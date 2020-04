Iga mask vähendab nakatumise riski

Palju erinevat infot maskide kohta ajab segadusse. Järgnevalt selgitavad teemat Tamrex Ohutuse OÜ spetsialistid, kes kaitsemaskidega tegelenud üle 20 aasta. Respiraatorite, poolmaskide ja täismaskide müügiga tegelev ohutusettevõte on pidevalt kursis valdkonda reguleerivate nõuete, standardite ja seadusandlusega.

Isetehtud näokatted poes käimiseks

Tuntud disainerite ja omatehtud moekad näokatted on kergesti kättesaadav viis, kuidas endale poeskäiguks lisaturvalisus tagada. Neile, kes tunnevad end nii kindlamalt, on see igati aktsepteeritav viis kasutada midagi, mis on oluliselt parem kui täiesti katmata nägu. Samasse kategooriasse kuuluvad ka tundmatu päritoluga ja märgistamata kirurgimaskid ja respiraatorid.

Kirurgimask ei kaitse viiruste eest

Isetehtud maskist palju paremat kaitset pakub nõuetele vastav meditsiiniline mask ehk kirurgimask. Kuigi see ei kaitse maski kandjat viiruste eest, on see kontrollitud toode. Sellele on tehtud BFE (bacterial filtration efficiency) test, mis kinnitab, et maski materjal kaitseb suuremate osakeste ehk bakterite eest (bakterid on viirustest kümme kuni sada korda suuremad). On oluline aru saada, et kirurgimask ei ole isikukaitsevahend, vaid meditsiiniline seade*, mis kaitseb väliskeskkonda maski kandja eest. Kirurgimaski mõte on tegelikult patsiendi kaitsmine arsti hingamisteedest lenduvate piisakeste ja muude osakeste eest. Selle ülesanne on vähendada otsest nakkushaiguste ohtu tervishoiutöötajalt patsiendile või kirurgilisel alal.

Samuti tuleb arvestada sellega, et kirurgimask ei ole tihedalt ümber kandja näo, seega ei läbi kogu sissehingatav õhk filtermaterjali, vaid liigub suures osas maski kõrvalt.

Kirurgimaskidele kehtestatud nõudeid reguleeriv standard EN 14683:20191 ütleb, et juhul kui kaitset vajab maski kandja, tuleb kasutada isikukaitsevahendit vastavalt standardile EN 149, teisisõnu tuleb kasutada respiraatorit.

FFP3 respiraatorid kaitsevad viiruste eest

Respiraatorid, mis vastavad standardile EN149:2001 ja kuuluvad III kategooria isikukaitsevahendite hulka (maskid märgistusega FFP1, FFP2 või FFP3), on isikukaitsevahendid ning kaitsevad maski kandjat väliskeskkonna eest. Respiraatorid täidavad kaitseomaduste poolest kirurgimaskidele kehtestatud nõuded, kuid mitte vastupidi.

NB! Need protsendid ei ole võrreldavad kirurgimaskile tehtud testi tulemustega. Respiraatoreid testitakse oluliselt väiksemate osakestega** kui kirurgimaske.

Hoolimata tabelis toodud välistustest pole päris õige väita, et FFP1 ja FFP2 respiraatorid ei kaitse kandjat viiruste eest üldse. Viirused ja bakterid ei levi õhus (eriti inimeselt inimesele) puhtal kujul, vaid enamasti süljepritsmete, aerosooli või ka õhus lenduvate tolmuosakeste abil. Seega pakuvad üsna tõhusat kaitset ka FFP1 ja FFP2 respiraatorid, mis ei lase suuremaid väliskeskkonnas lenduvaid viiruste ja bakterite kandjaid läbi filtermaterjali.

Kokkuvõttes vähendab mistahes respiraatori (FFP1, FFP2 või FFP3) kandmine võimalikku nakkuse levikut. Kriisikoldes eesliinil olijatel, kes tegelevad haigetega, tuleks kanda FFP2*** või FFP3 märgistusega respiraatorit.

Väljahingamisklapiga respiraator kaitseb selle kandjat väliskeskkonna eest.

Klapita või kaetud klapiga respiraator kaitseb nii maski kandjat kui ka väliskeskkonda.

FFP3 respiraatoreid tehakse enamasti väljahingamisklapiga. Muul juhul oleks hingamine tiheda filtermaterjali tõttu liiga raske.

Väljahingamisklapi hirm on veidi ületähtsustatud, sest ka aevastuse ja köhimise puhul kaitseb väljahingamisklapiga respiraator enamiku osakeste paiskumise eest väliskeskkonda, püüdes need filtermaterjali. Peale selle on klapp kaetud plastiga, mis suunab väljuva õhu alla, mitte otse teiste inimeste suunas. Klapi ohtu minimeerib ka see, kui kõik suletud ruumis viibivad isikud kannavad respiraatorit.



