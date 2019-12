Ikka veel külmetad? Meil on ju Woolpower

Mõned aastad tagasi oli Woolpower Eestis veel üsna tundmatu rõivabränd. See on nüüdseks muutunud. Täna pole enam ühtki vabandust, miks talvel õues külm peaks hakkama.

Woolpower sobib meile, eestlastele, imehästi. Meile meeldib praktiline, mugav ja kauakestev toode. Meile on oluline asja sisu ja tuum. Me ei lase säraval fassaadil kergesti enda pead segi ajada ja meil on raha, et maksta parima võimaliku kvaliteedi eest.

Meile kohutavalt meeldib õues olla, meeldib metsas uidata, kalal käia ja lastega pikad matkad maha kõndida. Meile meeldib, kui selleks on parim võimalik varustus. Mis toetab ja kaitseb meid.

Woolpoweri meriinovillased riided on algusest lõpuni – kanga kudumisest kuni valmisriideni – tehtud siinsamas Põhjamaal, meist mitte väga kaugel Rootsis Östersundis. Ettevõtte kaks omanikku, vennad Daniel ja Adam Brånby, jätkavad oma isa 1969. aastal alustatud tööd. Tõik, et rõivad tõesti valmivadki Skandinaavias, on täna üsna haruldane.

Östersundi tehases kootakse masinatel ringselt valmis kereosad, varrukate, püksisäärte ja sokkide pikad torud, mis kuuma puhta veega parajaks pestakse. Nõnda on riided vähemate õmblustega ja see omakorda annab juurde nii mugavust kui vastupidavust. Samuti tekib nii vähem tootmisjääke.

Kõik riided valmivad kogenud ja oma ameti üle siirast uhkust tundvate meistrite käe all. Igale tootele kinnitatakse nimesilt, millelt näed, kes on sulle kampsuni teinud. See on õmbleja isiklik garantii ja kvaliteeditaseme kinnitus.

Kui tavaliselt liigub valmiv riideese ühe õmbleja juurest teise juurde ning igaüks teeb oma masinal hommikust õhtuni ühte ja sama monotoonset liigutust, siis Woolpoweris on asjad korraldatud teisiti. Seal liigub õmbleja ühe masina juurest teise juurde, kampsun kaasas ja teeb päeva jooksul mitmeid erinevaid liigutusi. Töö on vaheldusrikkam, ei tekita sedavõrd stressi ja hea tulemuski ei lase end kaua oodata.

Kvaliteetne meriinovill saabub Woolpowerisse Lõuna-Ameerikast. Sealsetes hoolega kontrollitud loomasõbralikes farmides saavad meriinolambad aasta läbi õues liikuda ja värsket rohelist ninaesist nautida. Nende lammaste karv läigib sõna otseses mõttes, villakiud on pikad peenikesed ja rohkete krussidega. Sellisest lõngast valmistatud riided ei torgi ka kõige villakartlikumat ning hoiavad paremini sooja. Samuti on sealses piirkonnas vähe villas pesitsevaid parasiite, mistõttu ei tehta loomadele väga piinarikast kirurgilist protseduuri (ingl. k muleising). Selle käigus nülitakse elusate lammaste tagakehalt vill ja nahk, et poleks kasvupinda haigusi tekitavatele bakteritele.

Woolpoweri riided teenivad sind kaua, kui oled hea peremees. Aja jooksul märkad, et riie muutub topiliseks, kuid sellele on lihtne seletus. Sinu kampsun on tehtud naturaalsest villast, mida pole läbi harjatud. Woolpower on riiete funktsionaalsuse seadnud esikohale ning kutsub üles toppide üle hoopis uhkust tundma, sest kanga omadusi ei mõjuta need küll karvavõrdki. Keda topid häirivad, saab need aeg-ajalt ise topieemaldajaga üle töödelda. Woolpower on riiete pealiskihti lisanud näpuotsaga sünteetikat, see tagab rõivaeseme pikema eluea.

Ära pese oma Woolpowerit liiga sageli, sest villa looduslik antibakteriaalsus ei lase bakteritel selles vohama hakata. Harilikult piisab värskes ja niiskes õhus tuulutamisest. Kui aga tunned, et on aeg oma kampsun ära pesta, tee seda 60 kraadi juures ja lanoliini sisaldava pesuainega. Nii saab riie korralikult puhtaks ja selle omadused toidetud. Ära karda, Woolpoweri riided ei tõmbu kokku. Väldi kuivati ja pesupehmendaja kasutamist, Woolpoweri riided on niigi pehmed ja mõnusad.

Woolpoweril on võrreldes teiste meriinovillaste rõivastega veel üks omapära – Ullfrotte villafrotee. Meriinovillane lõng kootakse froteekangaks, mis on ühelt poolt sile, teisalt aasaline. Aasad moodustavad kanga ja naha vahele väikesed taskud, kuhu mahub palju sooja õhku. See vähendab kokkupuutepunkte, mille kaudu kehasoojus kanga kaudu eemalduda saaks. Just seetõttu on Woolpoweri tooted nii soojad – veel soojemad kui välja paistavad. Ja need hoiavad sooja ka märjana. Vill suudab niiskust endasse imada kuni 30% omaenda kaalust, tundumata katsudes märg. Niisiis on villane riie suurepärane vahelduva aktiivsusega tegevuste harrastamiseks külmas. Näiteks võid jooksuringilt tulles jääda oma naabriga juttu puhuma. Me eestlastena võiksime üleaedsetega paremaid suhteid hoida.

Woolpoweri kampsunid koosnevad 80% õhust, kvaliteetsest meriinovillast ja veidikesest sünteetikast, et saaksid riietest kauem rõõmu tunda.

Igal heal asjal on ka omad riskid. Oht on sattuda sedavõrd vaimustusse, et ainus, mida kahetsed, on see, et ei saa endale kõike Woolpoweri kataloogist lubada. Ilm on iga päev pisut erinev ja Woolpoweri tooted annavad lõputult kombineerimisvõimalusi.

Minul on kümmekond Woolpoweri riiet olemas ja koguaeg kasutuses: kontoris, kodus ja jooksutrennis