PUUST JA PUNASEKS: põhjalikult vingugaasist ja vinguandurist!

Vingugaasi olemasolu ruumis pole võimalik kuidagi teisiti tuvastada kui ainult spetsiaalse vingugaasianduriga. Vinguhaisu pole olemas, sest vingugaasil pole lõhna, samuti me ei näe seda. Kui sinu kodus on vingugaasilekke oht, paigalda kindlasti vingugaasiandur!

Kontrolli ka oma eakate vanemate kodusid ning aita neilgi kvaliteetsed ja töökorras andurid õigetesse kohtadesse paigaldada.

Kümned juhtumid vingumürgituse tagajärjel traagiliselt hukkunud lastest ja täiskasvanutest on kaasa toonud seadusetäienduse, mille kohaselt nõutakse vingugaasianduri paigaldamist nendesse eluruumidesse, kus on korstnaga ühendatud gaasiseade. Eelkõige on sellisteks seadeteks gaasil töötavad veesoojendid ja gaasikatlad.

Valminud on ka seaduse eelnõu, mis muuhulgas teeb vingugaasianduri kohustuslikuks kõikides eluruumides, kus asub põlemisprotsessiga seotud seade (nagu ahjud ja kaminad). See jõustub 2022. aastal.

Kuidas tekib vingugaas?

Vingugaas tekib mittetäielikul põlemisel, tavaliselt hapnikuvaeses keskkonnas. Vingugaasi tekitab liiga vara suletud ahjusiiber, halva tõmbega gaasiboiler, valesti reguleeritud gaasipliit, garaažis töötav automootor või grillahi.

Lõhnatu ja värvitu vingugaas on raskesti märgatav. Mürgistuse saanule tundub sageli nagu algaks viirushaigus. Sümptomid sarnanevad külmetusele, aga kulgevad ilma palavikuta – kergema vingumürgituse puhul nõrk peavalu, iiveldus, oksendamine, väsimus, kuid raskemal juhul tugev peavalu, unisus, kiire pulss, krambid. Väga suure vingugaasikontsentratsiooni korral lisandub teadvusekadu, seiskub hingamine ja süda lakkab löömast.

Osta korralik vingugaasiandur

Korralik vingugaasiandur on:

Euroopas toodetud

töökindel

pika elu- ja garantiiajaga (7 kuni 10 aastat)

kvaliteetse tundliku sensoriga

erinevate lisafunktsioonidega (vaigistus, ScanApp, IP44, jne)

vaba igasugusest patareide vahetamisest



Sellise omaduste komplektiga vingugaasiandur tagab rahuliku une ja kindla teadmise, et sinu pere on väljaspool ohtu.

Väga hea vingugaasianduri saad Tamrexist. Itaalias toodetud Honeywelli kvaliteetanduris oleva sensori ja toiteallika eluiga on olenevalt mudelist 7 aastat või 10 aastat. Vingugaasianduri pikk eluiga on terves ulatuses kaetud tootjapoolse garantiiga. See on märk sellest, et tootja on kvaliteedis kindel ning vastutab selle eest väga pika aja jooksul.

Patarei kestab 10 aastat

Mugav on Honeywelli vingugaasianduri juures see, et seadme paigaldamise järel ei pea sellega enam suurt tegelema. Neil on vastavalt andurile 7 ja 10 aasta pikkune toiteallikas sees, mida vahetama ei pea ega tegelikult saagi.

Enamike teiste anduritega tuleb kord aastas tegeleda: reageerida sellele, et patarei tühjeneb; osta uus patarei; see paigaldada ja siis omakorda andur uuesti kohale asetada. Väga sageli jääb see protsess üsna pikaks ajaks pooleli ja uue patarei ootel andur seisab kapil ega kaitse samal ajal sinu peret.

Vingugaasiandur niiskesse ruumi – IP44

Mõnes kodus asub gaasiboiler vannitoas. Niiskesse ruumi paigaldatav andur peaks omama vähemalt IP 44 taset. Vannituppa paigaldades tuleb siiski meeles pidada, et seade ei ole veekindel ja see tuleb oskuslikult kasutusjuhendit järgides õigesse kohta paigaldada. Peale duši all või vannis käimist, kui peegel on udune ja niiskustase väga suur, tuleks ruum ventileerida või tuulutada, sest pidev liigkõrge õhuniiskus mõjub kõikidele elektroonikaseadmetele halvasti.

Pereohutus pole kokkuhoiukoht

Ole oma pere ohutust tagavate seadmete valimisel nõudlik ja kriitiline. Vingugaasilekke korral tajuvad halba enesetunnet esimesena kõige nõrgemad: lapsed, vanurid, südame- ja hingamisprobleemidega inimesed, lapseootel naised ja lemmikloomad. Täisjõus tugevale ja tervele täiskasvanule suhteliselt kahjutu vinguannus võib lapsele põhjustada raskete tagajärgedega mürgitust.

