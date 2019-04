Kas tööpükste valmistamine on tänapäeval raketiteadus?

Selgus, et nii see tõepoolest ongi. 45 aastat tööpükste arendamisega tegelenud Rootsi ettevõtte Snickers Workweari asjatundjad paljastavad, kuivõrd keerukas ja detailirohke on maailma parimate tööpükste valmistamine.

Parimad tööpüksid on esmalt mugavad ja hästiistuvad, siis funktsionaalsed, vastupidavad ning lõpuks ka moodsa ja nägusa disainiga.

Mis teeb tööpüksid mugavaks?

Maailma vaieldamatusse tippklassi kuuluvate Snickers Workweari uue põlvkonna tööpükste looja, rootslase Henry Lundbergi sõnul tagab mugavuse 3D-disain. „Ühe paari FlexiWorki pükste valmistamiseks kulub 64 kangatükki, 6 tüüpi kangast ja 46 tüüpi lisatarvikuid, nagu nööbid ja sildid. See ei ole veel kõik. Nende valmistamiseks kulub 40 000 pistet ja 122 tootmisminutit. Kõlab päris keerukana või kuidas?” muigab Lundberg. Ta lisas, et igal tükil on oma eesmärk ning selle kuju, asukoht ja materjal on hoolikalt valitud. „See on keerukas ja aeganõudev töö isegi masstootmises, mistõttu on pükste hind pisut kallim. See-eest ei saa teised püksid neile üheski parameetris vastu,” nendib Lundberg.

Milleks selline detailsus?

Sest inimkeha on keerukas. Kandjale maksimaalse liikuvuse pakkumiseks ja piirava tunde välistamiseks tuleb luua vorm, mis järgib keha. Kui kõik üksikasjad paigas, on tulemuseks jalgade ja keha liikumist järgivad ergonoomilised ja kerged püksid, mis istuvad nagu valatult. Mugavus tähendabki liikumisvabadust. Heade tööpükstega peab saama mistahes asendis toimetada, ilma et kuskilt segaks, pigistaks või kisuks.



Funktsionaalsus – mis see on?

Funktsionaalsust ehk eesmärgipärasust on FlexiWorki tööpükste puhul kõige raskem saavutada, sest ülesandeid on palju. Pükste ülesanne on olla võimalikult tugev sealt, kust enim hõõrdub, kuid stretšid sealt, kus on vaja järele anda ja liikumisvabadust pakkuda. Henry Lundberg lahendas selle küsimuse nii, et kasutab FlexiWorki pükste valmistamisel mitmeid kangaid. Liikuvuse tagab stretškangas, vastupidavuse annab tugev, kuid pehme jalatsitööstusest pärit Cordura®, õhuvahetusele aitab kaasa hingav kangas ning hoolduse teeb lihtsaks mustusthülgav ja 60-kraadist pesu kannatav materjal.

Kui loetleda veel funktsionaalsusi tööpükste juures, on olulised nutikas taskute ehitus ja asetus (ripptaskud, noakinnitus, sääretaskud, tööriistahoidjad jne). Näiteks ühel FlexiWorki pükste paaril on 16 erineva eesmärgiga taskut. Samuti põlvekaitsesüsteem Knee Guard® – see hõlmab lisaks taskuosa ja kaitsmete reguleerimisvõimalusele seda, kuidas püksisääred jalas keerduvad, kui kandja põlvedele laskub. Tugevdusõmbluste eesmärk on pükste muutmine rebenemiskindlamaks ning kiil jalgevahel lisab liikumisvabadust, tekitades nii vajaliku lisaruumi.

Kas suurus loeb?

Loeb väga palju! See on väga oluline nii mugavuse kui ka vastupidavuse seisukohalt. Kui soovid, et püksid peaksid vastu, vali õige suurus ja mudel, mis sobib sinu keha ning tööga. See mõjutab ka ergonoomilisi funktsioone, nagu põlvekaitsmete ja taskute õige asukoht.

Vastupidavus säästab aega ja keskkonda



Korralike ja vastupidavate pükste soetamine on mõistlik tegu. Snickers Workweari tootearendusjuht Louise Falcone Borg toob välja: „Tööpüksid, mis maksavad 25–30 eurot, kuluvad üsna kiiresti. Seega kulutad ühe Snickersi püksipaari eluaja peale kuni neli püksipaari. Selle raha eest, mis kulutad mitmele odavale püksipaarile, saab meilt keskmiselt ühe paari. Samas on su keha pidanud juba üksjagu häda ja viletsust taluma ning kindlasti on ka ökoloogiline jalajälg hulga suurem.”

Head tööpüksid näevad lahedad välja

Moodne disain on saanud kindlaks osaks ka tööpükste maailmas. Nii nagu tõeline professionaal kasutab ainult parimaid tööriistu, on tal jalas funktsionaalsed ja nägusad tööpüksid. See, milline on meistri suhtumine iseendasse ja oma töösse, peegeldab ka tema töö tulemust.

Snickers Workweari ilma ripptaskuteta püksid on tõeliselt head vabal ajal kandmiseks, matkamiseks või muudeks aktiivseteks tegevusteks.

