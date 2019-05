Cofra keskkonnasõbralikud turvajalanõud

Materjalide taaskasutus ja tootmisprotsessi keskkonnale kahjutumaks muutmine on aktuaalne teema ka tööohutusmaailma tippude seas. Cofra kui suurim tööjalanõude tootja Euroopas on üks pioneeridest, kes teistele eeskuju näitab.

Cofra turvajalanõude Greenfit sari on esimene omalaadsete seas, kus turvajalanõude valmistamiseks on taaskasutatud plastikpudeleid, tootmisjääke ja paberit. Lisaks on kasutatud uut tehnoloogiat, mis võimaldab mürgised ained tootmisprotsessist välja jätta.

Tulemuseks on tippkvaliteediga keskkonnasõbralikumad turvajalanõud, mille puhul pole tehtud ühtki kompromissi mugavuses, vastupidavuses, funktsionaalsuses ega ohutuses.

Tootmisjääkide taaskasutamine

Igas tootmises tekivad jäägid, küsimus on selles, kas need visatakse ära või töötatakse välja lahendus jääkide taaskasutusse võtmiseks. Cofra Greenfit sarja turvajalanõude sisetaldade ja välistalla pehmenduselementide tootmiseks on kasutatud polüuretaani (PU) tootmisjääke.

Cofra laborites välja töötatud Poly-Green tehnoloogia muudab PU jäägid graanuliteks, mis hiljem lisatakse toormaterjali hulka. Nii kasutatakse toorpolüuretaani vähem ning tarvitatakse ära jäägid.

Sellisel moel valmistatud Cofra Eco-Tech sisetallad on vastupidavad ja anatoomilised, toestavad jalga ning tagavad hea hingavuse. Sisetallad on pealt kaetud antibakteriaalse tekstiiliga, mis imab niiskust ja hoiab jalad kauem kuivad.

Plastikpudelitest pealsed

Mõnede Greenfit turvajalanõude mudelite pealsete valmistamiseks taaskasutatakse Itaalias kogutud PET plastikpudeleid. Ökoloogiliselt jätkusuutlikust tekstiilist TexPet pealsed on vastupidavad, hingavad ja paindlikud. Ühe paari pealsete tootmiseks kulub üheksa 0,5l PET plastikpudelit.

Lisaks on pealsete tootmisest täielikult välja lülitatud keskkonnale mürgised lahustid. Selle asemel kasutatakse uue põlvkonna kuumlamineerimise tehnoloogiat.

Samuti on Cofra GreenFit sarja jalanõude pealsete ja siltide valmistamisel taaskasutatud plastikpudeleid ning pakendite tegemisel taaskasutatakse paberit!

GreenFit sarjast on TAMREXi valikus saadaval kaks nahast pealsete ja mugava Boa® kiirkinnitusega turvakingapaari: Cofra Lux ESD S3 SRC ja Cofra Recuperator ESD S3 SRC mudelid. Valikus on ka taaskasutatud plastikpudelitest valmistatud tekstiilist pealsete ja paeltega mudel Cofra Reused S1P SRC ning mugavama ja ohutuma Boa® kiirkinnitusega turvakingad Cofra Environment S1P SRC turvakingad. Lisaks üks eriti hea hingavusega võrktekstiilist pealsete ja Boa® kiirkinnitusega turvajalatsite paar Cofra Inch ESD S1P SRC.

Väga hea valiku Cofra kvaliteetjalanõusid nii uuest rohelisest sarjast, aga ka Challenge sarjast (mis esitab väljakutse mugavusele ja on seni kergeimad ja mugavamad saadaolevad turvajalanõud) leiab TAMREXi esindustest üle Eesti või TAMREXi e-poest.