Toidupoest saiariiuli kõrvalt haaratud andur ei pruugi olla parim valik vaatamata meelitavalt odavale hinnale. Odaval hinnal on alati põhjus ja tasub olla umbusklik. Sellisel juhul mõtle, milles soovid kompromissile minna. Kas töökindluses, mugavuses või soovid andurit sageli vahetada ja nõustud lühema kasutusajaga? Mida odavam andur, seda kehvem ja lühema elueaga sensor ning toiteallikas.

Honeywell garanteerib uue vingugaasianduri korrektse töö 7 või 10 aasta vältel alates selle ostmisest või kuni seadme tähtaja lõpuni, mis on märgitud anduri küljel (sõltuvalt sellest kumb ajahetk saabub varem). Samuti annab Honeywelli andur teada, kui miski segab tema tööd. Odavad andurid võivad olla aastaid seinas, andmata sulle märku, et pole tegelikult töökorras. Sellise toote eest on mistahes väikseimgi hind liiga kõrge.

NB! Pea meeles, et suitsuandur ja vingugaasiandur on kaks erinevat seadet. Vingugaasiandur ei asenda suitsuandurit ega vastupidi. Suitsuandur paigaldatakse üldjuhul lakke, vingugaasiandur enamasti seinale hingamisteede kõrgusele.

Kuhu paigaldada vingugaasiandur?

Kui oled soetanud vingugaasianduri, on sinu esimeseks ülesandeks lugeda otsast lõpuni läbi kasutusjuhend ja tutvuda oma uue ohutusseadmega. Paigalda vingugaasiandur järgides kasutusjuhendis toodud õpetussõnu. Pea meeles, et iga tootja teeb oma toote pisut erinevalt, samuti on iga kodu ja selle elanikud erinevad, mistõttu ühte universaalset paigaldussoovitust on raske anda.

Vingugaasiandurile asukohta otsides lähtu sellest, et vingugaas on peaaegu sama erikaaluga kui õhk meie ümber ning kuna me ei näe vingugaasi, pole tegelikult kellelgi aimu, kus täpselt see parasjagu hõljub. See sõltub väga paljudest asjaoludest. Näiteks sellest, kuidas õhk toas liigub, kas sul on ventilaatorid, on aken parasjagu lahti või kasutad hoopis õhksoojuspumpa. Kas toas on soe või külm, kas õhk soojeneb või jahtub. Kõik see liigutab toas õhku ja seal sisalduvat võimalikku vingugaasi.

Pane Honeywelli vingugaasiandur küttekolde lähedale (umbes 1-3 meetrit) seinale hingamisteede kõrgusele. Kui veedad elutoas aega tavaliselt diivanil olles, võta see kõrgus aluseks. Magamistoas võiks vingugaasiandur olla magamiskõrgusel ja lastetoas laste liikumiskõrgusel. Ära paigalda vingugaasiandurit ventilatsioonisüsteemi või õhulõõride lähedale.

Miks seinale?

Vingugaasianduri ülesanne on teavitada inimesi, et esineb oht mürgist vingugaasi sisse hingata. Järelikult vajame infot selle õhukihi kohta, mis liigub pea kõrgusel. Enamik tootjad soovitavad just seetõttu paigaldada vingugaasianduri seinale hingamisteede kõrgusele.

Pole oluline teada, et vingugaas asub hetkel kusagil lae all asuvas õhukihis. Ajaks, kui õhk jahtub ja see õhukiht madalamale, meie hingamisteede kõrgusele, langeb, võib vingugaas sealt juba lahtunud olla või on keegi vahepeal akna tuulutuseks avanud. Kui seal on ohtlik kogus vingugaasi alles, teavitab seinale kinnitatud andur sellest igal juhul.

Rääkimata sellest, et vingugaasi võib tuppa immitseda alumistelt korrustelt, läbi avatud akna õuest ja nii edasi.

Teatud väikeses koguses vingugaasi tekib iga põlemise juures, sest ideaalseid tingimusi põlemiseks praktiliselt ei eksisteerigi. Küsimus on selles, kui palju vingugaasi tekib, kui kaua see toas hõljub ja kus seda esineb ehk kas on oht seda sisse hingata.

Vingugaasiandurid üldjuhul ei teavita kohe, tuvastavad esimene PPMi (vingugaasi mõõtühik - miljondik osa). Helisignaal kostab, kui sensor on tuvastanud teatud hulga vingugaasi teatud aja jooksul ja olukord vajab inimese sekkumist.

Üks vingugaasiandur on mõeldud kasutamiseks ühes ruumis. Kui on oht, et vingugaas võib tekkida teisteski ruumides, tuleb ka nendesse andurid paigaldada.

Kinnita vingugaasiandur seinale kindlalt, väldi mistahes teibi kasutamist. Kui andur maha kukub ja see väliselt terve tundub, võib sellegipoolest olla sees mõni sensori osa katki.

Kontrolli vingugaasianduri töökorda regulaarselt kord kuus ning puhasta seda kodu koristamise käigus tolmuimeja või pehme harjaga.

Astu sisse lähimasse TAMREXi kauplusesse või osta kvaliteetne Honeywelli vingugaasiandur TAMREXi e-poest.