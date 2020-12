Kaitse käsi külma ja niiskuse eest

Õrn käenahk võib saada külmakahjustusi juba vähese õues oldud aja jooksul. Selle tunned ära kui käenahk ketendab, punetab, on valulik või lausa katki. Soojad, vastupidavad ja mugavad kindad kuluvad talvel kõikjal marjaks ära: autos, kodus, tööl, suusarajal, kelgumäel ja tänaval!

Mõne jaoks on kinnaste kandmine vältimatu osa igapäevatööst. Teised aga vajavad kaitset trenni tehes, lastega õues käies või hommikuti autot lumest ja jääst puhastades. Aga väliste kodutööde või hobidega tegelemine nõuab hea varustuse kasutamist.

Küsimus pole vaid selles, et külmetavate kätega lihtsalt ebamugav on, vaid ka käe heas tervises. Külma saanud käe nahk praguneb tihti ning see võib viia põletiku ja ebameeldiva valuni.

Kõige laiem valik talvekindaid on kahtlemata TAMREXi kauplustes. Samuti saab sealt vastused küsimustele, mis kinnaste valikul ikka ja jälle kerkivad. Varustades väga laia tegevusvaldkondade ampluaad kinnastega, alates lihtsatest töödest kuni väga keeruliste taktikaliste aladeni välja, on TAMREXist saanud selle ala tugev ekspert. Järgnevalt mõned nõuanded, kuidas endale head kindad valida.

Soe Thinsulate® vooder

Eelkõige on head talvekindad soojad. On ju külmetavad käed peamine põhjus, miks kindaid talvel üleüldse vajame.

Otsi Thinsulate® märgisega talvekindaid. See annab kindla teadmise, et kinnas tõesti väga hästi sooja hoiab. Sellise omaduste komplektiga (kerge, õhuke ja soe) materjali nagu Thinsulate® pole seni keegi suutnud järele teha. Poes tasub klienditeenindajalt küsida, kui paksu Thinsulate® on ühel või teisel kindamudelil kasutatud. See võib olla G20, G40, G60, G80, G100 G120 jne. Mida suurem number, seda paksem materjal ja seda soojemad kindad.

Väga soojad kindad on vahel ka topelt voodriga, kus Thinsulate®’le lisatakse fliisvooder. Tasub teada, et iga fliismaterjal ei ole veel Thinsulate®, odaval fliisil ja ehtsal Thinsulate®’il on väga suur vahe. Kuigi need näpuvahel sarnased võivad tunduda. Kui tootel on kasutatud Thinsulate®, on see alati vastavalt ka märgistatud.

Mugavus

Head kindad on mugavad. Eriti kui kasutad kindaid pikka aega järjest. Kui lased oma käe vabalt rippu, märkad, et sõrmed ja peopesa ei ole tikksirged, vaid kergelt kaardus. Samuti näed, et pöial ei ole sõrmede rivis, vaid asetseb sõrmerivi vastas, peopesa pool. Mugav kinnas on just niisuguse lõikega, mis sellist käe loomulikku kuju järgib.



Head ja mugavad kindad tunned ära „istutatud pöidla“ järgi, see tähendab, et pöial on eraldi külge õmmeldud. Mugavust lisab ka erinevate tekstiilide kasutamine erinevates piirkondades. Elastne ja veniv kangas käeseljal või sõrmede vahel (kus liikuvus ja hingavus olulisemad), vastupidav peopesas (et kannataks hõõrdumist), nutikas sõrmeotstes (et puutetundlikku ekraani kasutada), hingav peopesas või käeseljal (et liigne soojus välja lasta), sile ja pehme pöidlal (et nina pühkida) jne.

Hoolikalt valitud nahk

Head talvekindad võivad olla õhukesest, pehmest, kuid vastupidavast kitsenahast, tugevamast loomanahast, kvaliteetsest PUst, sünteetlisest nahast või hoopis kaetud lateksvahu vms sünteetilise ainega.

Kitsenahk on õhuke, pehme ja sealjuures väga vastupidav. Kitsenahast kinnas kohandub oma käega väga hästi (väga hästi tuntav just voodrita kinnaste puhul). Kitsenahal on looduslik vetthülgav toime, see hingab hästi ja jätab väga hea puutetundlikkuse.

Loomanahk on kitsenahast veidi paksem ja kannatab hõõrdumist veelgi paremini, kuid pole enam nii puutetundlik kui kitsenahk. Loomanahk on samuti vetthülgav ja hingav.

Seanahast kindad on veidi jäigemad kui looma- või kitsenahast kindad, puutetundlikkus veelgi väiksem, vetthülgav toime pisut nõrgem (nahal suuremad poorid ja vesi tuleb kiiremini läbi).

Naha kvaliteeti näitab kategooriamärgis C, B, AB, A või parima kvaliteediga A+ klass. Erisus tuleneb muuhulgas sellest, milliselt kehaosalt nahk võetakse ning kas kasutatakse ka vigastatud nahka. Nii nagu inimestegi nahk pole veatu, saab ka loom elu jooksul vigastusi ja kriimustusi, millest jäävad armid või märgid järgi ning mis võivad hiljem osutuda nõrgaks kohaks. Parima kvaliteediga A+ klassi nahk on hoolikalt valitud kõige vastupidavam ja tervem nahk. Oluline on teada ka seda, kas tegemist on täisnahaga – nahk fileeritakse kaheks või vahel koguni kolmeks ning kasutatakse keskmist või sisemist osa, mille omadused on kehvemad kui pealmisel täisnahal.

Tõhus ja kvaliteetne PU on samuti väga hea talvekinda valmistamise üks võimalusi. Tasub valida selline, millega saab ekraane kasutada ning soovitatavalt reljeefne, sest see tagab head haardeomadused

Funktsionaalsus

Kinda peamine funktsioon on käte kaitsmine, olles seal juures mugav, töökindel ja nägus. Käsi saame kaitsta külma, niiskuse, mustuse, hõõrdumise, sisselõigete, torgete jms eest. Seega vastavalt oludele tuleks valida kinnas, mis oleks veekindel, sooja voodriga, kohatiste tugevdustega (mis kaitseks hõõrdumise eest), rohkete helkurribadega (mis aitaks pimedas enam silma torgata) või spetsiaalne kemikaalikinnas sinna, kus selline oht esineb.

Pole olemas universaalseid kindaid, mis sobivad kõikjale. Kinnaste valik sõltub sellest millistesse tingimustesse minnakse, mida seal tehakse ja kui kaua. Mõistlik on koju, tööle või autosse soetada mõned erinevad kindapaarid, mida erinevate tegemiste juures kanda saaks. Olemas võiksid olla ekstra külmadesse tingimustesse väga soojad talvekindad, veidi õhemad talvekindad pehmemaks talvepäevaks, õhukesed voodrita kitsenahast kindad, väga hea puutetundlikkusega sünteetilise kattega kindad ja pakk ühekordseid kindaid. Sellise valikuga peaks saama väga mugavalt enamik töid/tegemisi tehtud.

TAMREXi kaupluste märkimisväärne kett teeb head kindad kergesti kättesaadavaks üle kogu Eesti. Külastage e-poodi www.tamrex.ee või tulge ise kohale ja proovige kindaid kohapeal.