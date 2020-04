Professionaalsete sisejalanõudega on jalad hoitud

Arvestades jalalaba suhteliselt väikest pindala ja sellele mõjuvat üsnagi suurt raskust – kehakaalu, pole imestada, et nii väike osa kehast koosneb muu hulgas 20 lihasest, 33 liigesest ja 26 luust. Seetõttu vajavad jalad professionaalset lähenemist ja kaitset, eriti kui päev möödub seistes, kõndides või mõlemat tehes.

Oleme harjunud jalgade kaitsmisest mõtlema vaid juhul, kui töökeskkonnas tehtud riskianalüüs tuvastab turvajalanõude kandmise vajalikkuse. Tegelikult vajavad jalad kaitset ka suure koormuse eest. Paljud liigesevalud on tekkinud valede jalanõude kandmise tagajärjel. Kusjuures nimetatud vaevused ei teki kohe, vaid pika aja jooksul. Põlve- ja puusavalu, seljavalu, mõnel juhul isegi peavalud võivad olla alguse saanud piisavast toest ilma jäetud ja kurnatud jalalabadest. Lisaks on jalatalla all mitu olulist punkti, mis seotud paljude siseorganitega.

Meditsiinitöötajad, laborandid, juuksurid, ilu- ja klienditeenindajad, toiduaine- ning farmaatsiatööstuses või elektroonika valdkonnas, aga ka mujal tegevad inimesed teavad, et tööpäev võib jalgadele väga kurnav olla. Seda peetakse paljude ametitega paratamatult kaasas käivaks nähtuseks. Tegelikult on vägagi palju võimalik ära teha kvaliteetsete ja õigesti valitud jalanõude kandmisega.

Saksamaal üle 80 aasta tagasi tegevust alustanud ning just sisejalanõude arendamisele ja tootmisele spetsialiseerunud Abeba on nüüdseks suurima valiku ja parimate ESD-jalanõude tootja Euroopas. Tegemist pole vaid kaunikõlalise kaubamärgiga, vaid päriselt oma tootmise üle kontrolli omava ettevõttega, kelle eesmärk on mugavate, vastupidavate ja nägusate sisejalanõude valmistamine.

Üks on kindel, jalanõud peavad hästi istuma

Abeba kauakestev anatoomiline toestus kombineerituna eri vormidega annab võimaluse valmistada mugavaid ja hästiistuvaid jalanõusid, mis sobivad erinevate jalakujudega.

Korralik libisemiskindlus kohustuslik

Abeba jalanõude välistaldade jaoks spetsiaalselt välja töötatud erinevad mustrid ja materjalide kombinatsioonid tagavad väga hea libisemiskindluse mistahes põrandapinnal. Nii väheneb jalavääratuse või libisemise tagajärjel kukkumise risk. 40 protsenti töökeskkonnas juhtunud õnnetustest on libisemise tagajärjel kukkumised. Põhjusena aga ei esitata libisemist, vaid kukkumist. Näiteks luumurd kukkumise tõttu.

Ohud erinevad töökeskkonniti. See, mis sobib hästi betoonpõrandal kandmiseks, pole parim valik keraamilisele plaadile või õlistesse tingimustesse.

Jalanõude talla kulumisega väheneb harilikult ka libisemiskindlus. Abeba suudab hoolikalt valitud kvaliteetsete materjalide ja spetsiaalsete tehnoloogiate abiga säilitada taldade libisemiskindluse ka pool aastat pärast esimest kandmist.

Ka sisu loeb

Vahetatavad sisetallad ja hingav antibakteriaalne vooder hoiavad jalanõude sees tervislikku mikrokliimat. Peale selle on Abeba sisetaldadel pehmendav toime kogu sisetalla ulatuses. Abeba jalanõudesse saad panna ka enda ortopeedilised sisetallad.

Kvaliteetsed Euroopas toodetud ABEBA sisejalanõud on saadaval TAMREXi kauplustes ja TAMREXi e-poes.