Lahedama riietusega naudid suvetunnet täiel rinnal

Kõrvetav päike ja lämbe palavus, vihm ja tuul, mõnikord päris jahe – selline see meie suvi on. Tööd tuleb aga iga ilmaga teha ja lahedamas riietuses sujub kõik kindlasti paremini. Suvekuumus ei vähenda töörõõmu, kui kombineerid nutikalt funktsionaalseid suveriideid.

Suveriietuses on olulisel kohal T-särk. Sinu garderoobis võiks olla mitu erinevat väga hea kvaliteediga tõhusat T-särki: harilikud puuvillased juhuks, kui töö pole väga intensiivne; 37,5 tehnoloogiaga T-särgid aktiivse töö jaoks või trenni; kraega paksemast materjalist polosärk on nägus ja väga hea kulumiskindlusega; Hi-Vis elementidega särk, et sa objektil või jooksurajal paremini nähtav oleksid. Ning peale selle mõned pikkade varrukatega T-särgid kas väga hästi hingavast ja kiiresti kuivavast sünteetilisest materjalist või puuvillast. Need on meeldivaks lisavõimaluseks, mida hommikul tööle minnes kanda, kui päike pole väga kõrgel.

Puuvill vs. sünteetiline T-särk

Puuvillane T-särk on seljas mõnus, naha vastas meeldivalt naturaalne ja pehme. See sobib kandmiseks selliste tegevuste või ilmaga, mille puhul ei hakka väga palav. Siis tagab kvaliteetne T-särk suurepärase töömugavuse. Palav päev, kõva treening või väga tihe tööpäev päikese käes välistab puuvilla aga täielikult, sest higine särk jääb väga pikaks ajaks märjaks. Rahulikumal hetkel või pausi ajal jahtub keha märjas särgis väga kiiresti ja järgmine tuulehoog võib tähendada valusat selga või lausa haigestumist. Isegi suvel.

Intensiivsema tegevuse jaoks pane selga kiiresti kuivavast, hästi hingavast, elastsest ja kergest tehnilisest materjalist T-särk. Elastne kangas teeb särgi liikuvamaks, et see saaks kehaga koos töötada. Õhukest ja kerget materjali pole seljas tundagi. Higistamise tagajärjel märjaks saanud särgi kangas hajutab niiskuse kiiresti suure pindala peale laiali. Niisiis saab see sealt kohe aurustuma hakata (uuenduslik 37,5® tehnoloogia). Nii ei ole sul ühelgi hetkel seljas märga riiet sel moel, nagu oleks puuvillase särgiga. Lisaks ei võta sellisest kangast T-särk ebameeldivat lõhna ligi.

Kui pead oma riietes olema hästi nähtav, on lahenduseks Hi-Vis T-särk või pikkade varrukatega Hi-Vis särk. Need on hingavad ja kerged, kuid paistavad tänu helkurmaterjalile ja neoonvärvile juba kaugelt silma ning vastavad ka tööriietuse nähtavust reguleerivate ohutusstandardite nõuetele. Kui tööriietuselt ametlikku ohutussertifikaati ei nõuta, on hea valik neoonelementidega T-särgid, milles tumesinine põhivärv on kombineeritud pilkupüüdvate neoonkollaste detailidega.

Kombineeri neid suviseid särke Snickers Workweari lühikeste tööpükste või piraadipükstega ja saadki täiusliku suvise tööriiete komplekti.

Riietus peab ka suvel töötegijat kaitsma

Tasub meeles pidada, et kuigi päike toob meie päevadesse valgust, soojust ja energiat, on pidev päikese käes viibimine nahale kahjulik. Seetõttu on oluline kaitsta ennast päikesekiirtes sisalduva ohtliku UV-kiirguse eest, eriti kui töötad pikemat aega õues. Õigete omadustega tööriie kaitseb kasutajat tõhusalt ka päikesekiirguse kahjuliku mõju eest. Snickers Workwear on suvehooajaks välja töötanud spetsiaalse LiteWorki kollektsiooni, mille juures on erilist tähelepanu pööratud materjalide kergusele, hingavusele, vastupidavusele ja riiete suurepärasele istuvusele. LiteWorki kollektsiooni kuuluvad praktilised stretšmaterjalist, eemaldatavate ripptaskutega ja UV-kaitsega elastsed tööpüksid ning lühikesed püksid, mis pole mitte ainult kerged ja hästiistuvad, vaid näevad ka trendikad välja. Tänu elastsetele detailidele annavad need liikumisel vajalikest kohtadest järele.

Ülakehale pakub head lisakaitset mugavalt kehasse töödeldud üliõhuke ja kerge lukuga pusa, millel on ka UPF 50+ kaitse UV-kiirguse eest ja vett tõrjuv töötlus. Tänu elastsele materjalile tundub see seljas nagu teine nahk, kuid kaitseb ja tagab vajaliku õhuvahetuse.

Tuulisemateks päevadeks võiks varuks olla Snickers Workweari tuulejope, mis on uskumatult kerge. Kokkupanduna võtab väga vähe ruumi, nii et seda on mugav kaasas kanda kasvõi kindalaekas.

Kaitse silmi ja pead

Suvel vajavad kindlasti kaitset ka pea ja silmad, et palavus liiga ei teeks ning energiat jätkuks tööpäeva lõpuni. Eriti tuleb pead ja silmi kaitsta kahjuliku päikesekiirguse eest. Selleks sobivad kerged nokkmütsid ja kaitseomadustega TAMREXi päikeseprillid. Ka töö sujub tunduvalt paremini, kui päike otse pähe ei paista ja ere valgus vaatevälja ei piira. Pealegi võib kuum päike ja pidev silmade kissitamine päeva lõpuks tõsise peavalu kaasa tuua.

Valgusküllane suvi on imeline aastaaeg, kui oskad tõhusate vahenditega ennast kaitsta ning seeläbi ka palavas päikesepaistes paremini ja kauem vastu pidada.

TAMREXi kauplused ja veebipood on täis mugavaid ning kvaliteetseid suveriideid iga ilma ja olukorra jaoks. Tule meile suvefiilingut püüdma ja pea meeles, et pole halba ilma, on vaid vale riietus.

Meie aitame sul suviseid toimetusi täiel rinnal nautida ning kaitsta sind nii vihma ja tuule kui ka kõrvetava päikese eest.