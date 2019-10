TARGET | Maarja Kaalep: personaliseerimine läbi automatiseerimise

Maarjal on 15-aastane turunduskogemus, mida ta hetkel rakendab meediaagentuuri tööd ja tiimi juhtides. Enne seda töötas ta Tallinkis, kus alguses juhtis Tallinki Eesti turundustiimi ja seejärel vastutas turgudeülese digitaalturunduse strateegiate ja tegevusplaanide eest.

Mis on olnud kõige õpetlikum kogemus nende turundusaastate jooksul?

Kogemusi on 15 aasta jooksul kogunenud omajagu, aga ühte konkreetset asja välja tuua on suhteliselt keeruline. Enamikel juhtudel on nad osa igapäevatööst ja aitavad kaasa tervikpildi loomisele ja isiklikule arengule. Kui midagi välja tuua, siis positiivset adrenaliini on tekitanud see, kui analüütikale ja numbritele lähenedes ühelt poolt tekib üks hüpotees ning teiselt poolt lähenedes ja detailsemalt süüvides võib strateegia muutuda 180 kraadi. Numbreid on võimalik tõlgendada väga erinevalt, aga mida erinevama külje pealt seda teha, seda suurem on tõenäosus jõuda tõepärasema tulemuseni. Helikoptervaade on oluline, aga see saab tekkida ainult läbi detailse lähenemise ja arusaamise, mis on erinevate numbrite taga ja mis neid mõjutab. Samuti olen õppinud seda, et probleemi tekkides ei ole ratsionaalne asuda seda kiirelt lahendama, vaid võtta hetk maha, saada aru juurprobleemist ja alles siis asuda tegutsema. See aitab väga palju aega säästa ning lahendus on palju tulemuslikum.