IT-süsteemide administreerimise sisseastumistesti saab teha kodust

Esimest korda saab IT-süsteemide administreerimise sisseastumistesti teha kodust.

Programmijuht ja õppekava vilistlane Siim Vene rääkis, et muutus on tingitud õppetöö digitaliseerumisest. „Tegemist on uuendusliku lähenemisega, kus eksamineeritava identiteeti ja tema sooritust on võimalik hinnata tehisintellekti abi kasutades,“ kinnitas ta.

Vene selgitas, et lahendus sai alguse COVID-19 tingitud distantsõppega tekkinud probleemide uurimisest. „Näiteks oli vaja veenduda, et distantsilt eksamit tegev tudeng on see, kes ta väidab end olevat, ja kas ta sooritab eksamit ainult lubatud vahendeid kasutades,“ ütles Vene. Uurimistöö tulemusena tekkis TalTechis pilootprojekt, kus Proctorio-nimelist teenust kasutades saab eksameid läbi viia nii, et tudengid ei pea selleks koolimajja ilmtingimata kohale tulema.

„Distantsilt sisseastumistesti võimaldamine on osa pilootprojektist ning kui see osutub edukaks ja kasutajasõbralikuks nii tudengitele kui ka õppejõududele, siis saab õppetööd veelgi digitaalsemaks muuta,“ kinnitas Vene.

Õppekavale on oodatud lisaks gümnaasiumi lõpetajatele ka kutsekoolide lõpetajad ja juba IKT valdkonnas töötavad huvilised. Selleks eraldi tehtud sisseastumistest võimaldab õppima asuda ka neil, kellel on juba mõningane IT-kogemus olemas, kuid kes soovivad oma teadmisi süsteemselt täiendada. Testi keerukusastet võib võrrelda EUCEIP ja COMPTIA administreerimise moodulite tasemega ja see sisaldab nii keerulisemaid kui ka lihtsamaid küsimusi.

Testi teemad:

• arvutite ehitus – riistvara komponendid ja operatsioonisüsteem,

• arvutivõrgud ja nende haldamine,

• infosüsteemide haldamine,

• IT juhtimine,

• IT-süsteemide turvalisus.

Avaldusi õppima tulemiseks saab esitada SAIS-is. Tähtaeg on 7. juuli kell 12.00. Sisseastumistesti saavad teha need, kes on SAIS-is testile registreerunud.

Erialatest toimub internetis, seda saab teha sisseastujale sobivas kohas, näiteks kodus, või IT Kolledži õppehoone arvutiklassis (Raja 4c, Tallinn). Kodus testi sooritamiseks tuleb täita registreerumisvorm, mis saadetakse kandideerijatele läbi SAIS-i.

IT-pädevuste test on valikvastustega ja selle tegemiseks on aega kuni 90 minutit. Testi eest on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti, positiivne tulemus on vähemalt 60 punkti.

Miks õppida IT-süsteemide administreerimist?

IT-süsteemide administreerimist võiks tulla õppima inimesed, kes soovivad täpsemalt teada saada, mis on peidus selliste sõnade taga nagu DevOps, SRE ja pilv. IT-süsteemid on iga ettevõtte „süda“, mille töövõime mõjutab kogu ettevõtte toimimist. Neid süsteeme on vaja juhtida ning ettevõtte ellujäämiseks on paljuski vajalik nende täpne ja selge töötamine. Uus ja huvitav aspekt on pilvetehnoloogiad, mis muudavad kogu IT-taristu juhtimise veelgi väljakutseterohkemaks.

Seda eriala saab omandada statsionaarses õppes, kuid loengud toimuvad valdavalt pealelõunasel ajal, mis võimaldab paremini töö- ja koolielu ühildada.

Tutvu õppekavaga.