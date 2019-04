Mugavad ja kerged sisejalanõud tööle, koju ja suvilasse

Kas töötad sisetingimustes ja oled pidevalt jalgel? Aita oma jalgu kergete, hästi hingavate ja mugavate jalanõudega.

Pidev püstine ja liikuv töö koormab jalgu, mistõttu aitab jalanõudelt saadav tugi vähendada võimalikke tervisekahjusid tulevikus ning leevendada ka olemasolevaid.

ERGONOOMILISUS

Euroopa suurima sisejalatsite valmistajana on Saksamaa ettevõtte ABEBA esimene soovitus pidada silmas ergonoomilisust. Parimate ortopeedidega koostöös valminud jalanõud arvestavad jalgade loomuliku liikumisega ning toestavad just õigeid piirkondi parajal määral.

Sisejalanõude kerguse ja mugavuse tagavad kvaliteetsed materjalid, õige suurus ja sobiv lai liist. Varbaid peaks saama jalanõude sees vabalt liigutada. Nii liigub õhk paremini ning väheneb oht liigsest kokkusurutusest tingitud liigeste deformeerumiseks.

HINGAVAD PEALSED: NAHK VS. SÜNTEETIKA

Sisetingimustes on jalanõude hea hingavus väga tähtis. Liigne soe õhk peaks saama väljuda läbi jalatsite pealsete ja lahtise kannaosaga jalanõudel ka tagant. Nahk on naturaalne materjal, mis leiab ikka veel laialt kasutust jalanõude, kinnaste jms valmistamisel, sest selle looduslikku omaduste komplekti on raske asendada. Nahk laseb õhku läbi, on väga vastupidav paindumisele, vetthülgav ning erinevalt sünteetikast reguleerib väga hästi jalatsi sisekliimat (temperatuuri- ja niiskustaset).

Vastupidavast sünteetilisest, A-micro mikrofiibrist pealsetega jalanõud on küll nahaga võrreldes kergemad ning neid saab masinas 30 kraadi juures pesta, kuid õhu läbilaskevõime on väiksem.

Kvaliteetsest paksust nahast pealsetega mustad või valged TAMREXi kotad on väga hea valik neile, kes armastavad ehtsat nahka. A-micro pealsetega mustad või valged ABEBA sisejalanõud sobivad neile, kellele meeldivad sünteetika eelised.



LIBISEMISKINDEL VÄLISTALD

Välistald on oluline ka sisetingimustes. TPU-välistald on libisemiskindel (SRC, EN ISO 20347:2012), kannatab hästi erinevaid puhastus- ja koristuskemikaale, loomarasvu ning kütuseid. Ka vastupidavus ja paindekordade arv (see on number, mitu korda võib tald painduda )on neil oluliselt suuremad kui odavast masinpressitud materjalist välistaldadel.

REGULEERITAV RIHM

Hea eelis sisejalanõude valikul on muudetava asukohaga reguleeritav rihm. Nii saab vajadusel jalanõud paremini jalga fikseerida või teises asendis mugavalt jalast lükata.



ANTIBAKTERIAALNE SISETALD

Sanitized töötlusega (Sanitized® töötlus kaitseb talda bakterite ja halva lõhna eest) sisetallad ei lähe ebameeldivalt lõhnama ja püsivad kauem puhtad (spetsiaalne töötlus ei lase bakteritel vohada). Wave-tehnoloogia ® toestab aga jalalaba ja teeb astumise mugavamaks.

ABEBA sisejalatsitega on jalad terve tööpäeva hästi hoitud, olenemata sellest, kas oled kontoritöötaja, juuksur, toimetad toitlustuses, meditsiinivaldkonnas või soovid häid jalavarje koju ja suvilasse.

Väga hea valiku ABEBA sisejalanõusid leiad TAMREXi kauplustest üle Eesti ja e-poes.