Veendu respiraatori kaitseomadustes

Hirm haigestumise ees sunnib rutakaid otsuseid tegema. Tasub siiski rahulikult kontrollida, millise respiraatoriga pakutava kauba puhul tegemist on. Praeguseks on müüki paisatud palju tundmatu päritoluga maske, mille kaitsetase on teadmata.

Enne respiraatori ostmist kontrollige, kas sel on kogu nõutav märgistus. Kõikidele nõuetele vastavatel respiraatoritel peab TOOTE peal (mitte ainult pakendil) loetavalt olema alljärgnev:

1.1. CE-vastavusmärgis

1.2. Teavitatud asutuse number

2.1. Tootja nimetus või kaubamärk

2.2. Mudeli number või nimetus

3. Respiraatori klass (FFP1, FFP või FFP3) lisakoodiga NR ühekordseks kasutamiseks või R korduvkasutamiseks

4. Kohaldatud standardi number ja aasta (N: EN 149:2001 + A1:2009)

Eriolukorra tõttu tuuakse maale ka Euroopas harilikult mittelubatud USA ja Hiina standarditele vastavaid respiraatoreid. Neist tasub eelistada N95 ja N99 märgistusega maske, sest USA-st pärit maskide tausta ja dokumentatsiooni on võimalik kontrollida. Vaid KN95 märgisega maskide puhul ei saa aga kontrollida, kas need vastavad Hiina standardile KN95 (GB 2626-2006).

Isevalmistatud, nõuetele mittevastavaid näokatteid pole lubatud turustada viiruste eest kaitset pakkuvate kaitsemaskidena. See eksitab ostjat.

Kaitsemaskid professionaalidele

Kõikidest ühekordsetest respiraatoritest oluliselt parema kaitsetasemega, funktsionaalsemad ning mugavamad on pool- ja täismaskid. Nende peamine eelis on oluliselt parem hermeetilisus (minimaalsed lekked) ja pikem eluiga. Parimat mugavust ja kaitset pakub motoriseeritud hingamisteede kaitsevahend, mille puhul vööle kinnitatava ventilaatori kaudu puhutakse filtritega puhastatud õhk maski alla. See lahendus töötab ülerõhu põhimõttel ega koorma kasutajat liigselt. Rohkem infot nimetatud maskide kohta saab SIIT.

NB! Kõiki ülalnimetatud lahendusi võib kasutada keskkonnas, kus õhus on piisavalt hapnikku. Lubatust madalama hapnikusisalduse korral tuleb kasutada teisi erilahendusi, hingamisaparaati või suruõhuliiniga hingamisteede kaitsevahendit.

Täpsustused

* Vastab meditsiiniseadmete direktiivile 93/42/EMÜ ja standardile EN 14683:2019 BFE (bacterial filtration efficiency) test ehk kirurgilise maski tõhusus baktereid sisaldavate piiskade püüdmiseks kandja suust ja ninast.2

Väljavõte standardist: The transmission of infective agents during surgical procedures in operating theatres and other medical settings can occur in several ways. Sources are, for example, the noses and mouths of members of the surgical team. The main intended use of medical face masks is to protect the patient from infective agents and, additionally, in certain circumstances to protect the wearer against splashes of potentially contaminated liquids. Medical face masks may also be intended to be worn by patients and other persons to reduce the risk of spread of infections, particularly in epidemic or pandemic situations.

** Kirurgimaski standardi järgi (EN 14683:2019) viiakse testid läbi osakestega suuruses 7,0–0,65 μm (keskmise suurus 3,0 μm +/–0,3 μm).

Respiraatorite standardi järgi (EN 149:2001 + A1:2009) viiakse testid läbi osakestega suuruses 2,0–0,02 μm (keskmine suurus 0,6 μm).

*** WHO soovituse järgi minimaalne kaitse vähemalt FFP2 või USA standardi järgi N95.

1 Meditsiiniliste maskide standardis EVS-EN 14683:2019 on kirjas nii:

If the intended use of the mask is to protect the wearer against infective agents (bacteria, viruses or

fungi), the use of a respirator device is applicable in accordance with the Personal Protective Equipment (PPE) Directive (89/686/EEC) or the Personal Protective Equipment (PPE) Regulation (EU) 2016/425. Performance requirements for respirators are the scope of EN 149.

2 Kirurgimaskid jagatakse kaitseomadustelt kolme rühma

Tulemustesse tuleb suhtuda ettevaatlikult, sest need kajastavad ainult materjali omadusi, mitte maski inimese näol tervikuna. Kirurgimaskidele ei tehta hermeetilisuse ega fit-testi testnukuga. Seetõttu ei arvesta BFE maski lekkeid. Kirurgimask ei ole tihedalt ümber kandja näo, seega ei läbi kogu sissehingatav õhk filtermaterjali, vaid liigub suures osas maski kõrvalt.

