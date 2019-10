Seda talvejopet lihtsalt pead proovima

Võiks eeldada, et palju riideid selga kuhjates on külma ilmaga õues soe ja haigestumist kartma ei pea. Tegelikult on külmal ajal riietumine teadus omaette ning väga tähtsat rolli mängib siin funktsionaalne talvejope.



Milline on väga hea talvejope? Nüansse on palju, kuid kõige tähtsamateks on mugavus, vastupidavus, funktsionaalsus ning kaitse vihma, tuule ja külma eest.

Kaitse vihma, tuule ja külma eest

Väga hea jope pakub kaitset ilmastikutingimuste vastu. Just see on peamine põhjus, miks talvejopet otsima hakatakse. Ilmastikukindluse tagamine eeldab hoolikalt valitud vetthülgavat või veekindlat pealiskangast, mis ei lahe läbi ei tuult, külma ega vihma eest. 100% vettpidaval jopel on veekindlale kangale lisaks ka õmblused teibitud ja vihmakindluse sertifikaat EN 343. Vetthülgav jope hingab enamasti paremini, pakkudes head kaitset kergema vihma ja lörtsi eest.

Hea hingavus

Väga hea jope hingab hästi! See on vajalik, et aktiivsema liikumise korral liigne kehasoojus jope vahelt välja juhtida. Vastasel juhul oled ikkagi märg, mitte vihmast, aga enese tekitatud kehasoojusest, mis koguneb jope sisse.

37,5® tehnoloogiaga vooder reguleerib väga hästi olusid jope sees. See hoiab sooja, kui külmetad ja aktiveerub jahutajana, kui sul palav hakkab. Tänaseni ei ole sellele tehnoloogiale õhuvahetuse ja niiskusjuhtivuse osas võrdväärset vastast.

37,5® tehnoloogiaga kangas sisaldab looduslikke kookospähklikoortest ja vulkaanilistest mineraalidest valmistatud aktiivseid osakesi, mis esmalt kinnistavad ja seejärel juhivad eemale higistamisel tekkivat niiskusauru. Need aktiivsed osakesed suurendavad kanga pinda 800% ja tekitavad unikaalse liikumisjõu, mis suunab niiskuse eemale.

Mugavus

Väga hea jope on istub seljas nagu valatud! Keha loomulikku liikumist järgivad joped on valmistatud kümnetest erikujulistest kangatükkidest, mille nutikas kokkusobitamine annab ruumilise riideeseme, mis istub seljas väga hästi ega takista liikumisvabadust. 3D lõigetega jopet ei tunne ega märka seljas, sest see ei kisu, ei tõuse üles, ei ole liiga raske vms.

Funktsionaalsus

Väga heal jopel on mitu ülesannet, mida olulised väikesed detailid märkamatult täidavad. Sellise jope tunned ära juba peale vaadates: näed siin-seal rohkeid kitsendus- ja laiendusõmblusi, erinevaid kangatüüpe erinevas kohas erinevat ülesannet täitmas: elastne riie seal, kus jope enam järele võiks anda (õlgade taga, nn tiivanukkidel), sitke ja vastupidav Cordura® seal, kus hõõrdumine kõige sagedasem (käsivarte alumised osad) ning tugev veekindel põhikangas.

Lisaks korralik kõrge krae, mis hoiab hästi ümber kaela, pikendatud varrukaotsad, kust vesi maha libiseda saaks, varruka sisemised pöidla-aasaga otsad (need hoiavad käised mugavalt paigal ega lase külma sisse) ning eest kõrgem ja tagant madalam lõige (selg alati kaetud, samas kui püksitaskutele pääsed hõlpsalt ligi ja autosse istudes ei teki sülle riidekuhilat).

Snickers Workwear vetthülgav talvejope

Vastupidavus

Väga hea jope kestab kaua ja seda on kerge hooldada. Vastupidav pealiskangas ei pea tingimata olema jäik ja kange. Tänapäeval leidub jopesid, mille pehme ja kerge pealiskangas on vastupidavamgi kui mõni pealtnäha tugevam riie. Samuti peaks pealiskangas olema mustust ja vetthülgav.

Vastupidava jope kangas ega õmblused ei rebene ning selle läbikulutamine peaks tavakasutuses olema väga raske ja aeganõudev ettevõtmine. Tihti on vastupidavuse tõstmiseks lisatud teatud kohtadesse tugevdusõmblusi või tugevamat kangast (näiteks jalatsitööstusest tuntud Cordura®, käsivarte allosas vms).

Mõistlik hind

Väga hea jope on mõistliku hinnaga! Kui kõik eelnev kokku liita, võiks arvata, et tehniliselt nii keeruline ja detailideni läbi mõeldud jope peaks maksma väga kallist hinda. Tegelikult on olemas kõigele eelloetletule vastavad joped, mille hinnad jäävad 100 – 200 euro vahele. See on väga hea hind võrreldes spordi- ja vabaajapoodides nähtuga, kus talvejopede hinnad sageli 300-600 euro vahele jäävad, vastamata vahel ühelegi standardile. See on ka arusaadav, sest juba ainuüksi kiirelt muutuvad trendid ei lase tootjatel jope omadustele 100% keskenduda.

Loomulikult näeb hea jope ka nägus välja

Väga hea jope näeb ka hea välja! Lisaks mõnusale tundele, mis mugava jope kandjat valdab, teeb rõõmu ka riideeseme nägus ja stiilne välimus, mis meile omaselt on pigem rahulik ja soliidne.

