid.

Akukomplekt koos süsteemiga

BGA 200 töötamiseks vajaliku energia annab STIHLi akuseeria PRO 36 V liitium-ioonaku. BGA 200 jaoks on kõik süsteemi akud ühilduvad ja neid kantakse kaasas kas vöökoti või seljas kandmiseks mõeldud akusüsteemi abil (STIHLi AP-seeria). Alternatiivina saab valida STIHLi AR-seeria seljal kantavad eriti suure energiasisaldusega akud kogu päeva kestvateks töödeks. Akusüsteemi ühendamine toimub lihtsalt ühendusjuhtme kaudu läbi puhuri pistiku. Akude kandmine keha lähedal vööl või seljal vähendab seadme kantavat kaalu ja lihtsustab seega töötamist märkimisväärselt.

Kokkuvõtteks

Puhumisjõuga 21 N on STIHL BGA 200 väga võimas akupuhur, sealjuures eriti mugavalt rakendatav ja vaikne. Nii sobib see suurepäraselt suurte pindade puhastamiseks müratundlikes piirkondades.

Kvaliteet peitub detailides! STIHL BGA 200 on spetsiaalselt väljatöötatud mugav kandesüsteem, et säästa kasutaja jõudu ka pikemaajaliste tööülesannete täitmisel. BGA 200 on eriti paindlikult rakendatav ja seda saab juhtida käes hoides või kandesüsteemi külge riputatuna.

Rohkem mugavust: ergonoomilise kandesüsteemi abil saab BGA 200 kasutada erineval viisil: käes kandes või keha küljel paiknevasse kinnitusse riputatuna. Asendi vahetamine toimub lihtsasti ja sekundiga ning see lihtsustab töötamist oluliselt, eriti pikemaajaliste tööülesannete täitmisel.

BGA 200 puhumistoru kiire reguleerimine vaid nupuvajutusega. Nii saab puhumistoru kitsastes töötingimustes töötades ühe käeliigutusega lühendada. Samas saab seda täpselt sama kiiresti ja lihtsasti uuesti pikendada. Tulemuseks on mugav ja väga efektiivne töö kõigis töötingimustes.



Akupuhur STIHL BGA 200, PRO seeria tehnilised andmed

Akutehnoloogia: liitium-ioon

Mootori tööpõhimõte: EC

Puhumisjõud (N): 21

Max õhukiirus (m/s): *** 84

Õhuvool (m³/h): *** 941

Helirõhu tase DIN EN (dB(A)): * 79

Müratase DIN EN (dB(A)): * 93

Vibratsioon (m/s²): ** 2,5

Kaal (kg): 3,1

Varustus: spetsiaalne mugav kandesüsteem, teine käepide, käsigaas, puhumistoru kiirreguleerimine

Võimsuse näitajad seljas kantava akuga AR 3000 L

Aku kaal (kg): 9,5

Akupinge (V): 36

Akuenergia (Wh): 1.522

Tööaeg – aste 1 / 2 / 3 / Boost (min): 550 / 225 / 120 / 86

Laadimisaeg kiirlaadijaga AL 500

80% / 100% (min): 170 / 220

* K-Faktor direktiivi 2006/42/EÜ järgi = 2,0 dB(A)

** K-faktor direktiivi 2006/42/EÜ järgi = 2 m/s2

*** puhumisrežiimis ümara otsakuga