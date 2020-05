Paljakäsi või kinnastega?

Käed on meie tähtsaim tööriist. Ainult et neid tööriistu ei pane me pärast tööpäeva lõppu tööriistakasti hoiule: oma käsi vajame igal pool, iga päev ja iga tund, seepärast tuleb nende eest ka hoolt kanda.

Isegi kui tundub, et mõni töö sujub kõige paremini paljakäsi, on kvaliteetsetel töökinnastel tähtis roll nii käte kaitsmise kui ka töö tõhususe seisukohalt – ehk kinnastes on kindlam ja sageli ka kergem. Seetõttu tuleb töökinnaste valikule erilist tähelepanu pöörata. Iga kinnas ei sobi kaugeltki igaks tööks, seega tuleb võrrelda ja valida ning loomulikult otsustada parima kvaliteedi kasuks.

Millest alustada?



Valikut tuleb alustada töökinnaste otstarbest. Kas vajad oma töös tihedalt ümber käe istuvaid hea puutetundlikkusega õhukesi kindaid või hoopis toekat ja vastupidavat töökinnast, mida saab vajaduse korral ühe liigutusega käest ära raputada? Või midagi nende vahepealset? Kas sinu käed vajavad kaitset vee, kemikaalide, sisselõigete või kuumuse eest? Samuti on oluline, et kindad kaitseksid käsi mitte ainult mehaaniliste ohtude, vaid ka mustuse eest. Ükskõik, milline on sinu töö laad ja tingimused, Tamrexi mitmekülgsest kindavalikust leiad kindlasti endale sobivad töökindad. Kõik Tamrexi kindad on standardite alusel testitud kaitsekindad.



Nahast kindad



Nahast töökindad on väga laia kasutusalaga, sobides nii ehitus- kui ka montaažitöödeks, aga ka kodusteks remondi- ja õuetöödeks või vaba aja harrastusteks. See, kas valida ehtsast või sünteetilisest nahast töökindad, sõltub paljuski isiklikest eelistustest. Ehtsast nahast töökindad annavad tavaliselt hea haarde ja kohanevad sujuvalt käe kujuga, tekitades rohkem „oma käe tunnet“. Nahkkindaid valides tuleks kindlasti pöörata tähelepanu naha kvaliteedile. Pehmest kitsenahast valmistatud Tamrexi töökindad on kvaliteetsed, vastupidavad ja käes väga mugavad. Nende valmistamiseks kasutatud materjal on hoolikalt valitud A+ kvaliteediklassi kuuluv, terve ja vastupidav nahk.

Sünteetilisest nahast kindad



Sünteetilisest nahast kindad on samuti suurepärane ja meie klientide seas ka teenitult populaarne valik. Sünteetiline nahk on oma omadustelt ehtsa nahaga sarnane, mugav ja kerge, kuid samas vastupidav materjal, mis sobib samuti peaaegu igaks tööks.

Tööstuslikeks peenmontaažitöödeks või teisteks head puutetundlikkust nõudvateks töödeks on soovitatav valida hästiistuvad ja käe kuju järgivad sünteetilised kindad, mille materjal on õhem kui nahkkinnastel. Sellised kindad sobivad ka näiteks lao- ja kauplusetöödeks või mitmesugusteks kodusteks toimetusteks. Need kindad istuvad käes nii hästi ja mugavalt, et peagi unustad, et neid kannad. Head haaret ja suurepärast puutetundlikkust pakuvad ka Tamrexi mikropunktidega kindad, mille alusmaterjal on mugav tekstiil.

Sünteetilise kattega kindad



Kinnaste mitmesugust tüüpi kattematerjalid pakuvad kaitset ja mugavust eri kasutusotstarveteks. PU-kattega kindad sobivad kõige paremini kuivadesse sisetingimustesse. Töödeks, mis nõuavad kinnastelt pisut suuremat niiskus- ja kulumiskindlust, tuleks valida nitriil- või latekskattega kindad.



Parimad kindad tööle ja vaba aja harrastusteks



PRO-seeria kindad on mõeldud kõige nõudlikumatele klientidele. Neile, kes hindavad parimat kvaliteeti, suurepärast istuvust, väga head vastupidavust ja tippklassi materjale. Veekindlad kindad hoiavad käed kuivad ning kaitsevad ka mehaaniliste ohtude eest, lõikekindlad töökindad kaitsevad käsi sisselõigete eest, tegemata samas järeleandmisi mugavuse ja istuvuse arvelt, ning keevituskindad ja kuumakindlad töökindad kaitsevad käsi kuumuse ning sädemete eest. Kui puutud oma töös kokku kemikaalidega, leiad kätele kaitset meie kemikaalikindlatelt kinnastelt. Vajaliku kaitsetaseme kohta saate lisateavet kasutatavate kemikaalide ohutuskaartidelt.



Tamrex aitab valida sobivad



Oleme Tamrexis juba aastaid töötanud kire ja pühendumusega selle nimel, et meie kindavalik oleks mitmekülgne ja vastaks rangetele kvaliteedinõuetele. Kinnaste tootearendus on pidev töö ja oma kollektsiooni jaoks valime ainult parimad materjalid ning hoolikalt läbimõeldud funktsionaalsuse. Oleme oma kinnaste üle uhked ja tutvustame neid kõigis Tamrexi kauplustes. Tule vaatama ja proovima, meie aitame õige valiku teha. Soovi korral saad kindaid mugavalt tellida ka meie e-poest.

Igale töökale kätepaarile leidub meil kindlasti sobiv kindapaar – ja loomulikult ei pea piirduma vaid ühtedega, sest häid kindaid ei ole kunagi liiga palju! Korralikud töökindad võiksid alati ja igal pool käepärast olla: tööl, kodus, suvilas, autos, garaažis, kuuris – iga töö jaoks oma. Kvaliteetsed töökindad on väike, kuid väga oluline investeering sinu kõige tähtsamate tööriistade heaks. Sinu käte heaks.

Ainult sina ise tajud, milline kinnas istub kõige mugavamalt käes, ning Tamrexi pädevad ja professionaalsed klienditeenindajad tunnevad töökinnaste tehnilist poolt. Koostöös selguvad õiged kindad, mis istuvad sinu kätel nagu valatult.