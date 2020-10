Parim tehniline pesu trenni või tööle

Tehnilise sooja pesu peamine ülesanne on külmades tingimustes aktiivse tegevuse harrastaja nahapinna kuivana hoidmine. Ei ole vahet, kas tegeled parajasti spordiga, teed tööd või hullad lastega kelgumäel.

Sooja pesu valik sõltub mitmest asjaolust: tegevuse aktiivsustasemest, kestusest, ilmastikuoludest, aga ka pesukandja isiklikest eripäradest.

Puuvillane T-särk ei sobi!

Kõige halvem valik aluskihiks on puuvillane särk. Puuvill on küll looduslik ja nahasõbralik materjal, kuid külmal ajal aktiivse tegevusega aluskihina kandmiseks kõige ebapraktilisem. Puuvillane särk hoiab niiskust väga kaua endas, kuivad terve igaviku ja märg asi keha vastas tähendab peatset külmetumist. Märg keha jahtub 20 korda kiiremini kui kuiv keha!

Hea niiskusjuhtivusega pehme pesu

Külmetumise vältimiseks tuleb nahapind kuivana hoida. Seda aitab tagada unikaalsest sünteetilisest materjalist valmistatud kiiresti kuivav ja keha vastas pehme tehniline pesu, mis juhib niiskuse kehapinnalt ära järgmisesse riidekihti. Nii püsib nahk kuiv ja keha ei jahtu maha. Sooja pesu proovides vali selline suurus, et pesu liibuks ümber keha, siis toimib see kõige tõhusamalt.

Funktsionaalne

Väga hea pesu on funktsionaalne ehk täidab mitut ülesannet. Pesu erinevatel koestruktuuridel on erinevad funktsioonid. Näiteks suurte lihaste kohal, õlgadel ja neerude peal võiks pesul olla paksem kude, mis isoleeriks ning toestaks. Seevastu enam higistavates piirkondades (kaenlaalused, selg, rind, kubemepiirkond) tuleb tagada parem ventilatsioon, mille annab hõredam kude. Ka erinevad kehaosad täidavad erinevat ülesannet, mistõttu tuleb neid ka vastaval moel kaitsta.

Tamrex

Snickers Workweari FlexiWork pesu

Vähe õmblusi

Mugav ja hea pesu on minimaalsete õmblustega. Tegus liikumine tekitab mitmeid hõõrdekohti keha ja rõiva kokkupuutel, seetõttu tasub valida pesu, kus puuduvad pikiõmblused või on need nutikalt pisut eemale juhitud.

Keha järgiv disain

Väga hea pesu on elastne ja keha loomulikku kuju järgivate lõigetega. See aitab pesul tihedalt ümber keha liibuda ja täita segamatult oma ülesandeid. Väga head pesu ei märka seljas, see peaks kohanduma kehaga ja tunduma nagu teine nahk.

Kanga pehme sisepind

Mitmeid tunde kestev intensiivne liikumine seab ekstreemsed tingimused kõigele, mis nahaga kokku puutub. Aja möödudes hõõrub juhuslikust kangast pesusärk õrnad kohad valusaks. Leidub üksikuid tootjaid, kelle pesu kiidetakse lisaks kõigele eelnevale ka selle omaduse pärast.

Vastupidav

Snickers Workweari FlexiWork pesu on väga vastupidav nii pesemisele kui ka hõõrdumisele. Pese seda 60 kraadi juures, nii saad lahti ka ebameeldivast lõhnast ja bakteritest, mis 30–40 kraadi juures veel ei hävine – ning aastate möödudes avastad rõõmuga, et pesu näeb ikka veel uueväärne välja!

