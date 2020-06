Andre Visse: minge õppima seda, mis südame kiiremini lööma paneb

TalTechi informaatika õppekava vilistlane Andre Visse on pea 20-aastase kogemusega IT ja telekommunikatsiooni valdkonna tippjuht, töötades täna Telia Eesti tehnoloogiajuhina. Ta usub, et tõeliselt edukaks on võimalik saada vaid siis, kui sa teed seda, millesse sa usud ja mis sulle meeldib.

Milliseid inimesi sinu sektor täna ja viie aasta pärast vajab?

Ennekõike vajame inimesi, kes on avatud uuendustele, õpihimulised, pühendunud, motiveeritud ja armastavad seda, mida nad teevad. Valime inimesi mitte niivõrd erialaste teadmiste, vaid ennekõike isikuomaduste ja kultuurilise sobivuse põhjal, kuna teadmised on õpetatavad, isikuomadusi muuta oluliselt keerulisem. Lisaks muutub meie eriala nii kiiresti ja dünaamiliselt, et koolis omandatavad hetkes relevantsed praktilised teadmised muutuvad üsna kiiresti kasututeks. Valides IT või telekommunikatsiooni eriala peab olema valmis ennast pidevalt täiendama – elukestev õpe DNAs.

Kui läheksid end täna täiendama, siis mida sa õppima asuksid? Millisel valdkonnal on perspektiivi?

Täiendan end pidevalt nii iseseisvalt kui ka töökoha pakutavate võimaluste ulatuses. Teemadest, millel on suur potentsiaal, tooksin välja tehisintellekti, masinõppe, andmeanalüüsi, suurandmed, asjade interneti. Need on kindlasti erialad, kus nõudlus heade spetsialistide järele niipea ei kao ning võimalused on piiritud, ka geograafilises mõttes.

Lisaks olen ma laiapõhjalise hariduse usku – kui läheksin ennast täna täiendama, siis ilmselt valiksin teise kõrghariduse tee ning mõne teise eriala, näiteks psühholoogia, tootedisain, ärijuhtimine. Usun, et tänapäeva dünaamilises maailmas peab inimesel olema palju erinevaid oskusi ja taustateadmisi – neid omavahel kombineerides sünnib maagia ja edu.

Mida soovitad noortel õppima minna?

Ennekõike seda, mis endal südame kiiremini lööma ja silma särama paneb. Ma ei usu, et tõeliselt edukaks on võimalik saada tehes midagi, millesse sa ei usu ja mis sulle ei meeldi.

Usun aga, et juba lähemas tulevikus näeme oluliselt automatiseeritumat ja robotiseeritumat maailma kui täna, seega tasub kindlasti valida eriala, mida tehisintellekt nii kergesti asendada ei suuda ning milles inimlikud omadused eelise annavad. Kõigile, kellel reaalained koolis tugevad, soovitan loomulikult IT ja telekommunikatsiooni valdkonda – see on dünaamiline ja potentsiaal on kõrge, igav kindlasti ei hakka.

Kui saaksid praegu 19-aastasele iseendale nõu anda, millise elutarkuse sa endale annaksid?

Ole enesekindel ja unista suurelt! Enda kogemusest võin öelda, et sisemine enesekindlus ja eneseusk kasvavad ajas koos uute kogemuste omandamisega. Samas unistusi püüda ning riskida on kindlasti oluliselt lihtsam noorelt – seega julgege unistada suurelt!

