Taskulambid pole olnud kunagi nii võimsad kui praegu

Tihe matkamise, sportimise ja muul viisil õues seiklemise aeg on kätte jõudnud! Pole oluline, kas naudid ekstreemsporti üksinda või korraldad lõbusaid perematku – päeva lõpuks on tähtis hea valgustus!

Hea taskulamp, ratta- või telgilamp on asendamatud abivahendid nii koduses majapidamises, jalgrattasõidul, matkal, jahil, kalal, aga ka kaitsejõududes professionaalseks kasutamiseks.

Tänapäevased tehnoloogilised arengud on taskulambist teinud multifunktsionaalse, ent käepärase vahendi. Nii nagu kogu elektroonika muutub üha väiksemaks, mahutatakse nüüd ühte pisikesse taskulampi väga suured võimsused, pikk eluiga ning rohked lisafunktsioonid.

Kuigi nimetame neid jätkuvalt taskulampideks, võiks omadusi ja valgusviljakust silmas pidades anda neile hoopis käsiprožektorite nime - 1000-luumenilise võimsuse juures kõigest 2,5 cm läbimõõduga, 13 cm pika ja 77 grammise toote kohta tahaks tugevamat sõna kasutada.

LED ei ole võlusõna

LED-elemendi olemasolu iseenesest ei ole veel taskulambi võimsuse garantii. Kaubandusvõrk on täis LED-taskulampe, mille valgusvõimsus ei ületa sadat luumenitki.

Kui veel seitse aastat tagasi räägiti valgustugevust silmas pidades maagilisest 100 luumeni piirist, siis täna on väiksemad ja kompaktsemad taskulambid saavutanud juba umbes 1000-luumenilise valgusviljakuse. Suuremate taskulampide puhul võib see küündida juba üle 3000 luumeni. Vanema põlvkonna halogeen- ja xenoonlampide puhul mõõdeti valgusvihku hädistes kümnetes meetrites, kuid tänastel parimatel, ent kõigile kättesaadavatel Fenix taskulampidel võib valgusvihk küündida juba üle 900 meetri.

Oluline on lambi koostekvaliteet

Odavate ning ajale jalgu jäänud komponentide kasutamise lõpptulemus on keskpärane või vilets taskulamp, olgugi et LED-elemendiga. LED-elementide kasutamisel järgivad maailma juhtivad tootjad ka muude komponentide sobivust ja kvaliteeti. LED-elementide eripäraks on asjaolu, et mida jahedam on element ise, seda suurem on tema valgusviljakus ning pikem eluiga. Taolise tulemuse saavutamiseks on Fenix oma taskulampidele taganud korraliku jahutuse. Täpse valgusvihu saamiseks on Fenix taskulampide läätsed ja reflektor valmistatud üksnes parimatest saadaolevatest materjalidest, mis omavahel ka kokku sobivad.

Funktsionaalsuse tagab kvaliteetne elektroonika

Sageli kahaneb koos patareide või akude tühjenemisega ka taskulambi valgusviljakus. Fenix taskulampidel on aga valgusviljakuse stabiilsus viimse hetkeni tagatud. Kuna valgusviljakusel ja tööajal on otsene seos, kasutab Fenix uusimat tehnoloogiat, mis põhineb erinevatel režiimidel: madala valgusviljakuse ja väga pika tööajaga režiimid ning kõrge valgusviljakusega lühema tööajaga režiimid. Lisaks erinevatele võimsusastmetele on saadaval ka SOS ja STROBO režiimiga lampe.

Valgustus vastavalt vajadusele

Erinevatel taskulampidel on kasutajale väga erinev praktiline väärtus. On kasutajaid, kellel vaja valgust kaugele ja kitsalt, teistel aga lähiümbrusesse, kuid laia valgusvihuna. Teatud tegevused eeldavad, et taskulambi kasutajal peavad käed vabad olema – sellisel juhul tuleks eelistada pealampe.

Spetsiaalsed rattalambid valgustavad üheaegselt nii ratta ette kui ka kaugemale teepinnale.

Rasketes tingimustes kasutaja peaks vaatama, et taskulamp oleks pritsme- ja veekindel ning kestaks ka põrutusi.

Tavakasutaja kodus, suvilas või autos vajab teistsugust valgustust kui matkaja või sportlane seiklusretkel.

Professionaalid seevastu, olenevalt valdkonna spetsiifikast ootavad taktikalist laadi taskulambilt ülisuuri võimsusi, väga head löögikindlust ja vastupidavust keerulistes tingimustes (veekindlus jms) ning mitmeid erirežiime ja lisavarustust.

Eilne ulme on täna hariliku matkaja igapäevane abivahend. Äärmiselt põnev ja kiire tehnoloogiline areng jätkub ning vaid tipptegijad suudavad sellega sammu pidada.

Võimsad, vastupidavad ja funktsionaalsed Fenix lambid saad TAMREXi kauplusest. Loe lisainfot e-poes või küsi kaupluses valikut näha.