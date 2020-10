Hapu suitsuanduri hapud tagajärjed

Elusid päästab ainult töökorras suitsuandur. Nagu ka teised elektroonikaseadmed, vananevad suitsuanduridki ajapikku. Aegunud andurid võivad hakata edastama valehäireid või lakkavad töötamast, ilma et teil sellest aimugi oleks.

Kas ka sina ostsid suitsuandurid sel ajal, kui nende olemasolu kodudes 2009. aastal kohustuslikuks muutus? Pane tähele, et möödunud on üle kümne aasta. Kui arvestada sellega, et keskpärase optilise suitsuanduri keskmine eluiga on seitse ja premium-anduril kümme aastat, on kätte jõudnud viimane aeg vanad suitsuandurid laest kokku korjata ning asendada need uute, moodsamate ja parema funktsionaalsusega suitsuanduritega.

Teadlikkus = PÄRIS ohutus

Oleme rahvana saanud vahepeal rikkamaks ja targemaks, oleme teadlikumad peremehed ja perenaised nii oma kodus kui ka oma riigis üldisemalt. Oskame ja saame endale lubada PÄRIS ohutust. Pole kahtlustki, et sellised ohutusseadmed, millelt ootame kaitset iseenda, oma pere ja töötajate elule, pole kokkuhoiukoht ning neid ei osteta enam kust iganes nii odavalt kui võimalik.

Samamoodi nagu peame tähtsaks sõidukis olevate turvasüsteemide töökindlust ega oleks nõus sellega, et näiteks auto turvakardinad oleksid kõige odavamad, mis parasjagu saada olid, nii on ka suitsuandurite, vingugaasiandurite ja tulekustutitega. Piisav hulk traagilisi õnnetusi mitmetes Eestimaa peredes on liigagi suur ohver teadlikkuse suurendamiseks ühiskonnas. Valus tõde on aga see, et need on toimunud ja iga täiskasvanu ülesanne on hoolitseda selle eest, et midagi niisugust ei juhtuks tema enda, laste ega vanematega.

Suitsuandurid päästavad elu, pulberkustuti vara

Tuleohutus on kodus täielik vaid piisava hulga suitsuandurite ja parima võimaliku tulekustuti olemasolu korral. Üks ilma teiseta on poolik: suitsuandurita hukkuvad inimesed, tulekustutita hävib vara.

Suitsuanduri ülesanne on sekunditega põleng avastada (selleks paigalda suitsuandur igasse magamistuppa, elutuppa ja esikusse) ning teavitada ohust ruumis olijaid, kes õue joostes oma elu päästavad. Olenevalt tulekahju iseloomust võib juba 3–4 minuti möödudes olla selles ruumis viibimine eluohtlik. Tulekustuti puudumisel polegi suurt midagi muud teha kui kutsuda päästjad ja vaadata, kuidas kogu maine vara tuleroaks saab.

Töökorras tõhusa pulberkustutiga on võimalik vaid mõne minutiga üsna suur põleng oma jõududega summutada, seega suurem osa kodust ja varast päästa. Pole teada, kui kaua läheb päästjatel aega kohalejõudmiseks. Kas elad päästekomando vahetus läheduses või kümnete kilomeetrite kaugusel lähimast? Kas liiklusolud on soosivad või on päästjatel oht ummikusse jääda? Kas elad kergesti leitavas ja ligipääsetavas kohas või tänavasildid eksitavad ning oht on mitmete tõkkepuude taha jääda? Kõik need ja paljud teised küsimused on väga oluline enda peas läbi mõelda. Sest selle järgi on näha, kui palju ja kui heal tasemel varustus võiks olemas olla.

Honeywelli suitsuandurid ja Tamrexi premium-pulberkustuti



Üle 40-aastase kogemusega tuleohutusettevõtte Tamrex Ohutuse OÜ asjatundjad ei jäta palju valikuid. „Kui miski on parim, saab see olla vaid üks“, teeb staažikas Tamrexi tuleohutusosakonna juhataja Margus Oberschneider hea anduri otsimise väga lihtsaks. „Soovitan Euroopas toodetud Honeywelli kvaliteetandureid, mis on töökindlad, funktsionaalsed, pika kasutus- ja garantiiajaga, kerged kasutada ning hooldada. Honeywelli suitsuanduritel on kümneaastane eluiga, mis on täies ulatuses tootja garantiiga kaetud ja kümne aasta jooksul ei pea ühtki tülikat patareivahetusoperatsiooni ette võtma. Väga kasutajasõbralik ja mugav lahendus,“ täpsustas Oberschneider.

Sama konkreetne on Oberschneider tulekustutit soovitades: „Tamrexi 6-kilone premium-pulberkustuti on see, mis peaks olema igas Eestimaa kodus ja ettevõttes. Selle töömaht on võrdne harilike 12-kiloste pulberkustutitega, selle sees on parim pulber, selle voolik on valmistatud kvaliteetsest kummisegust, kõik selle kustuti küljes on võrreldes teiste meil müüdavate pulberkustutitega parem. Selle eluiga on 30 aastat või enamgi ja omalt poolt anname kümneaastase garantii.“

Ära unusta vingugaasiandurit



Oberschneider toonitas, et suitsuandurid tuleb panna elutuppa, esikusse ja igasse magamistuppa. Kodudes, kus esineb mistahes põlemisega seotud seade, nagu ahjud, kaminad, gaasiboilerid vms, on vältimatu ohutusseade juba varem mainitud tootja Honeywell vingugaasiandur. Pulberkustuti asukoht olgu kõikidele pereliikmetele teada ja kergesti ligipääsetav. Nutikas oleks kogu perele tulekustuti kasutamine selgeks õpetada. Suurepärase võimaluse annavad suviti Eestimaa eri paigus päästeameti ja vabatahtlike päästjate korraldatavad ohutuspäevad.

Tamrexi 19 kauplust üle Eesti on toonud esmaklassilise ohutuse kõikjale ja kõik vajaliku saab koju tellida diivanilt tõusmata.