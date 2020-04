Oma elu parimad tööpüksid leiad siit!

Hea enesetunne tööl oleneb väga palju riietest, mida kannad. Ükskõik, kas töötad ehitusplatsil, monteerijana, tööstuses või kusagil mujal, töö sujumise ja päeva jõudsa kulgemise seisukohalt on oluline, et tööriided oleksid mugavad ning istuksid hästi.

Kas tead, milline riideese mõjutab kõige rohkem seda, kas tööl on mõnus ja mugav olla? Need on tööpüksid. See, et püksid ei istu mitte lihtsalt kuidagimoodi, vaid nagu valatult, venivad just õigetest kohtadest, on mugavad ja funktsionaalsed, hingavad ja vastupidavad ning näevad kõigele lisaks head välja, ei olegi enam pelgalt unistus. Sellised püksid ootavad sind Tamrexi kaupluses. Need on Snickers Workweari FlexiWorki sarja püksid.

Snickers FlexiWorki pükste disainimisel ja valmistamisel on kõige suuremat tähelepanu pööratud just nende kasutusmugavusele. Üks paar pükse õmmeldakse kokku koguni 64 osast, millest igaühe kuju, paigutus ja koostematerjal on varem hoolikalt läbi mõeldud, et tagada pükste suurepärane liikumisvabadus ja istuvus, olenemata sellest, milline on kandja kehatüüp. FlexiWorki püksid sobivad kõigile (tähtis on vaid leida õige suurus) ja need toetavad töö tegemist kõige paremal võimalikul viisil.

FlexiWorki pükstel on kasutatud elastset, ent sitket kangast neis paigus, kus on vaja kõige rohkem liikumisvabadust. Näiteks kubemepiirkonnas, jalge vahel, alaseljal ja põlvede kohal. Liikumisele annavad meeldivat kergust ja hoogu ka eelpainutatud püksisääred, krooked ning lisaõmblused hoolikalt välja arvutatud kohtades. Ükskõik, kas on vaja töötada istudes, seistes, kükakil või kummargil – nendes pükstes on igas asendis mugav toimetada.

Tugevat ja vastupidavat Cordurat on kasutatud kohtades, mis kõige rohkem kuluvad: põlvede peal, säärte alumistes servades ja taskutel.

Kõigil FlexiWorki sarja mudelitel on Snickersi enda väljatöötatud spetsiaalne KneeGuard Pro™ põlvekaitsesüsteem, mis tagab põlvekaitsmete optimaalse paiknemise nii, et need ei liigu oma kohalt, on mugavad ja kaitsevad terve päeva jooksul.

FlexiWorki tööpükstel on mugav integreeritud vöö ja avarad taskud (ka ripptaskud), kuhu saab panna kõik vajalikud kaasaskantavad esemed.

FlexiWorki pükstes on ühendatud tööriietele vajalik vastupidavus kasutusmugavuse seisukohalt üliolulise kerguse ja suurepärase hingavusega. Püksid on uskumatult kerged. Kõigele lisaks on disainis pööratud erilist tähelepanu pükste välimusele, sest töölgi on meeldiv kena ja professionaalne välimus. FlexiWorki püksid on funktsionaalsed, lahedad ja nendes läheb töö otsekui lennates, sest heade tööpükste tunnuseks on, et nende peale ei pea mõtlema – see tähendab, et on võimalik keskenduda töös olulistele asjadele.

FlexiWorki sarja pükse müüakse kõigis Tamrexi kauplustes ja veebipoes. Tule poodi ja proovi oma uusi lemmikpükse. Korra neid juba kandnuna ei ole enam tagasiteed. Paljud lojaalsed kliendid kinnitavad, et pärast FlexiWorki pükste proovimist ei taha nad enam teisi tööpükse nähagi. Küsisime nende arvamust ja kogemusi FlexiWorki pükste kasutamisel. Vastused olid ainult positiivsed, toome siinkohal ära osa neist.

„Tõeliselt head ja vastupidavad püksid. Peavad kandmisel hästi vastu.”

„Ostsin ja hakkasin kohe kasutama. Olen kasutanud pükse erinevates olukordades ja need on olnud vastupidavad. Ei määrdu väga kergesti.”

„Mul on juba teine paar FlexiWorki pükse. Eriti mugavad. Soovitan.”

„Istuvad jalas hästi.”

„Olen kandnud pükse juba mitu aastat ja lõppu pole näha.”

„Head ja vastupidavad püksid, ostan veel neljandagi paari.”

„Garanteeritud Snickersi kvaliteet, istuvad jalas mugavalt ja taskutesse mahuvad hästi kõik tööks vajalikud asjad.”

„Ma olen palju pükse ja tunkesid ära kandnud, aga need on just need, mida olen otsinud. Täiuslikud tööpüksid.”

„Täpselt sellised, nagu ühed tööpüksid peavadki olema. Elastsed, vastupidavad ja heade taskutega. Kõigele lisaks veel stiilsed.”

FlexiWorki tootesarjast leiab kindlasti igaüks endale sobiva mudeli ja suuruse. FlexiWorki püksid on saadaval eri värvitoonides ja ka ilma ripptaskuteta. Kui töökohal on vaja, et riided oleks hästi näha, tuleks valida FlexiWorki Hi-Visi püksid.

Olete teretulnud TAMREXi kauplustesse või sooritage ost kontaktivabalt TAMREXi e-poes. Müüjate professionaalse abiga leiate enda jaoks kõige sobivamad lahendused ja nii muudate oma tööpäeva paremaks.