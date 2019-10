TARGET | Mis teadmisi jagab Rain Pikand TARGET seminaril?

Mahajäetud ostukorvid on ka e-poodides igapäevane nähtus ja kaupmeestele saamata jäänud tulu. Kohene makseotsuse tegemise tingimus tekitab 75% rohkem mahajäetud ostukorve kui võimalus natuke maksemeetodit kaaluda ja makseotsus mugavalt vastu võtta. Selleks on vaja ostmine ja maksmine teineteisest eraldada. Digitaalne tehnoloogia võimaldab seda tegelikult teha igas e-poes. Selline olukord annab kaupmehele aega ja ressursse tegeleda kauplemise, mitte makselahendustega jändamisega. Ostjale annab see aega, rahu ning võimaluse teha endale parim makseotsus. Rohkem müüki, rohkem rahulolevaid kliente…

Töötame Inbankis 6 erineva digitoote kallal, mis aitavad kaupmehel müüa tarbija jaoks kõrgema lisaväärtusega tooteid, kõrgema väärtusega ostukorve ja toovad kliendid kiiremini tagasi kauplusesse. Kuidas aju ja süda asjasse pühendatud on – seda ja palju muud kuuleb kohapeal!

Tule saa osa põnevast seminarist TARGET.