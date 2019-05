Kuidas saavutada töömugavus suvel?

Nii nagu töö talvel esitab omad väljakutsed seoses külmakraadide, lume, vihma ja jääga, on ka suvel erinevad ebamugavused ja ohud, mille eest end kaitsta.

Suvised märksõnad on mugavus ja hingavus. Parima töömugavuse tagavad hea õhuvahetusega riided ja jalanõud. Ülekuumenemist on äärmiselt ebamugav taluda, kuid töökeskkonnas võib selle tagajärjel juhtuda ka tööõnnetus või terviserike.

Suviste tööriiete valik peaks olema kooskõlas töötingimustega. Kui töötad terve päeva õues aktiivselt toimetades, võiks seljas olla UV-kaitsega särk, jalas hästiistuvad kvaliteetsest ja hingavast kangast funktsionaalsed tööpüksid ning kerged turvajalanõud. Päikesepiste ennetamiseks kanna ka nokkmütsi ning kaitse käsi õhukeste ja mugavate töökinnastega.

Lühikesed või kolm neljandikku säärepikkusega tööpüksid?

Parima töömugavuse kuuma ilmaga tagavad sulle Snickers Workweari Flexi-sarja lühikesed püksid. Need on funktsionaalsed, hingavad, mugavad ja väga vastupidavad. Kui töötad teedel, tänavatel ja vajad paremat silmatorkavust, vali Hi-Vis lühikesed püksid. Kui aga kasutad oma töös põlvekaitsmeid, on sulle sobiv suvine valik kolm neljandikku pikkusega tööpüksid (piraadipüksid). mis lõppevad põlvekaitsme taskutega.

Mistahes Snickers Workwear Flexi-sarja tööpüksid sa enda jaoks välja valid, võid olla kindel, et see on parim võimalik mugavus – sinu tööpäev muutub lahedamaks ka kuuma ilmaga. See on nii põhjusel, et iga väikseimgi detail on hoolikalt läbi mõeldud ning täpselt õigel kohal oma väikest, kuid olulist ülesannet täitmas (erinevate omadustega materjalid, veatu viimistlus, testitud vastupidavus, ülim funktsionaalsus ja lahe disain).

UV-kaitsega särk

Snickers Workweari valikus on aktiivse aurustussüsteemiga (AVS) kerged ja hingavad särgid. Selline särk hoiab keha kauem kuivana, ei lase ebameeldival lõhnal nii kergesti tekkida ning tagab kehale ka kaitse UV-kiirguse eest. Hästi seljas istuv särk kuivab kiiresti ja näeb kena välja.

Samuti on hea valik 37,5 tehnoloogiaga materjalist särk, mis hoiab sinu keha ümber optimaalset mikrokliimat, kuivab kiiresti transportides niiskusaurud kehast eemale ning on samuti ebameeldiva lõhnavastase viimistlusega.

Turvasandaalid või võrkpealsetega kingad – maitse asi!

Suvel vali tööjalanõudeks midagi, mis hingaks väga hästi ning oleks jalas kerge ja mugav. Kvaliteetsete Cofra jalanõude valik on suur, sest suveks sobivad nii võrktekstiilist pealsetega kinnise välimusega turvakingad, aga ka turvasandaalid. S1P märgistusega jalanõud pakuvad samaväärset kaitset. Jälgi veel sisevoodri materjali: see võiks olla antibakteriaalne, hästi hõõrdumist taluv ja niiskust imav. Rohke higistamise korral vaheta tihti sisetaldu, nii hoiad oma jalanõud kaua heas korras. Vali kindlasti Boa® kiirkinnitusega jalanõud – see on kiire, mugav, kindel ja ohutu kinnitus tülikate paelte asemel.

Tule lähimasse TAMREXisse ja osta endale parimad tööriided, töökindad ja tööjalanõud!