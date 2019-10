TARGET | Taylor Trusty on novembris Eestisse tulemas

Taylor Trusty, kelle meelisteemadeks on äri ja tehnoloogia, tuleb novembris Eestisse e-kaubandusest kõnelema. Ta on areneva ettevõtjana Kentucky Entrepreneur Hall of Fame’i liige ning Business First tunnustas teda ühena 20 inimesest, keda tehnoloogia alal tundma peab. Ta on rääkinud enam kui 100 grupile, sealhulgas American Advertising Federationile, Entrepreneurs’ Organizationile, Kentucky Press Associationile ja Vistage’ile ettevõtlusest, digitaalsest turundusest ja kasutatavusest.

Praegu on Taylor Trusty Insightsi veebisaidi peaaudiitor, digitaalstrateeg, sagedane rändur, podcast’ide entusiast ja Entrepreneurs’ Organizationi aktiivne liige.

Tule ja saa osa 14. novembril toimuvast seminarist ostes pileti SIIT.