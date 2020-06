Lühikeste pükstega tundub suvel töö kergem

Soe aastaaeg seab töötamisele omad nõuded. Igaüks meist kohaneb suviselt soojade oludega isemoodi – üks naudib soojust täiel rinnal, teine on liigsest kuumusest häiritud ja tunneb end halvasti. Oleme erinevad ja meile meeldivad erinevad asjad, kuid enamik meist ei keeldu suvel lühematest pükstest.

Lühema säärega pükstes on soojal päeval mõnusalt vaba ja kerge tunne. Pärast pikale veninud talve ja külma kevadet on pikkade tööpükste lühikeste vastu vahetamine kindel märk suve saabumisest ning kergema töövarustuse kasutusele võtust. See teeb tuju heaks ja töögi tundub kergem.

Mitmete tööülesannete täitmisel on traditsioonilised lühikesed tööpüksid ja T-särk suvisel ajal kõige praktilisem riietus. Nägusaid tööriietuse nime all müüdavaid rõivaid sobib kanda ka vabal ajal. Vastupidav ja õhku läbilaskev materjal, keha liikumist järgiv lõige ning palju taskuid – need on heade tööpükste peamised omadused.

Lühikesed püksid või piraadipüksid?

Olenevalt töö iseloomust ja kaitsevajadusest ei ole vaid reisi katvad tööpüksid alati õige lahendus. Paljude tööde teostamisel tuleb aastaringselt ja õhutemperatuurist olenemata kasutada põlvekaitsmeid ning kuigi lühikesed tööpüksid on kuumadel päevadel kindlasti mugavam valik, on esmatähtis tööohutuse tagamine.

Põlvede kaitsmiseks on viimastel aastatel kujunenud kõige populaarsemateks suvisteks tööpüksteks ¾-säärepikkusega üle põlve ulatuvad nn. piraadipüksid. See lühikeste ja pikkade pükste vahepealne mudel sobib suurepäraselt kasutamiseks kõrge temperatuuriga töökeskkondades, kus töö tõttu peab kindlasti põlvekaitsmeid kasutama. Ka suvi pakub siinkandis vahelduvaid ilmaolusid, päike ei paista sugugi iga päev ja kuumalaineid esineb harva, seetõttu on piraadipüksid mitmes mõttes universaalne lahendus.

Snickersi piraadipükste valmistamisel on kasutatud kvaliteetseid materjale ja innovaatilist disaini. Hästiistuva lõikega sääred, tugevdatud põlveosad ning Snickersis välja töötatud põlvekaitsmete süsteem Kneeguard, mis hoiab põlvekaitsmed hästi paigas ning kaitseb sind kogu tööpäeva jooksul. Ning kuigi püksisääre pikkus varieerub, tippomadused ja -kvaliteet jäävad samaks.

Snickers Workweari lühikesed püksid

Lühemad tööpüksid on ideaalne valik suvise tööriietuse komplekteerimisel – vali oma maitsest ja tööülesannetest lähtudes kõige sobivam säärepikkus, ühenda see mõnusa ja hingava T-särgiga ning me kinnitame, et töötamine on mugavam kui iial varem. Kergemate riiete hingavad ja jahutavad omadused mõjuvad positiivselt töömeeleolule ning tööpäev ei tundu pikale venivat, kui oled valinud töö- ja ilmastikutingimustele vastava sobiva riietuse.

Lühemate tööpükste ja piraadipükste valik on mitmekesine nii materjalide, värvuste kui ka taskute kuju ja arvu osas. Baasvärvid või neoonvärvid; ripptaskutega või ilma; materjaliks veidi kergem kangas LiteWork või vastupidavam, kuid õhku läbilaskev FlexiWork – kindlasti leiad meie tootevalikust oma tööülesannetele ja isiklikele eelistustele sobivad riided.

Me kanname Snickersit ise ka

Ka mitmed TAMREXi töötajad kannavad soojemal ajal Snickersi praktilisi piraadipükse ning mõni eriti tõsine töömees on neis suveperioodi pükstes töötanud isegi sügisel, kuni ilma jätkub. Kevadel võetakse need püksid jälle kasutusse kohe, kui esimesed soojad ilmad saabuvad. Niisiis on tegemist ka meie töötajate poolt läbi proovitud ja parimaks tunnistatud tööpükste mudeliga.

Tule proovi erinevaid mudeleid TAMREXi kaupustes või telli need e-poest.

Suvisel ajal tuleb puhkuse kõrval tunda mõnu ka tööst, kandes parimaid tööriideid.