Iga töö jaoks leiduvad sobivad kindad – kuidas need leida?

Miks peab kindaid kasutama? Millest sõltub nende kvaliteet ja kuidas see väljendub? Kas ehtsast nahast kindad on paremad kui sünteetilisest nahast? Kas need võiksid olla veekindlad? Kas kindad peavad olema paksust nahast, et olla vastupidavad? Kas kinda suurus loeb?

Kõik need ja paljud teised sarnased küsimused on suurima kindavaliku poolest tuntud TAMREXi kaupluseketi müügikonsultantide igapäevane jututeema klientidega.

Mille eest kindad kaitsevad?

Kindad kaitsevad käenahka tolmu, mustuse, sisselõigete, külma, niiskuse, kemikaalide, hõõrdumise ja muude väliskeskkonna tegurite eest. Kahjuks peavad veel praegugi päris paljud käepaarid kõike eespool loetletut taluma – kuni saabub piir, mil algavad hädad ja kannatused.

Meil on vaid üks paar käsi, nende eest tuleb hoolt kanda ja nahka igal võimalikul moel kaitsta. TAMREXi poodides on 20 aasta jooksul nähtud sedavõrd katkiseid ja valutavaid käsi, mille eest tasub kõiki hoiatada. Enamasti on sellistele hädadele eelnenud pikki aastaid tehtud kinnasteta töö. Valutav, õhuke, lõhenev ja katkine käenahk tekitab kohutavat ebamugavust mitte ainult tööl, vaid ka igapäevaelus. Hoidu sellest ja kasuta kindaid!

Kindaid ei ole keeruline valida

Teades oma töö ja ümbritseva keskkonna eripärasid ning saanud hüva nõu klienditeenindajatelt, on kinnaste valik üsna lihtne. Veidi vajab see ka aega, sest oma lemmikkinnas leitakse üldjuhul erinevaid mudeleid katsetades. Mustuse ja tolmu eest kaitsevad pea kõik kindad. Valik sõltub erinõuetest, mugavusest, hingavusest, kätte sobivusest ja ka heast kvaliteedist.

Erinõudeid tasub hakata kaaluma töö eripärast lähtudes. Kas tegemist on peentöö või nn rasketööga? Teisisõnu, kas sinu töös on oluline näpuotste puutetundlikkus? Kui pead käsitsema väikseid asju, vajad väga hea puutetundlikkusega töökindaid, kui aga tõstad raskeid esemeid või käsitsed suuri tööriistu (labidas, kirka, kirves jms), on tarvis tugevaid ja hõõrdumise eest kaitset pakkuvaid vastupidavaid töökindaid.

Kas sinu töö puutub kokku vee või niiskusega? Kui teed tööd lausa märjas keskkonnas (puhastus, koristus või muud pesuainete, vedelike ja veega kokku puutuvad tööd), vali 100% veekindlad kindad. Kui aga keskkond on veidi niiske, eelista vetthülgavast materjalist, ent parema hingavusega kindaid. Kui töötad kuivas keskkonnas ega puutu veega üldse kokku, pole veekindlad kindad mõistlik valik. Sel juhul saad pakkuda oma kätele luksust nautida väga head hingavust.

Kui käsitsed teravaid või teravate servadega esemeid, vali lõikekindlad kindad. Väga kvaliteetsed lõikekindlad kindad on tänapäeval nii pehmed, hästi hingavad ja mugavad, et sobivad kasutamiseks paljude teistegi tööde tegemiseks (sest sisselõikeidki võib kõikjal esineda).

Sünteetiline vs. ehtne nahk

Valik sõltub jällegi töötingimustest ja veidi ka kasutaja maitsest. On kliente, kes eelistavad igal sammul naturaalset nahka ja vastupidi neid, kellele meeldivad rohkem sünteetilise naha eelised.

Kvaliteetne, pehme ja terve täisnahk on käe vastas tõesti väga meeldiv. Nahast kinda kohandumine käenahaga on võimas. Ka säilib paremini n-ö oma käe tunne, mis on levinuim põhjus, miks kindaid ei kanta – käe tunnetus kaob. Kvaliteetsest täisnahast kindad hingavad hästi, on vastupidavad hõõrdumisele ning käes mugavad ja mõnusad, pakkudes samal ajal kaitset.

Sünteetilisest nahast kindad on libedama pinnaga, mõne töö puhul on see omadus vajalik. Need sobivad pigem kuivadesse tingimustesse.

Kvaliteetsed kindad on mugavamad ja kestavad kauem

Nahast kinnaste puhul mängib rolli, kas tegemist on täisnahaga ning mis kategooriasse see kuulub (A+, A, AB jne). Kahe nahast kinda vastupidavuse vahe võib erineda üle kahe korra. Hea kinda puhul on enam vaeva nähtud lõigetega, õmblustööga, niidi ja muude komponentide kvaliteediga. Vabas olekus ei ole meie käsi pulksirge, seetõttu tagavad mugavuse ja istuvuse 3D-lõiked, istutatud pöial ja õmblustöö kvaliteet. Ka kinda suurusel on oluline roll selles, kas need kestavad hästi ja nendega on mugav tööd teha.

II kategooria kindad on testitud

Teise kaitsekategooriasse kuuluvad kindad peavad läbima terve rea teste, enne kui neid tohib kliendile pakkuda. II kategooria märgis annab seega kliendile kindla teadmise, et kinnas tõepoolest vastab lubadusele, sest on läbinud ettenähtud testid. Sooritustestide kõrval tehakse ka muid teste, näiteks kroom 6 sisaldus nahas ei tohi ületada kindlat normi, et see oleks kasutajale ohutu jms.

Vaheta kindaid piisavalt sageli

Tegija kindad kuluvad! Mõne töö puhul alustatakse iga tööpäeva värske paariga, teisel tööl kestab kindapaar lausa kaks nädalat. Aktiivse töö puhul soovitame kindad kahe nädala järel uute vastu vahetada ka siis, kui välimuse järgi sobiksid need veel kasutada. Kinda sisse kogunev kehaniiskus, võimalik tolm ja mustus ei tee käenahale head.

Kreemita käsi regulaarselt

Kuiv ja lõhenenud käenahk vajab väga head hoolitsust. TAMREXi taastav kätekreem on suure uurea sisaldusega (10%), mistõttu taastab ja parandab juba viga saanud nahka ning pakub igapäevast kaitset, niisutust ja hooldust tervetele kätele. Lõhnatu, meeldivalt kerge koostisega ja hästi imenduva kreemi toimet on tunda juba pärast esimest kasutust. Nahk muutub kohe pehmemaks ja siledamaks.

TAMREXi valikus on hea kreem ja suur hulk erinevast materjalist, erinevate kaitseomaduste ja disainiga kindaid. Sealt leiad endale sobiva iga töö jaoks!