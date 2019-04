Unusta tüütud paelad! Võta Boa® kiirkinnitusega jalanõud

Miks eelistada harilikele, paeltega seotavatele turvajalanõudele BOA® kinnitussüsteemiga jalatseid? Põhjuseid on mitu ja need on kindlasti kaalumist väärt. Boa® lisab jalanõudele kasutusmugavust, vastupidavust, funktsionaalsust ja ohutust. Juba BOA® olemasolu jalanõudel kõneleb iseenesest nende heast kvaliteedist.

Lihtne kasutada

BOA® kinnitussüsteemiga jalanõude jalga fikseerimine ja vabastamine on kiire ning lihtsamast lihtsam. Pane jalanõud jalga, vajuta Boa® ketas alla ning keera seda jala väliskülje poole seni, kuni jalatsid on kindlalt fikseeritud. Tööpäeva lõpus tõsta ketas üles, Boa® tross vabaneb koheselt ja saad jalanõud jalast ära võtta.

Tamrex

Üks suurus ei sobi kõigile – vali oma suurus

Mikro-reguleeritav Boa® ketas on sedavõrd väikese sammuga, et võimaldab igaühel, mistahes jala suuruse või kuju puhul, eriti peent ja täpset häälestust. Olles jalanõud paika saanud, võid terve päeva muretult toimetada, ilma et kinnitus vähimalgi määral järgi annaks.

Jalanõude kasutusaja pikkune garantii

Boa® kiirkinnitus on ülimalt vastupidav, sellele kehtib terve turvajalanõude eluaja kestev garantii. Kulumiskindla nailoniga ümbritsetud tugevat roostevabast terasest trossi pole võimalik palja käega katki tõmmata. Need teenivad sind kindlalt ka kõige äärmuslikemas oludes. Cofra turvajalanõudel on ka spetsiaalsed tugevad aasad, kust Boa® tross läbi jookseb.

Boa® kiirkinnitust on testitud tolmuses, mustas, külmas ja märjas keskkonnas. Teste tehakse nii laboris kui ka päris tööd tehes. Üle 350 testisiku üle maailma kõige erinevamatelt elualadelt testivad iga päev Boa® erinevaid kinnitussüsteeme. Boa® ei vea alt, vaid peab vastu ka kõige raskemates tingimustes. Väga kerge, kulumis- ja löögikindel Boa® kinnitus kestab jalanõude eluaja üle.

Boa® tagab jalanõude kvaliteedi

Boa® kiirkinnitus jalanõudel on teatud mõttes lisa kvaliteedigarantii, sest patenteeritud süsteemi lubatakse kasutada vaid neil jalanõudel, mis läbivad Boa Technology Inc. enda testid ja range kvaliteedikontrolli. Koostööd tehakse vaid parimatega, muutes väga hea toote veelgi suurepärasemaks. Nagu spordi- ja vabaaja toodete puhul, nii ka töö- ja turvajalanõude puhul Cofra’ga. Kehvadele turvajalanõudele ei anta luba Boa® süsteemi kasutada. Niisiis, ostes Boa® kinnitusega jalanõud, võid olla kindel, et tegid õige valiku!

Ohutus

Üheks oluliseks Boa® eeliseks on ohutus, mille tagab lahtiste paelte puudumine. Olles Boa® kinnitussüsteemi fikseerinud, ei tule see tööajal lahti ega sea sind ohtu.

20 aastat arendust

Boa® kinnitussüsteem sai alguse kaks aastakümmet tagasi Ameerika Ühendriikides Rocky mäestikus, kui lumelaudur, surfar ja ettevõtja Gary Hammerslag otsustas enda elu kirgliku sportlasena lihtsamaks muuta. Lumelauasaabaste tülikas ja aeganõudev jalga panemine tuli teha kiiremaks, kindlamaks ja mugavamaks. Võttes kasutusele teadmised ja oskused oma varasemast elust meditsiiniliste seadmete valmistamisel, sündisidki esimesed prototüübid. 2001. aastal tulid müügile esimesed Boa® kinnitussüsteemiga lumelauasaapad koostöös selliste tunnustatud brändidega nagu K2 ja Vans.

Täna kasutatakse Boa® kinnitussüsteemi üle 300 koostööpartneri erinevatel toodetel, miljonitel kiivritel, jalanõudel ja teisel kiiret kinnitamist vajavatel toodetel.

Boa® kiirkinnitusega turvajalanõud leiad TAMREXi kauplustest üle Eesti või e-poest www.tamrex.ee.