TARGET | Kaks küsimust SEO kohta Raido Tamarile

Mis on kõige tähtsamad asjad, mida ettevõte peaks e-kaubanduses otsingumootori optimeerimisega jälgima?

Optimeerimise strateegia sõltub sellest, kas tegemist on uue või vanema e-poega, samuti, kas tegemist on väikese või suure tootevalikuga e-poega.

SEO roll on tihipeale olla tõlk e-poe ja otsingumootorite vahel. Selle baasaluseks on õiged märksõnad ja otsingute mõistmine, eriti e-kaubanduses, kus otsingute tausta mõistmine võib olla küllaltki mitmetahuline ja raskesti mõistetav.

Juba aastaid on olulised meta pealkirjad ehk title tag ning meta kirjeldused, mis on otsingumootorites e-poe kohta kuvatav informatsioon pealkirja ja kirjelduse kujul.

Otsingumootorid saavad järjest paremini aru, mis on lehe valdkond, ja selles valdkonnas paremini välja tulemiseks on tähtis relevantse sisu olemasolu koos seda toetava e-poe struktuuriga. Otsingumootorite sõbraliku e-poe struktuuri väljaehitamine on keeruline, aga pikaajaliselt tasuv tegevus, mille kõrval ei tasu unustada e-poodide tehnilise optimeerituse poolt, mille väiksemad vead võivad tagasi hoida kogu potentsiaalset SEO edu.

Sisu ja struktuuri peavad aga toetama välised viited ehk lingid teistelt lehtedelt. Viidete osas ei ole enam niivõrd tähtis maht, vaid see, kui kvaliteetsed need on ja kuhu need täpsemalt viitavad.

Mis on peamine trend, mis täna e-kaubanduse SEO maastikul aset leiab?

Lihtsad asjad on endiselt tähtsad, aga kasutajakogemus on järjest enam tulemas e-kaubanduse SEO tegevuse oluliseks osaks. Rohkem tuleb aega veeta selles osas, et mida kasutajad tegelikult soovivad.