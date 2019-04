Millist ülesannet täidab hea pusa soojal ajal?

Fliis, meriinovillane kampsun, dressipluus või pusa saavad kevadel ja suvel riietumise hierarhias uue positsiooni.

Kui talvise kolmekihilise riietumise puhul täidab pusa vahekihi ülesannet, siis ilmade soojenedes muutub see väliskihiks. Pusa funktsioon on pakkuda kaitset jaheduse ja tuule eest, olles samal ajal väga hea hingavusega.

Hingavus kõige tähtsam

Pusa suutlikkus täpselt paras kogus sooja keha ümber hoida ja liigne riiete vahelt välja juhtida, on soojal ajal selle tähtsaim omadus – nii hea tervise seisukohalt, aga ka töömugavust silmas pidades. Kui higistad selja märjaks ja järgmisel hetkel tuult saad, on haigus kiire tulema. Lisaks on raske tööl saavutada mõnusat minekut, kui pead taluma umbsetest riietest või läbihigistatud aeglaselt kuivavast puuvillasest särgist tingitud ebamugavust. Värskem, kuivem ja lahedam olemine on taotlus riietumisele sisetingimustes või soojal ajal õues.

37,5® tehnoloogia reguleerib mikrokliimat

37,5® tehnoloogia ülesandeks on tagada tõhus õhuvahetus ja tegeleda niiskusjuhtivusega. Sellise tehnoloogia kangaid kasutavad nii suuremad spordiriiete valmistajad kui tippklassi tööriiete tootjad.

37,5® tehnoloogial põhinev kangas sisaldab looduslikke kookospähklikoortest ja vulkaanilistest mineraalidest valmistatud aktiivseid osakesi, mis esmalt püüavad kinni ja seejärel juhivad eemale higistamisel tekkiva niiskusauru. Need aktiivsed osakesed suurendavad kanga pinda 800% ja tekitavad unikaalse liikumisjõu, mis suunab niiskuse kehapinnalt eemale. Jõu, mis aktiveerub siis, kui kehatemperatuur tõuseb.

Kerge, hingav ja kiiresti kuivav 37,5® tehnoloogiaga valmistatud pusa sobib hästi soojal ajal väliskihiks ning külmal ajal vahekihiks.

Meriinovilla looduslikud omadused

Looduslikult funktsionaalne meriinovill on samuti tõhus. Woolpoweri meriinovillafroteest kampsun on pehme, soe, hingav ja väga hea niiskusimavusega. Kusjuures see suudab imada niiskust 30% omaenda kaalust, tundumata seljas märg. Vill hoiab sooja ka märjana. Meriinovill on hea investeering paljudeks aastateks ning tasub ära aasta läbi.

Tuulekindel fliis

Väga mugav, hästiistuv, mõnus ja pehme riideese jääb oma olemuselt SoftShelli ja pusa vahele. Seest tuulekindla membraaniga Snickers Workwear fliis on hea hingavusega kerge kehakate, mis sobib hästi siis, kui jope jaoks on ilm liiga soe, kuid ainult kampsuni kandmiseks liiga tuuline.

Sobiv lõige ja õige suurus

Kehad on erinevad ja sageli jääme eriarvamusele selles, mis tundub seljas mugav ja näeb hea välja. Niisiis tasub enne ostuotsust proovida erisuguseid mudeleid ja erinevatest materjalidest pusasid. Sõltumata lõikest on oluline valida ka õige suurusnumber, see tagab ettenähtud funktsionaalsuse ja ohutuse.

Funktsionaalne disain

Lukk annab mikrokliima reguleerimiseks lisavõimaluse. Kapuuts kaitseb pead ja kaela ning pöidla-aasad on mugav lahendus, mis hoiab varrukad kindlalt paigal.

Funktsionaalsed taskud võimaldavad kõike vajalikku kaasas kanda ning erinevad kangatüübid erinevates kohtades aitavad vastavalt vajadusele kindlaid kehapiirkondi kaitsta, ventileerida või isoleerida.

Kõrge krae, mis korralikult ümber kaela hoiab, kaitseb tuule eest ja takistab kehasoojusel krae kaudu väljumast.

TAMREXi kauplustest üle Eesti või e-poest leiad suurepärase valiku erinevaid pusasid, lisaks meeldiva ja asjatundliku teeninduse.