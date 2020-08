Kui kisub viludaks, võta nägus ja toimiv pusa

Jahedamad hommikud ja õhtud sunnivad oma kampsuneid ja pusasid revideerima. Kvaliteetne pusa, fliis, meriinovillane kampsun või dressipluus on asendamatu rõivaese, mille funktsionaalsusesse tasub investeerida, sest see leiab kasutust peaaegu läbi kogu aasta.

Talvel kolmekihilise riietumise vahekihina, muul ajal väliskihina, mil pusa funktsioon on pakkuda kaitset jaheduse ja tuule eest. Millest räägitakse, kui juttu tuleb kvaliteetsest pusast. Järgnevad mõtted aitavad eraldada terad sõkaldest.

Isolatsioon ja hingavus

Hea pusa suutlikkus paras kogus kehasoojust endas hoida on jahedamal ajal tähtis omadus. Isolatsiooni kõrval ei tohi unustada aga hingavust. Vähegi aktiivsemalt tegevusse asudes ei lase higistamine end kaua oodata, seega on oluline hea tasakaal isolatsiooni ja hingavuse vahel. Tänapäevased tehnoloogiad ja uudsed materjalid aitavad seda saavutada sel moel, et keha on soojas, kuid kanga hingavus laseb üleliigse soojuse riiete vahelt välja.

37,5® tehnoloogia reguleerib mikrokliimat

37,5® tehnoloogia ülesandeks on tagada tõhus õhuvahetus ja tegeleda niiskusjuhtivusega. Sellise tehnoloogia kangaid kasutavad nii suuremad spordi- ja vabaajariiete valmistajad kui ka tippklassi tööriiete tootjad.

37,5® tehnoloogial põhinev kangas sisaldab looduslikke kookospähklikoortest ja vulkaanilistest mineraalidest valmistatud aktiivseid osakesi, mis esmalt püüavad kinni ja seejärel juhivad eemale higistamisel tekkiva niiskusauru. Need aktiivsed osakesed suurendavad kanga pinda 800% ja tekitavad unikaalse liikumisjõu, mis suunab niiskuse eemale. Jõu, mis aktiveerub siis, kui kehatemperatuur tõuseb.

Kerge, hingav ja kiiresti kuivav 37,5® tehnoloogiaga valmistatud pusa sobib hästi väliskihiks just praegu jahedamal hommikul või õhtul ning vahekihiks talvel

Meriinovilla looduslikud omadused

Looduslikult funktsionaalne meriinovill on väga tõhus. Woolpoweri meriinovillane kampsun on pehme, soe, hingav ja väga hea niiskusimavusega. Kusjuures see suudab imada niiskust 30% omaenda kaalust, olemata seejuures niiske või märg. Kusjuures vill hoiab sooja ka siis, kui märjaks saab. Kvaliteetne meriinovillane kampsun on hea kasulik investeering paljudeks aastateks ning pakub kandmisrõõmu läbi kogu aasta. Selle hooldamine on minimaalne ja kerge, sest vill ei võta higistamisest tulevat lõhna külge ning on antibakteriaalne.

Tuulekindel fliis

Väga mugav, hästiistuv, mõnus ja pehme riideese jääb oma olemuselt softshelli ja pusa vahele. Seest tuulekindla membraaniga Snickers Workwear fliis on hea hingavusega kerge kehakate, mis sobib hästi siis, kui jope jaoks on ilm liiga soe, kuid ainult kampsuni kandmiseks liiga tuuline. Sellest rõivaesemest on saanud paljude funktsionaalse riietuse austajate suur lemmik.

Sobiv lõige ja õige suurus

Kehad on erinevad ja sageli jääme eriarvamusele selles, mis tundub seljas mugav ja näeb hea välja. Niisiis tasub enne ostuotsust proovida erinevaid mudeleid ja erinevatest materjalidest pusasid. Sealjuures liigutada käsi ja proovida, kuidas pusa kehaga kaasa liigub. Sõltumata lõikest on oluline valida ka õige suurusnumber, see tagab ettenähtud funktsionaalsuse ja ohutuse.

Funktsionaalne disain

Lukk annab mikrokliima reguleerimiseks lisavõimaluse. Kapuuts kaitseb pead ja kaela ning pöidla-aasad on mugav lahendus, mis hoiab varrukad kindlalt paigal.

Funktsionaalsed taskud võimaldavad kõike vajalikku kaasas kanda ning erinevad kangatüübid erinevates kohtades aitavad vastavalt vajadusele kindlaid kehapiirkondi kaitsta, ventileerida või isoleerida.

Kõrge krae, mis korralikult ümber kaela hoiab on haruldane, liiga sageli on kraed laiad ega paku oodatud kaitset. Hea krae kaitseb tuule eest ja takistab kehasoojusel kaela juurest väljumast.

TAMREXi kauplustest üle Eesti või e-poest leiad suurepärase valiku erinevaid pusasid, lisaks meeldiva ja asjatundliku teeninduse.