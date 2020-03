Kas sinu tulekustuti on töökorras?

Kui sul on kvaliteetne tulekustuti ja sa oled viimase aasta jooksul seda usaldusväärses tuleohutusettevõttes kontrollida lasknud, võid üsna kindel olla, et hädaolukorras sinu seade rakendub.

TAMREXist on 40 aasta jooksul läbi käinud rohkem tulekustuteid kui kusagilt mujalt. Nähtud on kõike. Tulekustuteid, mille manomeeter näitab parajat rõhku, kuid tegelikult rõhk puudub; kõvasti viga saanuid, mis vajavad enneaegset survetesti; üleliigse ja liigvähese rõhuga kustuteid; selliseid, kust pulbrit välja immitseb ja nii edasi.

Selle kogemuse taustal soovitab TAMREX alustada õigesti: soetada endale väga hea tulekustuti ning käia ettenähtud aegadel seda kontrollimas ja hooldamas. Nii toimides hoiad kokku aega ja raha, tagades samal ajal oma pere ja kodu ohutuse.

TAMREX Premium tulekustuti eluiga üle 30 aasta



Täna on parim saadaolev tulekustuti TAMREX Premium 6 kg pulberkustuti. Kõik selles seadmes on parem kui mistahes teisel: parim kustutuspulber on ülimalt tõhus, viies seadme töövõime võrdväärseks kaks korda suurema, 12 kg pulberkustutiga. Paksust metallist võimalikult väheste keevisõmblustega kest tagab pika eluea ja kokkuhoiu hoolduste pealt, mis on ette nähtud vaid iga 10 aasta tagant, samas kui odavaid õhukese kestaga tulekustuteid peab iga 5 aasta järel survetesti viima.

Ülerõhuventiil annab võimaluse alternatiivse seadmega tulekusututi sisest rõhku mõõta ning samal ajal manomeetri näitu kontrollida, nii saate tulekututi töökorras pärisel ka kindel olla. Roostevabast metallist ventiilikomplekt ja kahvad, tugevast komposiidist jalg ning kvaliteetsest EDPM kummisegust voolik lisavad vastupidavust.

Koostöö usaldusväärse tuleohutusettevõttega tagab tulekustuti töökindluse

Olles tulekustuteid üle 40 aasta kontrollinud ja hooldanud, on TAMREXi spetsialistid näinud rohkem tulekustuteid kui mistahes teine ettevõte (kontrollida ja hooldada võetakse oma tulekustutite kõrval ka teiste tootjate seadmeid). Pikaajalise kogemuse põhjal teatakse hoiatada, et asjatundmatule pilgule võivad olulised üksikasjad märkamatuks jääda. Samuti on alusetu müüt kontrollist kui ühest löögist kummihaamriga.

Odavate tulekustutite sage probleem on manomeetri valenäidud. Tulekustuti manomeetri osuti on rohelises alas ja viitab ettenähtud rõhu olemasolule, kuid asja uurides selgub, et see on kinni kiilunud ega liigu paigast ka siis, kui see tulekustuti küljest lahti keerata. Sellisest tulekustutist ei tule pulbrit välja.

Mõnel sellistest tulekustutitest saab rõhku kontrollmanomeetriga mõõta ja teisel mitte. TAMREXis suunatakse viimased hooldusesse, kus tulekustutiga ettevõetavaid tegevusi rohkem, mistõttu on selle teenuse hind kallim. Kui aga minna sellise tulekustutiga sinna, kus puuduvad nii tootja kontroll- ja hooldusjuhend kui ka oskused ja teadmised, saab vigane tulekustuti uue kontrollkleebise peale, justkui oleks kõik korras. Nii satub teie koju kontrollid tulekustuti, mis tegelikul töökorras ei ole.

„Meie pikka ja järjepidevat kogemust võib usaldada. Me ei anna kliendile tagasi tulekustutit, mille töökorras me ise kindel ei ole,“ ütleb TAMREXi tuleohutusosakonna juhataja Margus Oberschneider. Ta lisab, et autos, laevas ja mujal keerulisemates tingimustes hoitavat tulekustutit tuleb igal aastal kontrollida. Samas sisetingimustes hoitavat seadet peab spetsialistile ülevaatamiseks iga kahe aasta järel tooma. Perioodilisse hooldusesse tuleb TAMREXi tulekustutid tuua iga 10 aasta järel. Teiste tootjate tulekustutitel võib see välp lühem olla, mis sageli nende omanikke pahandab. Samuti tuleb tulekustuti hooldusesse tuua, kui seda on kasutatud või on sealt muul põhjusel pulbrit välja tulnud.

Oberschneider: ära osta endale probleeme, isegi vähese raha eest mitte

„Vahel näeme õnnetuid kliente, kes on hädas oma soodsa tulekustutiga, mille kvaliteet on küsitav, tööle rakendumine ebakindel, efektiivsus minimaalne ja kontrollimine vahel suisa võimatu. Selle tootega ostab klient endale hulga probleeme, pahameelt, edasi-tagasi käimist ning lõpuks ka suuremaid väljaminekuid. Tavaliselt selgub, et perioodilist hooldust tuleb sellele võrreldes TAMREXi pulberkustutiga kaks korda sagedamini teha (sest tootja on õhemast matellist valmistatud kesta tõttu nii ette kirjutanud), samuti manomeetri probleemid, rõhu mõõtmise keerukus jms,“ loetleb tuleohutusosakonna juhataja.

Niisiis soovitab Oberschneider viia koju parim tulekustuti ja käia seda mõnes asjalikus tuleohutusettevõttes kontrollimas. „Ega asjata öelda, et ma pole nii rikas, et osta odavaid asju. Sama hästi võiks öelda, et mul pole nii palju aega, et osta odavaid asju,“ tõmbab Oberschneider teise paralleeli.

Too oma tulekustutid lähimasse TAMREXi kauplusesse, kus need esmase hinnangu ja edasise plaani saavad: kas saab kontrolliga hakkama või on aeg seade hooldusesse saata. Professionaalsed ja sõbralikud klienditeenindajad vastavad meeleldi kõikidele tuleohutusalastele küsimustele ja jagavad kasulikke nõuandeid.